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Работнику надо помочь повысить грамотность
Фото: Андрей Никеричев / АГН Москва

Работнику надо помочь повысить грамотность

Альфия Камилова

Общество

В Москве продолжилась серия конференций, посвященных реализации национальной политики в округах с учетом их особенностей. На этот раз такая встреча прошла на юго-востоке столицы, где проживают представители 70 этносов.

На конференции эксперты обозначили главные задачи в сфере улучшения межнациональных отношений, а также пути их решения.

— Выявлено, что некоторые мигранты не знают русского языка, — отметил заместитель председателя президиума Совета по делам национальностей при Правительстве Москвы Игорь Круговых. — И эту проблему необходимо решать. Москвичам нужны профессионалы, которые смогут понять и грамотно решить поставленную перед ними задачу.

Начальник отдела ГБУ «Жилищник района Выхино» Павел Усов рассказал, как эта задача решается на их предприятии. По его словам, с иностранными рабочими регулярно проводятся беседы и занятия, чтобы они учились свободно говорить на русском языке и чувствовали себя увереннее в общении с клиентами.

Также подобная конференция прошла в Зеленограде.

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