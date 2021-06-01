Муцениеце рассказала, что готова мотивировать будущего мужа зарабатывать больше

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Звезда сериала «Закрытая школа» Агата Муцениеце рассказала, что не готова строить серьезные отношения с мужчиной, который зарабатывает меньше нее. Об этом актриса рассказала в интервью Ляйсан Утяшевой.

По словам Муцениеце, она сняла розовые очки и больше не верит в рай в шалаше. Размышляя о своем потенциальном избраннике, актриса отметила, что его доход не должен быть ниже ее собственного. В противном случае мужчина сам будет испытывать дискомфорт, что помешает построить крепкие отношения. Также Муцениеце отметила в интервью, что готова вдохновлять и мотивировать супруга зарабатывать больше.

Ранее Муцениеце рассказала в своем YouTube-шоу «Честный развод» о том, что их с Павлом Прилучным дети до сих пор ждут воссоединения родителей.

Муцениеце долгое время была в браке с актером Прилучным. У пары родилось двое детей. Два года назад супруги развелись.

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