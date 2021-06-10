Доктор Елена Кац: Услуги социального такси нужно расширить, а ряд поездок сделать бесплатными

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В Москве следует упростить вызов социального такси и расширить перечень его услуг. Такое заявление сделала главный врач детской городской поликлиники № 7, муниципальный депутат Елена Кац в ходе встречи с маломобильными жителями в районе Ивановское. В беседе принял участие руководитель рабочей группы Общероссийского народного фронта «Защита прав автомобилистов», координатор общественного движения «Синие ведерки» Петр Шкуматов.

— Социальное такси — прекрасная инициатива, она востребована в городе, — сказала Елена Кац. — Однако есть ряд проблем. Чтобы воспользоваться услугой, нужно лично зарегистрироваться во Всероссийском обществе инвалидов, собрав пакет документов. Для маломобильного человека это задача не из простых, а если действовать через представителя, доверенность нужно заверять у нотариуса. Во-вторых, из-за пандемии ограничено число поездок. Наконец, хотя стоимость поездок в социальном такси ниже, чем в обычном, многим малоимущим людям она не под силу. Я считаю, что необходимо упростить доступ к услуге и рассмотреть возможность бесплатных поездок для отдельных категорий населения. Например, поездки пенсионеров к детям и внукам в Москву и Подмосковье каждые два месяца.

В настоящее время поездка на социальном такси в пределах Москвы обходится в 210 рублей в час, в пределах Московской области — 420 рублей. При регистрации, кроме паспорта и социальной карты, инвалиды должны предъявить справку Медико-социальной экспертизы, индивидуальную программу реабилитации. Членам многодетных семей дополнительно приходится приносить соответствующее удостоверение и документ о получении жилого помещения на условиях безвозмездного пользования в малоэтажном жилищном фонде.

Позицию доктора Елены Кац разделяет и Петр Шкуматов:

— Необходимо разработать специальное приложение для заказа социального такси, чтобы исключить все бюрократические процедуры: сбор документов, регистрацию и так далее. Нужно вводить и бесплатные поездки. Схема может быть такой: город закупает у транспортных компаний машино-часы, выпускает на эту сумму промокоды, которые распространяются среди людей, имеющих право на получение услуги.

Ранее Елена Кац выдвинула еще несколько инициатив, направленных на улучшение качества жизни людей старшего возраста. Среди них — дополнительные выплаты «Детям войны» и расширение программ активного и творческого досуга.