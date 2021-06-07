Отечественные технологии покоряют мировые рынки

Предприниматель и изобретатель Михаил Корин в цеху своего завода демонстрирует донер-гриль / Фото: Из личного архива Михаила Корина

Предприниматель, инженер и изобретатель Михаил Корин предлагает индустрии общественного питания различные высокотехнологичные аппараты. Их удобство оценили более чем в 50 различных государствах.

Основанная им чуть более 30 лет назад компания занимается инжинирингом и снабжением предприятий общественного питания. Предложений для этой отрасли очень много.

— Мы начали с торгового бизнеса: привозили сайдинг и машины для приготовления попкорна, — рассказывает Михаил Корин. — В начале 2000-х годов запустил завод по изготовлению различного оборудования. Будучи по призванию инженером, я с удовольствием занялся изобретательством.

Одной из первых разработок стали принципиально новые аппараты по приготовлению попкорна и сахарной ваты. Чуть позже на свет появился карамелизатор — устройство, позволяющее на месте производить сладкий попкорн. Чаще всего такие автоматы можно увидеть в кинотеатрах. А совсем недавно московскими тепловыми витринами для попкорна и начос оснастили кинотеатр в Исландии.

За свои изобретения инженер получил российские, европейские, американские и другие патенты.

— В настоящее время наше оборудование поставляется уже более чем в 50 стран мира, — уточняет он.

Основным покупателем разработок стали Соединенные Штаты Америки. Кстати, там же московский предприниматель Михаил Корин открыл представительство со складом и сервисом.

— Кроме того, в сотрудничестве с торговыми сетями мы занимаемся разработкой другого уникального оборудования. Оказалось, что эта ниша свободна, и многие аппараты стали настоящими ноу-хау в отрасли торговли и общественного питания, — добавил Корин. — Например, мы разработали несколько видов фритюрниц — тяжелые, безвентиляционные, среди последних примеров могу назвать донер-гриль. Это наша совместная с сетью гриль-кафе разработка, созданная специально под определенную технологию сборки донера-шаурмы.

Это оборудование совмещает гриль и холодную линию для свежих ингредиентов в одном, что позволяет делать шаурму очень быстро — процесс нагревания лаваша и сборки происходит одновременно. А скоро начнется тестирование новой версии.

Останавливаться на достигнутом изобретатель не собирается. В его планах продолжить создавать уникальное оборудование, аналогов которому нет в других странах. Он уверен: за нашими ноу-хау — будущее.

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Разработки Михаила Корина:

— Конвейерные печи

— Низкотемпературные печи

— Пончиковые аппараты

— Блинные аппараты

— Шкафчики для пирожков и хот-догов

— Настольные закрытые фритюрницы

— Сэндвичные столы

— Специализированные мойки

— Станции картофеля фри

— Бургершюты

— Холодильные лари к фритюрам

— Вертикальные тостеры

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