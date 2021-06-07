Над законом: нелегальные рабочие стали частью теневой российской экономики

Фото: Пелагия Замятина / Вечерняя Москва

В середине июня, 15-го числа, истекает срок, в течение которого все нелегальные мигранты, живущие в России, должны узаконить свое пребывание в стране. Кто не успел, тот будет депортирован. С таким заявлением выступило МВД России. Почему нелегалы до сих пор существуют? В каких сферах их больше и в каких меньше? Кто на них зарабатывает? Как сделать процесс трудовой миграции полностью прозрачным? Мы побеседовали с бизнесменами, учеными и экспертами рынка труда.

С одной стороны, все не так плохо. По данным МВД, число нелегально работающих в России иностранцев сократилось в 2020 году на 40 процентов. За прошлый год полиция пресекла около 41 тысячи правонарушений, связанных с незаконной работой на территории страны. С другой стороны, объективность этих цифр вызывает сомнение.

— Начнем с того, что число мигрантов с начала 2020 года и по сей день в принципе сокращается, потому что границы закрыты. Меньше мигрантов — меньше нелегалов, это логично, — пояснил руководитель портала по поиску работы Алексей Захаров. — Во-вторых, совершенно невозможно поверить, что из 5,5 миллиона иностранцев, которые сейчас, по данным того же МВД, прибывают на территории России, лишь 41 тысяча работают нелегально. Мой опыт подсказывает, что все ровно наоборот: большая часть работающих в РФ иностранцев — как раз нелегалы. В Москве и Санкт-Петербурге их доля ниже, но в регионах — существенно выше. В-третьих, как только границы откроют, к нам вновь поедут миллионы иностранных рабочих, и большая их часть будет трудиться нелегально.

Проблемой озаботились на самом высоком уровне. Сейчас в правительстве РФ обсуждается идея цифровизации всех иностранцев, работающих в строительной отрасли.

Прозрачный учет

— Мы должны навести порядок и сделать учет трудовых мигрантов в России. Нужно формализовать наши отношения, — заявил президент Национального объединения строителей (НОСТРОЙ) Антон Глушков. — Предлагается, чтобы любой работник, въезжающий на территорию РФ, получал свой ID-код, что подтверждало бы его законное нахождение на стройплощадке.

Под кодом будет «зашита» вся необходимая информация о претенденте на получение рабочего места, то есть его паспортные данные, квалификация, образование, результаты медицинских тестов и другое.

МВД, в свою очередь, сообщало, что в России будет создана информационная платформа учета мигрантов, позволяющая последним получить госуслуги в электронном виде. Цифровой профиль позволит иностранцам вступать в трудовые отношения с работодателем. Компании, которые нанимают иностранную рабочую силу, будут обязаны зарегистрироваться в системе. Срок реализации проекта — до конца 2022 года. «Иностранные граждане смогут трудиться, а работодатели, заказчики работ или услуг — привлекать иностранных работников при условии наличия записи в соответствующих реестрах» — с таким разъясняющим заявлением выступила пресс-служба МВД.

Председатель совета Фонда развития цифровой экономики Герман Клименко считает, что коды ввести необходимо.

— Сейчас до трети мигрантов бегают с разрешениями на работу. Но подлинность этих бумажек проверить невозможно. А цифровые технологии обойти сложнее! Не думаю, что мигранты будут возражать против кодов. Ника кого «харама», запрета на цифровой код нет в любой религии, — заявил Герман Сергеевич.

Они выгодны бизнесу

Игорь Кузнецов, ведущий научный сотрудник Института социологии ФНИСЦ РАН, много лет изучает проблему миграции. Он уверен, что цифровизации этого процесса бизнес будет всячески препятствовать.

— Нелегальные мигранты существуют ровно по одной причине — они выгодны работодателям. За них не платят в бюджет. Их зарплата, как правило, ниже, чем у мигрантов законных. Плюс с нелегалами можно не соблюдать никаких норм трудового законодательства: не давать им выходных, отпусков, больничных и т.д., — пояснил эксперт. — Так зачем же бизнес будет от нелегалов отказываться?

Сейчас, как пояснил Сергей Кузнецов, есть хорошо налаженные каналы поставки нелегальных рабочих в Россию.

— Это крайне выгодный бизнес, — пояснил Игорь Михайлович. — Поэтому с нелегалами очень сложно бороться: люди с деньгами крайне заинтересованы, чтобы они были. Ведь при расчете можно легко обмануть: заплатить меньше, чем обещали, или не платить совсем. Они ведь и пожаловаться никуда не могут. И вот получается, что с одной стороны — власти, желающие получать налоги, а с другой — крупный бизнес, желающий «оптимизировать расходы», и между ними идет борьба.

