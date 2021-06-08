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Резко вырос спрос на съемные квартиры в Москве
Фото: freepik.com

Резко вырос спрос на съемные квартиры в Москве

Юлия Курганова

Город

Количество запросов на аренду жилья в столице в апреле 2021 года увеличилось в четыре раза по сравнению с апрелем прошлого года. В мае число запросов превысило показатели годичной давности в три раза.

— Спрос восстанавливается, арендаторы вновь возвращаются в столичный регион, и количество запросов на поиск городского жилья растет, — утверждают риелторы.

Отмечается, что при этом объем предложения жилья на рынке аренды в мае этого года был на 20 процентов меньше, чем год назад, в 2020-м из-за оттока арендаторов появилось большое количество освободившихся квартир.

По словам специалистов по недвижимости, максимальным спросом пользуются одно- и двухкомнатные квартиры с современным ремонтом, которые расположены в шаговой доступности от метро, стоимостью до 40 тысяч рублей в месяц. Основная доля запросов приходится на однокомнатные квартиры стоимостью до 30 тысяч рублей в месяц, передает издание «Лента.ру».

Ранее были названы три способа, как купить квартиру в Москве.

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