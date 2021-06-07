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Финалистка «Битвы экстрасенсов» назвала семь главных признаков порчи
Фото: Pexels

Финалистка «Битвы экстрасенсов» назвала семь главных признаков порчи

Василий Плиткин

Общество

Если ваша жизнь на протяжении долгого времени состоит лишь из преград, с каждым днем положение дел ухудшается и опускаются руки, возможно, кто-то из ваших знакомых пожелал вам зла. Ясновидящая Кажетта Ахметжанова рассказала «Вечерней Москве», как понять, что на вас навели порчу и как избавиться от нее.

Порча — это то, что на вас наведено специально другим человеком, желающим вам зла. Ухудшение состояния может проявляться в разных сферах. Главное, вовремя это заметить и начать применять активные действия, а лучше обратиться за помощью к специалисту.

Признаки порчи

Резкое ухудшение энергетики в доме. Как правило, между членами семьи начинаются конфликты на пустом месте, в доме становится очень сложно находиться.

Ухудшение материального состояния. Вы можете заметить, что деньги утекают, словно сквозь пальцы. Недавно разобрались с одной финансовой проблемой, как другая уже встала на пороге.

Проблемы с алкоголем. Частые депрессии и перепады настроения ведут к пассивному образу жизни, единственный выход — употребление алкоголя, который, как вам кажется, поможет заглушить боль.

Появились беспричинные страхи, депрессия, вас мучают ночные кошмары. Вы стали резко просыпаться ночью. Кажется, будто кто-то стоит перед вами, когда открывает глаза. Появляются страхи и тревожность.

Физические изменения. Появление пигментных пятен, резкое похудение или набор массы тела, изматывающие сновидения, зуд кожи, резкие головные боли — все это может говорить о том, что на вас была сделана порча.

Семейные бедствия. Обратите особое внимание, если в семье случился пожар, авария или смерть без причины. Это также свидетельствует о проклятии.

Проблемы с построением отношений

Одинокие девушки, у которых никак не получается построить отношения или выйти замуж, на пути между вами и партнером возникают постоянные трудности — это может свидетельствовать о порче на неприятности в отношениях.

Как определить порчу в домашних условиях

Диагностика с помощью свеч. Зажгите церковную свечу и поставьте ее в стакан с зерном. Внимательно наблюдайте за тем, как прогорает свеча, желательно, чтобы в комнате вы находились одни и в полном покое и тишине. Ровное пламя говорит о том, что с вами все в порядке. Если видите огонь с небольшими искрами, то это свидетельствует о скором улучшении самочувствия. А вот слабый огонь говорит, что у вас сглаз или наведена порча.

Как очиститься от порчи

Принять ванну с солью. Очень хорошо снять с себя негатив и очисть ауру поможет ванна с солью. Набирайте ванну и приговаривайте: «Соль негатив мой собирает, да в воду передает, все пороченное мне смывает. Слово мое крепко как сказала, так и стало».

Переложить порчу на соль

Возьмите тарелочку, насыпьте в нее соль, сверху положите ваше фото лицом вверх, в горсточку соли воткните церковную свечу и зажгите ее. Как свеча прогорит, соберите все остатки вместе с солью, заверните в платочек, завяжите и закопайте в землю.

Очищение с помощью свечи

Поможет избиваться от негативной энергетики в доме, наладить отношения с близкими и вернуть прежнее положение вещам. Зажгите церковную свечу, обойдите весь дом, в каждом углу обязательно остановитесь, так как негатив собирается именно по углам. Необходимо, чтобы каждый закоулок освятил свет свечей. Затем поставьте свечу перед иконами в вашем доме.

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