Читальный зал наполнили чарующие звуки скрипки

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После ремонта у библиотеки № 234 на северо-западе Москвы появился не только собственный стиль, но и направление. Теперь это не просто районная читальня, а «ФантазиУМ» — территория творчества и фантастической литературы.

Из-за закрытой двери в читальный зал, где на полках стоит фантастическая литература, доносятся звуки скрипки. Это музыканты камерного ансамбля «Кончертато» пришли пораньше, чтобы порепетировать. Вечером в библиотеке будет концерт. Послушать музыку Бетховена и Баха придут жители окрестных домов.

— Выступления в библиотеке обычно самые теплые по своей атмосфере, — говорит альтистка Наталья Кацун. — Ведь это площадка, где собираются культурные, образованные и эрудированные зрители, которым действительно нравится музыкальное искусство.

Сам читальный зал носит символичное название «Алиса». Заходим внутрь и попадаем в кэрролловское Зазеркалье. Вокруг «растет» трава, вместо потолка — шахматное поле. Если осмелитесь, можете сыграть партию с Королевой: в комнате присутствуют образы сказочных персонажей. В углу рядом с дверью стоит шкаф, где хранится собрание разных изданий приключений Алисы.

В зале проходят и заседания поэтического клуба «Лира» под руководством библиотекаря Сергея Шкарпета. Его участники говорят о поэзии и делятся собственным творчеством. Сейчас клуб ушел на летние каникулы, но в эту субботу, 5 июня, жителей столицы приглашают всех на Ночь географии, где прозвучат стихи о городах и странах.

Всю мебель, которая стоит в читальном зале, можно двигать, подстраивая пространство под формат события — будь то музыкально-поэтический или танцевальный вечер, интеллектуальная игра или киносеанс.

— А здесь у нас компьютерный класс, — ведет нас дальше руководитель социокультурных проектов Централизованной библиотечной системы Северо-Западного округа Москвы Евгения Микулинская. — Тут проходят мастер-классы и кружки, например по рисованию.

Кстати, в библиотеке № 234 во время ремонта повесили экран с проектором и установили современную звуковую и световую аппаратуру.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Тимур Вахитов, генеральный директор ГБУК «Мосразвитие»:

— Городская сеть включает в себя 440 библиотек, они есть во всех районах. И каждая из них развивается, совершенствуется, сохраняет литературное и культурное наследие, остается центром притяжения горожан.

Современная библиотека — уже не только пространство книгохранения и книговыдачи. Здесь проходят креативные литературные фестивали, концерты, выступают с лекциями различные эксперты, проводят мастер-классы представители креативных индустрий. А в прошлом году был сделан огромный рывок в сфере создания онлайн-контента, который вызвал неподдельный интерес у нашей аудитории.

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