«Невидимый» на Молчановке памятник поэту временно обрел новую прописку в Усадебном саду Музея Пушкина

Сотрудница пресс-службы Музея А. С. Пушкина Наталья Сахарова встретила памятник «Отдыхающий Пушкин» работы Александра Рукавишникова в Усадебном саду на Пречистенке: тут Александр Сергеевич, вдруг ощутивший «охоту к перемене мест», будет находиться до сентября. Такой у поэта «дачный» сезон! / Фото: Алексей Орлов / Вечерняя Москва

1 июня утром в центре Москвы прохожие с недоумением и улыбками рассматривали машину с краном, в кузове которой вальяжно разместился полулежа... сам Пушкин!

Привыкший к путешествиям поэт был невозмутим, сохранял мечтательное выражение лица и сносил, а может, и упивался даже вниманием общества: пешеходы снимали его на телефоны, а барышня за рулем после быстрого щелчка явно облагородила свои соцсети изображением Солнца русской поэзии. И то благо! Почему-то от происходящего было и весело, и тепло на душе — так бывает, когда происходит что-то очень хорошее.

...Переезд поэта с Молчановки, от мастерской, назначили на 7:45. У демократичного Рукавишникова условие было одно: чтобы не повредить скульптуру, пришлю «смотрящих»! Сборы в дорогу начались до назначенного времени: сюртук поэта подвергли чистке тончайшей шлифовальной машинкой, начистили ботинки, сдули пылинки с кудрявой шевелюры и задумчивого лица. Известный франт Александр Сергеевич прихорашивался с достоинством, разве что чуть скривился, когда Сергей Паскарь и Слава Гарматюк проходили машинкой подошвы шикарных ботинок — щекотно же.

Рукавишниковский Пушкин необычен во всех отношениях. Во-первых, он лежит. Во-вторых, он начисто лишен пафоса. А в-третьих и так далее, он не читает стихов, не обольщает дам, не страдает, не радуется — словом, не делает ничего из того, чем занят обычно. Он просто отдыхает, глядя в небо. Может быть, печалясь от гениального предвидения, что слава ему уготована длинная, на века, а жизнь — короткая, как вспышка искры от костра...

— Левее! Чуть правее! Голову бережем! Посторонись!

У водителя грузовичка Сергея Ярушникова в кузове — бесценный груз, и он это понимает. Машина с поэтом движется медленно. Проезжая мимо фонтана-ротонды на Никитских Воротах, он (кажется) чуть засматривается на счастливую Натали, вспоминая, очевидно, как летал в этих местах в пролетке, сначала опечаленным горьким «нет» от Гончаровых, а затем — безмерно счастливым от сказанного ими «да». Пушкинские места! А уж музей-то — тем более его. И пусть он в нем не был, но дух его незримо в его стенах живет: музейщики это подтвердят в один голос.

В Музее А. С. Пушкина летом работа кипит по-особому. 4 июня, незадолго до дня рождения поэта, тут откроется выставка «Поэты и музы». Истории самых значимых поэтов и писателей, от Карамзина и Достоевского до Шукшина и Высоцкого, и их вдохновительниц, таких разных, но неизменно муз, представят в этом году в грандиозном меж музейном проекте 53 литературных музея! Конечно, на выставке, в глобальном смысле посвященной любви и вдохновению, найдется место и для донжуанского списка Пушкина. Не потому ли ощутил поэт охоту к перемене мест?

— Александр Иулианович задумал эту скульптуру в конце 1990-х, в преддверии юбилея Пушкина, — рассказывает ученик Рукавишникова, скульптор Александр Панов. — Он делал его не по заказу, а для себя, и памятник получился необычный, очень душевный. Многие не верят, что это современная работа. Он реально похож на произведение XIX века!

Не согласиться с этим нельзя.К тому же Рукавишников, чьи работы невероятно современны и, скорее, тяготеют к авангардному крылу скульптуры, даже классику делает по-своему. А тут и она — другая...

...Ну вот, последний поворот, Чертольский переулок. Аккуратненько, та-а-ак, левее, к бордюрчику — оп! Александр Сергеевич вписывается в пространство садика так, будто стоял тут вечно. Задрав по-свойски ноги на подлокотник дивана-конфиданта, он изумленно рассматривает соцветия сирени над головой: в его время сирень была редкостью, почему и упоминается в его стихах лишь раз: Татьяна Ларина «кусты сирен переломала, / По цветникам летя к ручью». Жаль, вот уж кто воспел бы дивное растение!

...Встречая поэта, сотрудница пресс-службы Музея А. С. Пушкина Наталья Сахарова здоровается с ним с почтением:

— Мы так рады, что наша с «Вечерней Москвой» акция удалась, так благодарны Александру Рукавишникову за то, что он нам не отказал! Уверены, что посмотреть на прекрасную скульптуру придут многие, мы ждем гостей!

Пушкин виден с Пречистенки, а чтобы подойти к нему и сфотографироваться, надо посетить выставку «Поэты и музы», тогда попадете в сад через экспозицию. И учтите: если подержаться за каблуки ботинок Александра Сергеевича и загадать желание, оно сбудется. Проверено опытным путем — работает!

Словом, приходите. И выставка отличная, и памятник классный, а мы так очень рады, что начали лето со своеобразного подарка москвичам!

ИСТОРИЯ

История с переездом нетипичного памятника Пушкину началась с шутки. Дело в том, что «Вечерняя Москва» давно дружит и с Александром Рукавишниковым, и с Музеем А. С. Пушкина. Скульптурное изображение поэта стоял около мастерской скульптора, и знали о нем или видели его через забор только проходящие мимо прохожие. Вот мы и пошутили как-то при музейщиках: а что бы, мол, не попробовать вам договориться с Александром Иулиановичем и не пригласить Солнце русской поэзии провести у вас лето? Так и увидит его больше народу, а памятник-то замечательный. Рукавишников согласился, причем легко и даже с интересом. И Александр Сергеевич отправился на прогулку.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Александр Рукавишников, скульптор, народный художник РФ:

— Неожиданно получилась какая-то хорошая, светлая история. Я к своим скульптурам отношусь как к существам одушевленным, к их мнению относительно размещения прислушиваюсь. Ну захотелось Александру Сергеевичу погулять, зачем ему мешать. Думаю, ему там, на Пречистенке, будет хорошо — там прекрасный сад. Да и имеет он, в конце концов, право побывать в гостях в собственном музее! И гости будут приходить, пусть пообщается!

Евгений Богатырев, директор государственного музея А. С. Пушкина:

—Замечательная скульптура! Удивительно живой, почти дышащий портрет поэта! Могу только еще раз восхититься талантом Александра Рукавишникова. Он прекрасный, особенный, ни на кого не похожий мастер! И как же органично вписался «мечтающий» Пушкин в наш дивный, цветущий летний сад! Я очень рад нашему совместному проекту и радуюсь за гостей и посетителей музея, которые придут этим летом к нам на Пречистенку.

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