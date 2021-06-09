На страже прав и интересов детей: один день из жизни социального отдела центра «Алые паруса»

Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Владимир Новиков

Когда ребенок попадает в Центр содействия семейному воспитанию, он получает всестороннюю поддержку педагогов, психологов, медиков, а также социально-правовое сопровождение. В центре «Алые паруса» защитой прав и интересов несовершеннолетних занимается отделение по содействию семейному устройству, подготовке замещающих родителей и социальной работе. Узнать работу той или иной службы изнутри всегда интересно, поэтому предлагаем посмотреть, как выглядит один рабочий день социального отдела центра.

09:00. Специалист по социальной работе Сергей Фомин сегодня на выездной работе.

В районных судах слушаются дела о взыскании алиментов для семьи трех воспитанников центра и о лишении прав родителей в семье, состоящей из семерых детей. Специалист центра обязательно присутствует на каждом судебном заседании и представляет интересы ребенка.

— В нашем центре сейчас 75 мальчиков и девочек, у каждого — своя история, каждому необходимо помочь, защитить его права. На каждого воспитанника обязательно заводится личное дело, в котором собираются все его документы, начиная со свидетельства о рождении. Папка постоянно пополняется новыми справками, письмами, запросами. Строго следим за порядком в личном деле, за своевременным обращением в те или иные инстанции в интересах каждого воспитанника, — комментирует заведующая отделением по содействию семейному устройству, подготовке замещающих родителей и социальной работе Людмила Климова.

Позже специалист будет связываться с Пенсионным фондом. На детей, имеющих право на получение пенсии по потере кормильца или инвалидности, пенсионные дела оформляются в ПФР. Там же открываются и переоформляются пенсии.

10:00. Сотрудник семейного центра и представитель органов опеки и попечительства привезли в центр нового ребенка.

Самое главное для специалистов — чтобы знакомство ребенка с центром и его адаптация в учреждении прошли легко. Приглашаются медики, психолог, будущий педагог ребенка. Специалисты центра совместно с коллегами из районных органов опеки тщательно проверяют все документы, с которыми поступает малыш. В это время психолог знакомит ребенка с центром, с директором, будущими наставниками и ребятами, с которыми ему предстоит какое-то время жить вместе.

Постепенно волнение уходит, педагоги бережно вовлекают ребенка в жизнь центра, а другие воспитанники всегда поддерживают новичков: каждый скорее хочет рассказать новенькому, каким интересным делом он может заняться в учреждении.

Примерно через две недели пребывания ребенка в учреждении специалисты всех служб центра соберутся на консилиум. Будут делиться своими наблюдениями за ребенком, решать, какими силами помочь ему, что потребуется в первую очередь, какие взаимоотношения у ребенка с его кровной семьей, какова ситуация с жильем, с обучением, какие документы необходимо дооформить.

12:00. На первую консультацию пришли кандидаты в замещающие родители.

Социальный педагог, психолог и специалист по социальной работе встречают потенциальных приемных родителей в отдельной комнате с удобными креслами. Ничто не должно помешать важной беседе, всем должно быть комфортно. От специалистов требуются внимательное отношение к чувствам родителей, помощь в решении возникших проблем.

— Очень важно на данном этапе установить доверительные отношения, предварительно определить ресурсность семьи, предоставить эмоциональную поддержку всем ее членам. От этого зависит дальнейшее успешное устройство ребенка, — рассказывает психолог центра Алина Медведева.

Общение длится около двух часов. Специалисты центра и кандидаты прощаются, договорившись, что на следующей встрече состоится знакомство с ребенком.

14:00. Идет подготовка к дню открытых дверей в центре.

Дни открытых дверей в центрах содействия семейному воспитанию — уже традиция и отличный способ привлечения неравнодушных людей, потенциальных приемных родителей и всех москвичей, которые только планируют взять ребенка в семью. На таких мероприятиях люди могут пообщаться с ребятами в рамках совместной деятельности, получить консультации профессионалов по семейному устройству. Важно, чтобы встреча была интересной, чтобы взаимодействие взрослых и детей было максимально неформальным. В этом году из-за эпидемиологической обстановки такие дни в ЦССВ проходили в разных форматах, но на этот раз планируется очный, причем встреча пройдет на свежем воздухе — погода ожидается отличная.

При подготовке важно ничего не упустить, обговорить все детали. К работе привлечены и культорганизатор, и социальные педагоги, и психологи. Для ребят и гостей подготовлена квет-игра «Дорога в лето».

Кроме того, этот день совпал с очередным выпуском слушателей из школы приемных родителей центра «Алые паруса». Выпускникам будут торжественно вручены свидетельства об окончании школы.

После обсуждения готовятся и рассылаются письма в органы опеки Москвы об информировании граждан, решивших принять в семью ребенка.

16:00. Некоторые ребята в выходные пойдут в гости к кандидатам в замещающие родители.

Предварительно из органов опеки в центр поступили заявления москвичей о желании взять к себе в гостевом режиме нескольких ребят, проживающих в центре. Кандидаты собрали необходимые для оформления наставничества документы, несколько раз приходили в центр для консультаций и знакомства с ребятами, вместе с воспитанниками ходили на прогулку. А теперь дети отправятся в гости к семье на выходные.

— Гостевой режим — это такой метод помощи ребенку. Ребенок идет в семью добровольно, находится в ней в праздничные, выходные дни, на каникулах. В семье ребенок получает опыт общения, видит положительный пример семьи, на который сможет ориентироваться в будущем. Кроме того, это еще и способ налаживания отношений между ребенком и будущим приемным родителем, — комментирует социальный педагог центра «Алые паруса» Елена Бурыкина.

Для гостевого визита специалист готовит документы, уведомляет органы опеки о том, где будет находиться ребенок в выходные. А также готовит ребят к посещению семьи, дает наставления, напоминает о безопасном поведении вне стен центра.

17:00. Идет подготовка к летней оздоровительной кампании.

У каждого ребенка проверяются собранные для отдыха в летнем лагере документы. Формируются списки, собираются медицинские документы, назначаются сопровождающие. Если поступают новые сведения об отдыхе, часть документов переделывается в соответствии с этими данными. Необходимо быть очень внимательными, чтобы не ошибиться ни в букве, ни в цифре при оформлении документов для каждого из 75 воспитанников.

— Каждый день — новые задачи, взаимодействие со многими службами города, контролирующими органами и гражданами. Решаем и личные, и юридические, и имущественные дела детей. Если ребенок уходит в приемную семью, а в отношении него остались неразрешенные вопросы, обязательно продолжаем их решать, помогая приемной семье. Все на благо ребенка. Мы здесь для того, чтобы защитить его права и интересы, — подводит итог Людмила Климова.

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