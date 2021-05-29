«Теперь понимаю, что сделала им плохо»: дочка Муцениеце и Прилучного ждет примирения родителей

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Звезда «Закрытой Школы» Агата Муцениеце рассказала в своем YouTube-шоу «Честный развод» о том, что их с Павлом Прилучным дети до сих пор ждут воссоединения родителей.

У звездной пары — сын и дочка, Тимофей и Мия, которые сейчас живут с мамой. Разрыв отношений между актерами сопровождался большим скандалом. Муцениеце обвиняла Прилучного в домашнем насилии.

— Мия в последнее время начала говорить: «Мам, ну когда вы уже с папой помиритесь?» А ведь раньше они не подавали виду. А теперь я понимаю, что сделала им плохо и больно. Скорее всего, эта травма останется у них надолго, — рассказала артистка гостю своей программы Алексею Барабашу.

У него большой опыт в общении с детьми после развода: мужчина четыре раза расставался с женами, у него от предыдущих отношений остались трое детей.

— Надо, чтобы уже сейчас девочка работала с психологом. Потому что ты все равно мегазанятой человек и не найдешь столько времени и правильных слов, чтобы объяснить ребенку, как это произошло, — дал совет актрисе Алексей Барабаш.

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