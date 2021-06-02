За грибами идти рано

Дубовик-красавчик / Фото: Сергей Федотов

Сегодня наш эксперт Сергей Федотов открывает тайны нового грибного прогноза на ближайшее время.

Меня всегда изумляют слова микологов и продвинутых грибников: «Первый слой (появление. — «ВМ») белых всегда появляется в начале июня, но в последние два года его почему-то не бы-». И в этом году будет «как всегда», то есть слой будет, но попробуем понять, какой и когда. Итак, что у нас там с температурами?

В районе 21 мая случилось похолодание. Вегетация берез в Подмосковье уже не на начальном уровне. А где мы собрались искать белые? Под березами, а не под елками, не под осинами и не в огороде. Под елками — сырость, земля совсем еще не прогрелась, никакого охлаждения нет. А под осинамии в огородах никакие белые не растут.

Похолодание 21 мая на самом деле было средненьким, воздушным — по сырой земле. А во время тепла пролилось немало дождей. Самое же принципиальное похолодание — воздушно-капельное, когда по прогретой, суховатой земле вместе с похолоданием проходят холодные дожди. Отсюда, основываясь на теории температурно-влажностных провокаций (ТВП), делаем вывод: белые будут, но слоем слабо-средненьким. «Разведчики» выйдут с 5 июня, основной слой — с 10-го по 20-е число. То же касается подберезовиков, дубовиков и подосиновиков. Ну и лисички начнутся, как без них.

Грибы будут на самых светлых местах, с минимумом травы. Вылезут типично летне-весенние сапрофиты, те же летние опята и шампиньоны. Сборы будут слабенькими, грибы, скорее всего, червивыми. Зато очень много комаров, заросли травы небывалые...

Так что садомазохизм грибникам Московской области обеспечен! Единичные находки белых и подберезовиков уже есть — это те самые «дезертиры» от волны холода на майские праздники. Кстати, не могу не высказать мнение относительно странного закона о сборегрибов, который начал «работать» с января этого года.

Формально он напрямую касается заработков сборщиков грибов, коих либо многие тысячи, либо миллионы. Но я о сути! Дело в том, что в грибе размером 1 миллиметр клеток столько же, сколько и в 15 миллиметрах, и в 15 сантиметрах. Гриб не растет, а раздувается — воздухом и водой. Поэтому новый закон о запрете сбора лисичек размером до 15 мм (диаметр шляпки), груздей и рыжиков (до 25) видится мне странным. Нам пояснили, конечно, что никто на будет покушаться на честь старушки, если они по привычке соберет горсть лисичек меньше указанного размера. Хорошо! Но ведь гриб и усохнуть может к моменту попадания на прилавок, и что тогда? Непроработанная история, так думаю!

КСТАТИ

По ст. 11 и ст. 35 Лесного кодекса РФ заготовка грибов и ягод для своих нужд является свободной и бесплатной. Пугающая ст. 34 не распространяется на граждан, собирающих грибы и ягоды для собственных нужд.

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