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Подписчики восхитились образом Муцениеце с церемонии вручения наград
Фото: instagram/agataagata

Подписчики восхитились образом Муцениеце с церемонии вручения наград

Михаил Алимов

Звезды

Актриса Агата Муцениеце выложила в своем Instagram-аккаунте несколько фотографий и видео в вечернем платье. На одном из них она ответила на вопросы журналиста, завернувшись в плед. Подписчики звезды оценили образ и оставили много теплых слов на ее страничке.

— Еще немного гламура вам в ленту, — подписала она пост в социальной сети.

«Вам даже одеяло идет. Очень красивая»; «Поздравляю, вы большая умничка»; «Кроме шуток, тот случай, когда даже в пледе — красотка», — комментируют фанаты.

Также Муцениеце поблагодарила всех, кто ее поддерживал, и рассказала, что готова к новым свершениям. Помимо актрисы, победителями премии Glamour Influencers Awards 2021 стали Антон Шастун, Даня Милохин, Саша Сулим и еще несколько известных персон. Церемония проходила 31 мая.

Ранее Агата Муцениеце рассказала, что готова мотивировать будущего мужа зарабатывать больше.

Читайте также: «Теперь понимаю, что сделала им плохо»: дочка Муцениеце и Прилучного ждет примирения родителей

социальные сетицеремонияАгата Муцениеце
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