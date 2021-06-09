Оставаться в ресурсе: психологи рассказали, как социальным работникам поддержать свое эмоциональное состояние

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Профессия социального работника является важной и востребованной. Эти люди всегда приходят на помощь другим: заботятся, поддерживают, находят выходы из самых тяжелых ситуаций. В честь профессионального праздника специалисты Московской службы психологической помощи Алексей Икорский и Анна Сергеева предлагают ряд упражнений для восстановления эмоционального состояния и профилактики профессионального выгорания.

Социальных работников относят к категории специалистов «помогающих» профессий, а значит, подверженных риску профессионального выгорания. Оно возникает в результате внутреннего накопления отрицательных эмоций без соответствующей разрядки или освобождения от них, ведет к истощению эмоционально-энергетических и личностных ресурсов человека.

Симптомы выгорания:

— постоянное чувство озабоченности по поводу работы;

— чувство усталости и пустоты, связанное с ней, раздражение;

— отношение к совершаемой работе как к тяжелой необходимости, а не как к тому, что приносит удовольствие.

Если вы ощущаете внутреннее нежелание идти на работу, заниматься какой-либо деятельностью, можно попробовать проделать следующее упражнение.

Упражнение «Ответы на вопросы»

Возьмите лист бумаги, ручку и напишите действие, которое вам не нравится, и ответьте себе искренне на следующий вопрос: ради чего мне это сейчас? После еще раз спросите себя уже касаемо данного ответа: а это мне ради чего сейчас? И так — пока не доберетесь до реального эмоционально окрашенного, важного лично для вас мотива. Когда вы осознаете, ради чего это нужно именно вам, ваше эмоциональное состояние может улучшиться. Вы почувствуете уверенность, спокойствие.

Предлагаем еще одно упражнение, которое можно самостоятельно выполнять, освобождая себя от негативных чувств и эмоций (обиды, страха, гнева).

Упражнение «Дыхание квадратом»

Можно расположиться сидя или стоя, как вам удобнее. Можно закрыть глаза, можно выполнять данное упражнение с открытыми глазами.

Вдох здесь выполняется следующим образом: сначала наполняем воздухом живот, затем — грудь, затем — горло. Выдох: горло, грудь и живот.

Сначала рекомендуется попробовать выполнить данное упражнение с интервалом 3 секунды.

Делаем вдох (живот, грудь, горло) в течение 3 секунд. Затем — пауза на 3 секунды (задерживаем дыхание). После этого выдох (горло, грудь, живот) в течение 3 секунд. Затем снова пауза на 3 секунды перед следующим вдохом.

Также можно увеличить интервал до 4 секунд.

При этом вам необязательно отслеживать время по секундомеру, вы просто можете считать про себя до трех или четырех.

Важно отслеживать свое состояние при выполнении упражнения. Если у вас закружилась голова или вы почувствовали легкое недомогание, следует прекратить выполнение данной техники. Возможно, вы слишком быстро считаете, или наоборот. Здесь важно подобрать комфортный для себя интервал при выполнении данного упражнения.

Желательно делать в течение 10 минут перед сном.

Упражнение «Ресурсное место»

Сядьте поудобнее: ноги на полу, руки на бедрах, спина прямая, голова немножко наклонена вперед (поза кучера). Закройте глаза. Проследите за дыханием, сделайте более расслабленный выдох. Отследите физические ощущения тела, свое дыхание, эмоциональное состояние, мысли, которые можно представить как облака в небе или листья на поверхности реки, не думая, а просто наблюдая их и ощущая свое дыхание. Так нужно сделать несколько циклов вдохов и выдохов, наблюдая в целом и полностью принимая без оценки свои мысли, чувства и физические ощущения. Теперь вспомните и представьте себя в каком-то очень любимом месте, где вам когда-то было хорошо. Например, на природе, в доме отдыха, на даче, в походе, в горах, на море — в том месте, которое вас вдохновляет и радует. Внимательно рассмотрите все детали этого места: как там представлена вода, какая она, какие берег, небо, солнце, растения, животные, цветы. Главное — следите, какое возникает чувство, когда вы внутренне там пребываете. Сконцентрируйтесь на том, что вам приятно, где комфортно, спокойно, радостно, и дышите глубоко этими чувствами, как бы пропитываясь этим состоянием, привнося его в свою жизнь здесь и сейчас. Когда почувствуете, что достаточно, сделайте глубокий вдох, пошевелите пальцами рук, ног, откройте глаза и возвращайтесь к обычной деятельности.

Также сравните, насколько изменилось ваше состояние до и после упражнения.

Для профилактики профессионального выгорания важно уделять внимание своему эмоциональному состоянию. Всегда можно обратиться за помощью к специалистам ГБУ «Московская служба психологической помощи населению». Психологи проведут индивидуальную консультацию, при необходимости — психодиагностику, предложат вам принять участие в подходящих вебинарах и тренингах на сайте службы.

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