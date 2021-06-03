Позудит и перестанет: как защититься от комаров

Фото: pixabay.com

Становится по-летнему тепло, и комариный писк можно услышать все чаще. О том, чем это чревато и как защититься от мелких насекомых, «Вечерке» рассказал сотрудник кафедры общей экологии и гидробиологии биологического факультета МГУ имени М. В. Ломоносова Вадим Марьинский.

Весной, после таяния снега, остается много луж, которые неделями не пересыхают, в них и развиваются комары.

— Взрослая особь вырастает из яйца недели за две, — рассказывает ученый. — Все зависит от температуры и влажности. Если луж после таяния снега осталось много, а потом установилась теплая погода, то первые комары в наших широтах появляются во второй половине мая. А к началу июня их становится много.

Срок жизни самок комаров, а именно они пьют нашу кровь, в среднем составляет около месяца. Чем прохладнее, тем дольше они живут.

— В результате комары, которые массово вывелись в весенних лужах, сохраняют активность до середины лета, затем количество насекомых постепенно снижается, — продолжает Вадим Марьинский. — Личинки комаров могут развиваться в любых условиях, но в водоемах, где есть рыба, их в больших количествах съедают.

Но если идеальные условия для развития кровососов — большое количество луж, которые долго не высыхают, — сохраняются все лето, то комары будут досаждать до холодов. Так бывает, когда лето выдается теплым и дождливым.

Периодически появляется информация, будто ученые выяснили, что гастрономические предпочтения комаров зависят от тех или иных характеристик людей.

— Возможно, некоторые люди действительно вкуснее, но наверняка мы этого не знаем. Ведь массовых исследований не проводилось, — утверждает ученый. — Комары прекрасно чувствуют запахи, поэтому, если человек вспотеет, его быстро найдут. Они хорошо чувствуют тепло, поэтому в сумерках им найти свою жертву намного проще, чем в полуденный зной. Впрочем, репелленты от комаров прекрасно помогают всем без исключения.

Поэтому при походе в лес обязательно опрыскайтесь защитными средствами.

— Нужно внимательно читать инструкцию: одни препараты можно наносить на кожу, другие ни в коем случае не должны с ней контактировать. Та же история со средствами, которые отпугивают или уничтожают комаров в закрытых помещениях: все они эффективны и совершенно безвредны, если следовать инструкции. А если комары вас все-таки покусали?

— Единственная неприятность, к которой может привести укус, — это зуд, — уверяет специалист. — Если укус сильно чешется, обработайте его. Средства для снятия симптома можно купить в аптеке, они прекрасно работают.

КСТАТИ

Комары переносят многие заболевания, но в наших широтах их возбудители не выживают. Например, малярийные комары, которые встречаются и в Подмосковье, совсем не так опасны, как их африканские сородичи. Поэтому беспокоиться, что насекомые чем-то вас заразят, не стоит.

Читайте также: Москвичам рассказали, когда в городе снизится количество комаров