Москва, по словам эксперта, пытается эту ситуацию переломить. Например, тем, что порядок регистрации мигрантов и продажи им патентов в столице серьезно упрощен. Однако нелегалы есть и в столице.

Помимо бизнеса в нелегальных мигрантах заинтересованы, как ни странно, и отдельные персоналии в правоохранительных органах.

— Наивно думать, что, например, участковые инспекторы не знают, сколько у них на территории иностранцев и где они работают, — рассуждает доцент кафедры политической экономии экономического факультета МГУ Максим Чирков. — А коррупцию в России еще никто не отменял.

Победит дружба

Сергей Смирнов, заведующий Центром анализа соцпрограмм и рисков Института социальной политики, предлагает еще один способ наведения порядка.

— Регистрацию мигрантов нужно сделать максимально простой. Да, в Москве уже есть миграционный центр в деревне Сахарово, где мигрантам оказывают комплексные услуги по регистрации. Это хорошо. Но нужно идти дальше.

Необходимо часть услуг перевести в цифровой формат. Ведь практически у всех мигрантов есть смартфоны, и они умеют этой техникой пользоваться.

Фото: Андрей Никеричев / АГН Москва

По словам эксперта, чем проще будет сам процесс регистрации, тем больше шансов, что мигранты начнут официально оформлять свое пребывание и работу в стране.

Вячеслав Поставнин, руководитель Научного центра евразийской интеграции и сотрудничества, согласен с Сергеем Смирновым.

— У нас ведь получается парадокс. С одной стороны, абсолютное большинство мигрантов приехало совершенно свободно, из «безвизовых» стран. Купил билет — и ты в России. С другой стороны, с мигрантов вдруг начинают требовать массу каких-то справок и разрешений.

Не будет ли логичнее распространить «безвизовый» режим и на работу? — рассуждает эксперт. — Ведь многие трудятся нелегально, просто потому что у них нет ни денег, ни времени, ни желания, чтобы проходить все этапы официального оформления. Поэтому, я считаю, оформление мигранта на работу нужно сделать максимально простым. Как и начисление налогов.

Второе, что нужно сделать, это постараться иностранцев быстро адаптировать.

— Почему многие работают нелегально? Потому что односельчанин сказал: приезжай, я тебя устрою. Человек приехал, и ему действительно дали работу, и даже за нее платят. Так зачем ми-гранту оформляться легально, покупать патент? Община дает ему рабочее место, решает вопрос с полицией, даже лечит, если он вдруг заболел. Да, в Москве уже есть частные поликлиники, где лечат в основном мигрантов! В общем, получается, что иностранные рабочие варятся в своем соку. Им даже язык учить не нужно — они общаются только со своими. И возникает такое государство в государстве. Мы получаем огромную проблему, решать которую нужно комплексно, — считает Вячеслав Поставнин.

По словам эксперта, главное — вытащить мигранта из общины, адаптировать его к российскому обществу, чтобы он жил по российским законам.

— Для начала необходимо повсеместно открыть бесплатные курсы русского языка. Пришел и учишь, — пояснил Вячеслав Александрович. — Затем нужно начать работу с общинами мигрантов. Не национальными культурными центрами, которые ничего не решают и влияния не имеют, а именно с общинами и их реальными руководителями. Пусть с ними сотрудничают и наши власти, и некоммерческие организации. Российское общество и мигрантские объединения должны быть более открыты друг к другу. Но главное — нужно создать условия, чтобы мигрант, прибыв в Москву, мог легко, без помощи земляков, адаптироваться в столице: выучил язык, нашел легальную работу и жилье. Только тогда само явление нелегальной миграции начнет постепенно исчезать.

Кандидат социологических наук, преподаватель Московского государственного университета Виталий Караев пояснил, что есть две противоположных модели взаимодействия с мигрантами: арабская и американская.

— В богатых арабских странах всю тяжелую работу выполняют мигранты. Например, в Кувейте на 4 миллиона местного населения — 700 тысяч иностранных рабочих. Их права сильно ограничены, никто их не адаптирует: приехал — поработал — уехал, — рассказывает эксперт. — В Штатах же вся внутренняя государственная политика основана на адаптации мигрантов. Больше того: страна старается привлечь самых молодых и образованных иностранцев, разыгрывая, в частности, гринкарты — вид на жительство. В результате в США едут не только мексиканские крестьяне, мечтающие работать садовниками, но и те, кто в Силиконовой долине создает прорывные IT-технологии. Россия сейчас идет по арабскому пути.

