Актриса Светлана Листова: В Москве есть уголки, которые заставляют вспомнить о родных местах

Светлана любит гулять по мосту в парке «Зарядье» / Фото: Николай Филаткин / Вечерняя Москва

Встретить знаменитость в столице можно где угодно. В рубрике «Прогулка со звездой» «Вечерка» отправляется с известными людьми по их памятным местам. Сегодня это российская актриса Светлана Листова.

Для многих москвичей такие места, как Кремль, Коломенское, Арбат, стали чем-то обыденным, но только не для Светланы Листовой, с которой корреспондент «Вечерки» встретилась у метро «Площадь Революции», а потом они вместе с актрисой направились в парк «Зарядье».

Актриса переехала в столицу из Краснодара два года назад и по-прежнему восхищается популярными среди туристов местами. Проходя по Красной площади, Светлана рассказала о своей мечте.

— Мне бы хотелось на следующее 9 Мая принять участие в шествии «Бессмертный полк» с портретами моих дедушек — Виктора Кармишина и Михаила Листова, — поясняет актриса.

Светлану восхищают масштабы мегаполиса, которые она не могла почувствовать дома, однако есть уголки, которые заставляют вспомнить о родных местах.

— «Зарядье» напоминает мне о моем городе, ведь в Краснодаре тоже построили похожий парк. Конечно, здесь растительности в несколько раз меньше, но тоже довольно уютно. Приходя сюда, люблю пройтись по Парящему мосту, понаблюдать за проплывающими кораблями, — рассказывает Светлана.

Увидев вдали высотки «Москва-сити» она призналась, что обожает их.

— Я специально нашла квартиру, из которой видны эти башни. Они так необычно переливаются на закате. В детстве я жила в доме, где у меня было окно, которое выходило на кирпичную стену. Я всегда мечтала, что, когда вырасту, у меня будет вид на весь город. И я ее исполнила, — говорит Светлана.

Сейчас актриса живет на 11-м этаже, но выше покупать квартиру пока не решается. Когда она была на экскурсии в высотках, на 83-м этаже, то даже к окну не могла подойти: такой масштаб ее пока пугает.

— Я могу наслаждаться пейзажем и всей этой красотой со стороны. Я из тех людей, которые просто радуются зажигающимся огонькам, — добавила Светлана. Затем не спеша мы спустились на Москворецкую набережную. Прежде Листова не была большой любительницей прогулок, но в какой-то момент все изменилось.

— На съемках я встретила свою любовь — Артема, и он стал показывать мне Москву. Мы можем часами гулять по Арбату. Особенно люблю проводить время в Коломенском. Эти обычные для москвичей места мне совсем еще не приелись, — пояснила Светлана. — Я много была за границей, но для меня город Москва пока самый красивый. Огромнейший восторг недавно доставила поездка на фуникулере от Лужников до Воробьевых гор.

У Светланы каждый день новое открытие. Она и представить не могла, что, не выезжая за пределы МКАД, можно очутиться в лесу, где поют птички и совсем не слышно городского шума.

— Рядом с домом Покровский парк. По выходным сажусь на велосипед и еду к источнику, который там находится. Иногда беру какую-нибудь книжку и наслаждаюсь тишиной, — делится Листова.

Светлана уверена, узнавать Москву с ее улочками, скрытыми от глаз большинства прекрасными местами, она будет еще долго.

ДОСЬЕ

Актриса снимается в кино только пару лет. На ее счету уже такие работы, как «Жуки», «Короче», «Беспринципные». До этого Светлана со студенчества играла в КВН, а также 15 лет работала в качестве режиссера, шеф-редактора и ведущей программ. Имеет два высших образования, одно из которых — аграрное, получила по наставлению отца.

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