Много шума от одного: буйных квартирантов усмирят штрафы и новый закон

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Приход лета многие вспоминают как сигнал к началу ремонта. И это повод лишний раз задуматься о том, как минимизировать неудобства, причиняемые соседям в ходе переустройства квартир. В связи с этим российские парламентарии предложили штрафовать владельцев жилья не только за то, что они шумят сами, но и за слишком шумных арендаторов.

С инициативой выступили депутаты Госдумы, поддержали ее и общественники.

— Собственник должен отвечать за происходящее в тех помещениях, которые он сдает, — уверен один из соавторов документа, депутат Анатолий Выборный.

Под шумом подразумеваются ремонт во внеурочное время, песни до полуночи и после, громкая музыка. Плач детей, шаги и вода в трубах — в данном случае не в счет. Ответственность за шум в домах пока регулируется двумя законами — федеральным от 1999 года и региональным от 2002-го.

Считается, что безопасный уровень звукового воздействия в доме — все то, что ниже 55 децибел. Ограничение действует с семи утра до десяти вечера. Ночью соседи должны стать тише как минимум на 10 децибел. При этом в законе есть четко указанное время для проведения ремонтных работ в отдельно взятой квартире — с 9 до 13 и с 15 до 19 часов. Анатолий Выборный отмечает, что в законопроекте собственников квартир хотят обязать предупреждать живущих за стенкой о грядущих работах. Для этого владельцы ремонтируемой жилплощади должны развесить объявления в подъезде. Желательно также указать телефон ответственного лица.

Депутат Московской городской думы Кирилл Щитов разъясняет: на любой шум можно найти управу, и предлагает список инстанций, куда москвичи могут пожаловаться при нарушении тишины дома.

— Мешает шум в квартире от ремонтных работ, музыки — звоните в полицию, — отмечает он.

Если мешает работающее инженерное оборудование или вентиляция, обращаться нужно в Роспотребнадзор. Туда же можно жаловаться, если беспокоит работающий в вашем доме магазин или расположенные рядом предприятия, в том числе теплоэлектроцентрали.

— Не можете уснуть от проходящей рядом стройки — обращайтесь в Департамент природопользования, через электронную приемную или в единую справочную службу столичного правительства по номеру 8 (495) 777-77-77, — инструктирует парламентарий.

Если вас будит шум от вывоза мусора, то звонить нужно в префектуру округа или управу района, где вы проживаете.

КСТАТИ

Штраф за шум по ночам от стройки составляет от 40 до 300 тысяч рублей. Ремонт по воскресеньям или во внеурочное время обернется штрафом в размере 1–2 тысячи рублей для граждан и от 40 до 80 тысяч рублей для юрлиц. Такой же размер санкций предусмотрен для торговых объектов.

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