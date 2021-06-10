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Учебник для казаков
Фото: Pixabay

Учебник для казаков

Геннадий Окороков

Общество

На XI Международной научно-практической конференции «Церковь и казачество: соработничество на благо Отечества» обсудили основные принципы воспитания молодежи.

Важным моментом государственной стратегии, как отмечалось на форуме, является воспитание казачьей молодежи в традициях любви к Отечеству, что должно быть заложено еще в школе.

— В ближайшие месяцы планируем подготовку пособия по истории казачества для 6–7-х классов общеобразовательных школ, — отметил ректор Первого казачьего университета имени Алексея Разумовского Сергей Чеботарев.

Пособия распространят в школах с казачьим компонентом в образовании.

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