Как аллергику помочь себе в период пыления тополя

Время цветения тополей — сложная пора не только для аллергиков, но и для всех остальных горожан/ Фото: Пелагия Замятина / Вечерняя Москва

Для москвичей, страдающих от аллергии на пыльцу, настала трудная пора — тополиный пух повсюду. «Вечерка» рассказывает, как в этот непростой период уберечь себя от неприятных симптомов.

Аллергии на тополиный пух не бывает — об этом каждый год говорят врачи. Но аллергикам от этого ничуть не легче, ведь пух переносит на себе пыльцу растений.

— От гиперчувствительности к пыльце — поллиноза — в Москве страдают от 10 до 25 процентов жителей, — отметил главный внештатный детский специалист — аллерголог-иммунолог Департамента здравоохранения Москвы Александр Пампура.

Для аллергиков в первую очередь характерна гиперчувствительность к пыльце деревьев. У нас основные аллергены — это береза, ольха и орешник. Помимо ветра, который способен разносить пыльцу на десятки километров, у пыльцы есть и сообщник в лице тополя, он служит ей транспортом.

Аллергию можно и нужно лечить, причем желательно с раннего возраста. Современные методы лечения, такие как аллерген-специфическая иммунотерапия, действительно помогают, однако эффект от такой терапии обычно оценивают через два-три года лечения.

— Чем раньше начнете профилактику, тем проще будет протекать заболевание, а может быть, вы от него избавитесь. Если все пустить на самотек, болезнь будет прогрессировать, могут развиться побочные эффекты, например, бронхиальная астма, — рассказал заведующий лабораторией клинической фармакологии Института иммунологии Федерального медико-биологического агентства России Валерий Смирнов.

Антигистаминные препараты помогают снять симптомы аллергии, но не лечат ее. Современные средства не вызывают сонливости, но и ими лучше не злоупотреблять, особенно в жару: они увеличивают риск развития тепловой травмы.

Очки и маска

Солнцезащитные очки защитят ваши глаза, а медицинские маски, которые сегодня и так рекомендуют носить в общественных местах, предотвратят попадание ворсинок в нос и рот. Контактные линзы не лучший вариант, пух может попасть под них.

Морская вода

Промывание носа морской водой после прогулки поможет избавиться от частичек аллергенов и снизить отек слизистой оболочки.

Макияж

Девушкам рекомендуют не красить ресницы, пока пушат тополя. После каждой прогулки на улице рекомендуется тщательно умываться, а с макияжем это делать проблематично.

Не открывайте окна

Тополиный пух может доставить неудобства не только на улице, но и в квартире, поэтому форточки открывать не рекомендуется. Если нужно проветрить помещение, лучше воспользоваться кондиционером, если он есть.

Антигистаминные препараты

Помогают бороться с проявлениями аллергии. Важно,что они не лечат аллергию, лишь купируют симптомы. Препараты последних поколений, в отличие от старых, не вызывают сонливости.

Режим прогулок

Выходить на улицу лучше либо утром, либо вечером. Днем в период с 11 до 18 часов летает больше всего пуха. Также относительно комфортными могут стать прогулки после дождя.

КСТАТИ

Тополя высаживали в Москве в послевоенные годы. Необходимо было как можно быстрее озеленить город, а тополь быстро растет и набирает массу. Тополя везли в Москву как из других регионов СССР, например из Воронежской области, так и из других стран, в частности, из Германии.

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