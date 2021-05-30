На пути врага вставали краснофлотцы

Заместитель председателя Российского фонда ветеранов контр-адмирал Левон Гарибян выступил на открытии нового памятника краснофлотцам, защищавшим Москву / Фото: Светлана Колоскова / Вечерняя Москва

На территории Военно-морской экспозиции Музея Победы был торжественно открыт памятник морякам, погибшим в Битве под Москвой в 1941– 1942 годах.

К небольшому водоему на территории парка Победы, где на вечном якоре стоит сторожевой катер типа «Шмель», теперь ведет лестница. По ее ступеням спускается могучий краснофлотец, выполненный из бронзы, с винтовкой Токарева в руках. Образ человека в бескозырке и с винтовкой наводил ужас на врага и был символом несгибаемой воли для своих.

Писатель-маринист Леонид Соболев, который в годы Великой Отечественной войны был военным корреспондентом, так писал о моряках в бою: «Если они идут в атаку — то с тем, чтобы опрокинуть врага во что бы то ни стало. Если они в обороне — они держатся до последнего, изумляя врага немыслимой, непонятной ему стойкостью».

Народный памятник военным морякам, погибшим в Битве под Москвой, установлен по инициативе Российского фонда ветеранов, ветеранских организаций Военно-морского флота и моряков — пограничников России. Народным этот монумент называют не случайно — он был создан на средства простых неравнодушных людей и частных жертвователей. Это особенно ценно с точки зрения его создателей.

— Я изучал много фотографий моряков и других защитников столицы во время работы над памятником, — рассказал «ВМ» член Московского союза художников, скульптор Грант Гарибян. — Мне хотелось передать образ сурового, мужественного воина, который, возможно, понимает, что погибнет, но не сдастся. Этот образ будет понятен как военным, так и гражданским людям.

Проект памятника краснофлотцам был тщательно изучен многими ветеранскими организациями, а также одобрен действительными членами Российской академии художеств, народными художниками России Александром Рукавишниковым и Александром Цигалем.

Как ни странно, но до сих пор в порту пяти морей, как называют Москву, не было памятника военным морякам, принимавшим участие в битве за столицу и погибшим на подступах к ней.

Все флоты и военные флотилии Советского Союза для войны на суше отправили на формирование 25 отдельных морских стрелковых бригад в составе около 40 тысяч человек. Для обороны Москвы было отправлено более 12 тысяч краснофлотцев, старшин, курсантов и командиров. Были сформированы семь отдельных морских стрелковых бригад (ОМСБ), одна отдельная стрелковая бригада (ОСБ) и одна особая артиллерийская группа (ОАГ).

На открытии памятника вспоминали многих героев-краснофлотцев. Например, командира 64-й отдельной морской стрелковой бригады Ивана Чистякова, который оставил воспоминания, как воевали краснофлотцы. «Их храбрость не была простой удалью или тем более ухарством. Это была отвага людей, одухотворенных сознанием великой цели, охваченных глубоким стремлением защитить, отстоять Родину», — писал в воспоминаниях генерал-полковник Иван Чистяков.

Военные моряки вместе с частями военного гарнизона столицы принимали участие в Параде 7 ноября 1941 года на Красной площади и были среди тех, кто прямо с брусчатки отправился на передовую.

После завершения официальной части для гостей церемонии выступила заслуженная артистка Республики Татарстан Флора Вафина.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Иннокентий Наметов, адмирал, председатель Российского фонда ветеранов:

— Военно-морской флот в годы Великой Отечественной войны сыграл важную роль в обороне Советского Союза от немецко-фашистских захватчиков на море и на суше. Почти на всех участках фронта моряки проявили мужество, бесстрашие и героизм, в том числе при обороне Москвы, Одессы, Севастополя, советского Заполярья, Ленинграда, Кавказа и Крыма, а также в многочисленных десантных операциях флотов.

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