Московским школьникам помогут выбрать профессию

Ученица 10-го класса школы № 1209 Ираида Филимонова изучает информационный стенд центра занятости «Моя карьера». Девушка пришла на профориентационные занятия, чтобы определиться с выбором будущей специальности / Фото: Светлана Колоскова / Вечерняя Москва

9 июня, в среду, в центре занятости «Моя карьера» стартовали профориентационные занятия для школьников. Они будут проходить весь июнь.

Дизайнер, бухгалтер или экономист — зачастую школьникам трудно определиться с будущей профессией. Решить, что же им нравится и больше подходит, подросткам бесплатно помогают в специализированном центре занятости «Моя карьера».

Такие занятия для молодежи длятся около двух часов. За это время эксперт центра не только знакомит ребят с разными профессиями, но и рассказывает о тенденциях на рынке труда.

— Мы разговариваем с ребятами о понятии профессии, рассказываем, что есть специальности, которые постепенно исчезают и становятся невостребованными, а есть те, которые появились недавно и набирают популярность, — поделилась специалист по профориентации «Моей карьеры» Виктория Карасева.

Кроме того, все участники могут пройти профориентационное тестирование, которое поможет выявить склонности к той или иной профессии.

— Мы считаем важным делать акцент не на хороших оценках в школе, которые, безусловно, важны, а на интересах ребенка, — добавила Карасева. — Обсуждаем с каждым подростком его увлечения, хобби, особенности.

По словам эксперта центра занятости, в выборе будущей профессии важно учитывать не только профильные интересы ребенка, например, желание работать с иностранными языками, но и личные навыки.

— Я имею в виду коммуникабельность, умение работать в команде, быть многозадачным и другие, — пояснила Виктория Карасева.

На занятиях школьники узнают и о полезных ресурсах для саморазвития, а также обо всех возможностях города по профориентации и трудоустройству молодежи.

— У некоторых компаний есть стажировки или проводятся дни открытых дверей, на которых можно поближе узнать об интересной профессии, — уточнила Карасева.

Понять, кем же стать в будущем, решила и ученица 10-го класса школы № 1209 имени Чуйкова Ираида Филимонова. Девушка хочет провести лето с пользой и узнать побольше о себе. Ираида учится в классе с лингвистическим уклоном, хорошо владеет английским и немецким языками.

— Пока что я склоняюсь больше к профессии лингвиста или переводчика, но мне также интересна фотография. Возможно, я смогу как-то совместить эти два направления, — поделилась она.

Школьнице очень понравилось занятие, оно, как и все остальные профориентационные встречи, прошло в формате диалога. А еще Ираида с удовольствием прошла тестирование.

— Я и раньше проходила такие исследования, несколько раз, каждый раз это был очень полезный опыт и знания о самой себе, — добавила школьница.

Такие встречи будут проходить каждую среду и пятницу в 15:00. При себе нужно иметь паспорт. Чтобы записаться, выберите дату и зарегистрируйтесь на сайте центра mycareer.moscow.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Ирина Швец, директор центра занятости «Моя карьера» Департамента труда и социальной защиты населения Москвы:

— Очень важно, чтобы при выборе направления обучения и будущей профессии ребенок ориентировался на свои сильные стороны, увлечения и интересы, понимал, чем он хочет заниматься в будущем. Наша задача — помочь ему разобраться в себе и рассказать о компетенциях, которые будут актуальны, когда он выйдет на рынок труда.

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