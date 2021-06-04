Ритуалы, амулеты, заговоры: как купить квартиру с хорошей энергетикой

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Когда мы покупаем квартиру или переезжаем в новое жилье, то хотим, чтобы наша жизнь стала еще лучше и нам сопутствовала удача во всех сферах жизни. Чтобы найти свою «квартиру мечты», многие ориентируются не только на транспортную доступность, инфраструктуру и экологию. Таролог Саона, астролог Галина Янко и шаманка Кажетта Ахметжанова рассказали «Вечерней Москве», какие ритуалы, талисманы, сочетания звезд и чисел помогут купить квартиру с хорошей энергетикой.

У каждого дома имеется своя неповторимая энергетика, поэтому, изменив место жительства, меняется и окружающая энергия, которая может повлиять на жизнь как положительно, так и негативно. Покупая квартиру, узнайте о причине продажи. Удачно, в случае, говорящем о том, что жизнь изменилась в положительную сторону: улучшилось материальное положение, сложились прекрасные отношения или иным образом произошли перемены к лучшему. Если же квартира продается в случае развода или финансовых затруднений, то следует задуматься о том, что жилье не способствует благополучию.

Известно, что пространство, в котором мы живем, оказывает сильное воздействие. Каждый угол и каждый сектор играет огромную роль в жизни. Основным элементом концепции фэн-шуй является зонирование по сетке бугуа. Каждая зона определяется в зависимости от стороны света и отвечает за сферы жизни. Так, юг — репутация, север — карьера, запад — любовь, восток — ценности и традиции. Если отсутствует какой-то сектор, то это крайне негативным образом влияет на человека. А также влечет за собой дефицит в помощи, рассчитывать по жизни придется только на себя.

При покупке недвижимости таролог Саона советует обратить особое внимание на значение и толкование Таро, от которого может зависеть дальнейшая жизнь проживающего в квартире. Именно благодаря картам можно определить, состоится ли сделка, нет ли в жилье каких-то скрытных моментов, принесет радость покупка или нет, а главное — по какой причине продается объект. Гадание на покупку квартиры — ответственный момент. Для этого существуют специально разработанные расклады: «Хозяин», «Дом», «Ипотека». Если вы хотите провести обряд с картами самостоятельно, то для этого нужно купить новую колоду карт Таро, которая приглянется вам. Из всей колоды выберите три понравившиеся карты и положите их рубашкой вверх. Накройте карты руками и прочитайте заговор:

«Дело мое правильное, доброе, коли покупка будет хороша, так и всем на свете хорошо будет. Коли продавец обманет, так и руки у него отсохнут! Никто не захочет ругаться со мной, да отношения портить. Сделка моя будет выгодна, а коли мил (а) я буду купцу, так и скидку хорошую сделает, а коли нет — так я не в обиде останусь! Аминь!»

После этого возьмите карту, которая располагается по центру, спрячьте ее в кошелек. Остальные две мелко порвите и выбросите. Это защитит вас от невыгодной сделки.

Важно обратить внимание на свое эмоциональное состояние во время сделки, почувствовать, совпадает ли ваше биополе с продавцом. Даже если сделка состоится, а продавец участвовал в ней принужденно, то такая покупка не принесет удовольствия, а последствия могут быть с печальным исходом. Приобретать крупные покупки очень опасно, есть шанс нарваться на мошенников и приобрести ценную вещь будто под гипнозом. Чтобы не быть обманутым во время сделки, прибегните к особому ритуалу накануне. Нужно смешать две столовые ложки молока, одну столовую ложку растительного масла и чайную ложку соли в стакане. Перемешайте ингредиенты, поставьте стакан на окно. Оставьте его там до тех пор, пока сделка не будет совершена. Если во время покупки у продавца скрутит живот, это будет знаком, что от покупки лучше отказаться.

Фото: moscow-live

Приобретение недвижимости — одно из важных событий в жизни человека. Астролог Галина Янко советует учитывать рекомендации лунного календаря. Благоприятными лунными сутками считаются: 5-е, 10-е, 11-е, 12-е, 14-е. В это время лучше всего приобретать квартиру или дом. В эти сутки интуиция человека проявляется с максимальной силой, будете способны чувствовать скрытые моменты. Не планируйте свои приобретения на новолуние, полнолуние, затмение и ретроградное движение планет. В 2021 году благоприятными днями для покупки станут: 18 и 19 июля, 20 и 21 августа, 10,11,16 и 17 сентября, 8 и 14 декабря. Подсчеты подведены с учетом неблагоприятного ретроградного движения и разрушительного влияния планет.

Шаманка Кажетта Ахметжанова советует сделать амулет на покупку жилья. Работает талисман с помощью вашей энергии. Важно зарядить его и наполнить посылом на то, чего хотите достичь. Ключ-талисман защитит от обмана, невыгодных вложений и поможет найти достойный вариант для покупки. Для этого необходимо приобрести ключ, положить его в чашку, наполненную святой водой, на растущей Луне и поставить на окно. Утром переложить ключ в сумку или кошелек, с которым пойдете за приобретением.

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