На «нефтяные» деньги мы нанимаем низкоквалифицированную рабочую силу, которая выполняет самую тяжелую работу. Причем часто — нелегально, не платя налоги. А нужно бы привлекать иностранцев, которые продвинут нашу экономику вперед.

Фото: Игорь Генералов / Вечерняя Москва

Руководитель портала по поиску работы Алексей Захаров согласен: — Дворников и сантехников мы уж как-нибудь дома найдем. Нам нужны ученые, инженеры, медики, педагоги, готовые здесь жить и легально трудиться. Нужно менять качество самого миграционного потока.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

Число мигрантов в мире в 2020 году достигло 281 миллиона. Десять лет назад число таких людей составляло 221 миллион, в 2000 году — 173 миллиона. Эти цифры озвучены в докладе Экономического и социального совета ООН (ЭКОСОС). Рост числа мигрантов в прошлом году замедлился из-за пандемии коронавируса. В первую пятерку стран с самым высоким числом мигрантов в мире вошли США, Германия, Саудовская Аравия, Россия и Великобритания.

КАК У НИХ

В новой стратегии Евросоюза, рассчитанной до 2024 года, борьба с нелегальными мигрантами поставлена во главу угла. Брюссель, например, разработал специальный механизм квот для Турции и Ливии: возможность миграции сохраняется, но установлены разумные пределы.

Впрочем, страны Восточной Европы — например, Чехия, Венгрия, Словакия, от квот, навязанных Брюсселем, отказываются и планируют не пускать мигрантов вообще. В ЕС также усилили контроль над границами, и особенно над морскими: больше всего нелегалов высаживаются на побережье Эгейского моря. А еще европейцы заметно увеличили бюджет Frontex — Европейского агентства по безопасности внешних границ. Правда, все эти меры помогают мало.

По данным Frontex, число незаконных пересечений границ на внешних границах ЕС за первые четыре месяца 2021 года достигло 36 100, это на треть больше, чем год назад.

ДВА МНЕНИЯ

Пусть все решит честная конкуренция

Михаил Антонцев, председатель Московской Федерации профсоюзов:

— Дополнительная рабочая сила Москве остро необходима. Весь вопрос в том, как и кого именно привлекать. Сегодня бизнесменам выгодно брать мигрантов, потому что за иностранных рабочих они делают меньше отчислений в бюджет! А если эта рабочая сила и вовсе нелегальная, то привлекать ее становится еще выгоднее. Что делать? Наша федерация уже давно выступает за то, чтобы мигранты работали в Москве на тех же условиях, что и россияне. Это касается как налогов, так и уровня зарплат и условий проживания. Вот тогда будет честная конкуренция! А сейчас, как ни странно, работодатель заинтересован именно в иностранцах — дешевой и фактически бесправной рабсиле.

Когда условия привлечения россиян и мигрантов будут абсолютно равными, мы и увидим, кто выиграет честную конкурентную борьбу. Возможно — россияне из регионов. Рассуждения же о том, что дешевый труд иностранцев снижает издержки бизнеса и делает конечный продукт дешевле, кажутся мне лукавством. Всю выгоду от использования дешевого труда иностранцев бизнес кладет себе в карман! Разве у нас благодаря труду мигрантов перестали расти цены на новостройки?

Без приезжих уже никуда

Сергей Демин, руководитель рабочей группы «Честная и эффективная экономика» московского штаба общероссийского народного фронта:

— Мигранты остро необходимы бизнесу хотя бы потому, что они помогают снижать издержки. У меня, например, есть небольшое строительное производство. Так вот, на зарплату от 30 до 50 тысяч граждане России не идут! Ведь это нужно целый день вкалывать на улице — в дождь, снег, жару. Если я буду платить строительным рабочим больше, то мои затраты вырастут, а вместе с ними и конечная цена продукта. Между тем покупательная способность москвичей в последние годы отнюдь не растет: она снижается! А это значит, что падает и платежеспособный спрос. Если бы не труд мигрантов, многие горожане просто не смогли бы купить себе новое жилье, даже в ипотеку!

Мигранты, повторю, нужны. Они остро необходимы в строительстве, жилищно-коммунальном и сельском хозяйстве, общепите, продуктовом ретейле, сфере доставки, общественном транспорте и даже в медицине, где сейчас остро не хватает медсестер и нянечек. И, мне кажется, нужно просто наладить работу по легализации иностранной рабочей силы. Почему в Москве часть иностранцев работает легально, а часть до сих пор нет? Это вопрос именно к полиции.

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