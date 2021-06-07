Отечественные технологии покоряют мировые рынки
Предприниматель, инженер и изобретатель Михаил Корин предлагает индустрии общественного питания различные высокотехнологичные аппараты. Их удобство оценили более чем в 50 различных государствах.
Основанная им чуть более 30 лет назад компания занимается инжинирингом и снабжением предприятий общественного питания. Предложений для этой отрасли очень много.
— Мы начали с торгового бизнеса: привозили сайдинг и машины для приготовления попкорна, — рассказывает Михаил Корин. — В начале 2000-х годов запустил завод по изготовлению различного оборудования. Будучи по призванию инженером, я с удовольствием занялся изобретательством.
Одной из первых разработок стали принципиально новые аппараты по приготовлению попкорна и сахарной ваты. Чуть позже на свет появился карамелизатор — устройство, позволяющее на месте производить сладкий попкорн. Чаще всего такие автоматы можно увидеть в кинотеатрах. А совсем недавно московскими тепловыми витринами для попкорна и начос оснастили кинотеатр в Исландии.
За свои изобретения инженер получил российские, европейские, американские и другие патенты.
— В настоящее время наше оборудование поставляется уже более чем в 50 стран мира, — уточняет он.
Основным покупателем разработок стали Соединенные Штаты Америки. Кстати, там же московский предприниматель Михаил Корин открыл представительство со складом и сервисом.
— Кроме того, в сотрудничестве с торговыми сетями мы занимаемся разработкой другого уникального оборудования. Оказалось, что эта ниша свободна, и многие аппараты стали настоящими ноу-хау в отрасли торговли и общественного питания, — добавил Корин. — Например, мы разработали несколько видов фритюрниц — тяжелые, безвентиляционные, среди последних примеров могу назвать донер-гриль. Это наша совместная с сетью гриль-кафе разработка, созданная специально под определенную технологию сборки донера-шаурмы.
Это оборудование совмещает гриль и холодную линию для свежих ингредиентов в одном, что позволяет делать шаурму очень быстро — процесс нагревания лаваша и сборки происходит одновременно. А скоро начнется тестирование новой версии.
Останавливаться на достигнутом изобретатель не собирается. В его планах продолжить создавать уникальное оборудование, аналогов которому нет в других странах. Он уверен: за нашими ноу-хау — будущее.
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Разработки Михаила Корина:
— Конвейерные печи
— Низкотемпературные печи
— Пончиковые аппараты
— Блинные аппараты
— Шкафчики для пирожков и хот-догов
— Настольные закрытые фритюрницы
— Сэндвичные столы
— Специализированные мойки
— Станции картофеля фри
— Бургершюты
— Холодильные лари к фритюрам
— Вертикальные тостеры
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