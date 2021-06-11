Ощущение «потолка»: стоит ли увольняться летом

Фото: Александр Кожохин / Вечерняя Москва

Летом, как и после Нового года, многие планируют начать новую жизнь и сменить работу. «Вечерняя Москва» разбиралась, что происходит на рынке труда в сезон отпусков, стоит ли увольняться и на что обратить внимание при поиске работы.

Вакансии

На сегодняшний день рынок труда прошел период восстановления после последствий режима самоизоляции и вступил в фазу активного роста, рассказывает руководитель службы исследований HeadHunter Мария Игнатова.

По ее словам, летом активность работодателей по поиску сотрудников снижается из-за отпусков. Обычно предложений на рынке труда становится больше в начале весны — многие компании к этому времени уже успели запланировать бюджет на год, подвели итоги прошлого года или полугодия и точно знают, кого, зачем и на какую зарплату искать.

— Следующий активный период — сентябрь-октябрь. Но важно понимать, что весной и осенью становится больше не только вакансий, но и растет количество соискателей. Если для вас важны выбор и количество возможностей, лучше заняться поиском работы именно в это время, — рассказывает эксперт.

Ведущий специалист отдела профориентации SuperJob Ольга Зенина, напротив, считает, что рынок труда не сильно меняется в отличие от других времен года. Но из-за отпускного периода в компаниях действительно может сокращаться поток набора сотрудников: специалисты по подбору персонала тоже отдыхают в отпусках.

— Может не столько сокращаться количество вакансий, сколько уменьшаться скорость ответа работодателей, если соискатель откликается на ту или иную вакансию. Просто физически из-за потока не все работодатели успевают вовремя среагировать и дать обратную связь, — говорит Зенина.

Именно в летний период увеличивается количество вакансий, связанных с сезонной занятостью, рассказывает коммерческий директор сервиса Работа.ру Владимир Корицкий. По его словам, это помогает соискателям, незаинтересованным в постоянном трудоустройстве, выбрать подработку.

— По данным нашего майского отчета, наибольший рост числа вакансий произошел в сфере торговли: количество вакансий увеличилось на 28 процентов по сравнению с апрелем. Чаще всего в этой отрасли искали продавцов, кассиров и консультантов, — говорит эксперт.

Он отмечает, что также на 24 процента произошел рост числа вакансий в сфере транспорта и логистики, в которой нуждались в водителях, грузчиках и комплектовщиках.

Когда менять работу

Как рассказывает Игнатова, «драйверами роста спроса на персонал в Москве к июню стали сфера продаж, ИТ, строительство и недвижимость, маркетинг и реклама. Также много вакансий появилось для студентов и тех граждан, которые только начинают свою карьеру.

По ее словам, можно выделить восемь признаков, которые указывают на то, что человек находится не на своем месте. Сначала стоит обратить внимание на эмоции во время работы и после нее.

— Если раньше вы чаще возвращались домой в хорошем настроении, радовались успехам коллег, а теперь на вас напала хроническая апатия и раздражение — это верный признак того, что вы не на своем месте. И если проблема здесь не в работодателе, то дело в должности и обязанностях, — рассказывает эксперт.

Кроме того, искать другую работу стоит, если человек не испытывает удовлетворенности от деятельности, несмотря на хорошую зарплату и престижную должность.

— Значит, пора сменить профессию: если вы добились успеха в нелюбимом деле, в работе по душе у вас может получиться не хуже, — добавляет Игнатова.

Поиском вакансии нужно заняться, если человек знает, к какой деятельности у него лежит душа, но ему пришлось устроиться на другую работу — работодатели просто не предлагали вам подходящих вариантов.

— Вы давно не растете профессионально. Когда человек работает по призванию, он увлечен своей профессией: следит за новыми тенденциями, постоянно растет как минимум профессионально, а иногда и карьерно, если есть интерес и склонности к этому, — добавляет эксперт.

Признаком того, что пора искать новое место, можно назвать ощущение «потолка» в организации, где человек работает уже много лет. Обычно такое бывает, если сотрудник пришел в компанию сразу после вуза.

Поводом сменить работу также является «вымирание» профессии, потеря спроса на нее. Как говорит Игнатова, не надо «ждать края, начинайте действовать заранее».

Кроме того, если человек меняет работу чаще, чем раз в год и снова что-то идет не так, возможно, он просто ищет не ту работу и ему пора сменить профессию. Заняться просмотром вакансий стоит, если есть мечта о какой-то другой конкретной деятельности.

Как говорит Зенина, идеальная работа та, которая удовлетворяет все потребности сотрудника, куда ему не приходится приходить «с тяжелым сердцем», где есть коллеги, на помощь которых можно рассчитывать в любой момент, а также та, где есть развитие и перечень задач, которые устраивают.

— Конечно, это условная формулировка. В каждой работе есть рутина, есть текущие задачи, которые не доставляют массу удовольствия. Но когда перевешивают плюсы, эту работу можно назвать идеальной, — говорит эксперт.

Нюансы

При поиске новой работы нужно особое внимание уделить резюме. Разумеется, оно не главное при трудоустройстве. По словам Игнатовой, человека с уникальными опытом и компетенциями пригласят на собеседование, «даже если его резюме составлено на салфетке».

— Другое дело, если к категории редких суперпрофессионалов вы пока не относитесь. Тогда шанс встретить конкурентов в борьбе за работу мечты возрастает, а качество резюме выходит на первый план. Прикрепите деловую фотографию и почту, четко пропишите свой опыт и ключевые навыки и укажите рыночную зарплату, — советует эксперт.

Она добавляет, что при подборе работы важно учитывать конкуренцию в профессиональной области, в которой хотелось бы развиваться. Например, на июнь этого года в Москве наиболее острая конкуренция среди высшего менеджмента, в искусстве, развлечениях, массмедиа. Низкий уровень конкуренции встречается в инсталляции и сервисе, консультировании и ИТ.

Кроме того, при поиске новой работы нужно внимательно изучать вакансии. Как говорит Зенина, нередко среди них встречаются с формулировками по типу «крупная международная компания», о которой нет никакой информации. Это повод задуматься, почему работодатель скрывает данные.

Также, по словам эксперта, нужно сопоставлять требования компании к кандидату и зарплату, которая ему предлагается. Иногда общительным и коммуникабельным предлагают денег больше, чем владеющим навыками работы в сложных программах.

— Требования, несоразмерные окладу. Где подвох? Не бывает 300 тысяч за то, что ты коммуникабельный и активный, — говорит Зенина.

Она отмечает, что насторожить должна и просто слишком высокая заработная плата. Чтобы понять, что она высокая, нужно сравнить зарплату в других вакансиях из отрасли. Также эксперт советует читать отзывы о работодателе. Но главное — обращать внимание на те, в которых описаны конкретные нюансы карьеры в компании, а не абстрактные высказывания.

Зенина отмечает, что попробовать свои силы на новом месте труда можно, взяв отпуск на нынешней работе. Так получится спокойно пройти стажировку, и в случае если вакансия не подходит, без стресса вернуться после отпуска в привычную компанию. Правда, важно понимать, что в отпуске все же лучше отдыхать и восстанавливать свои силы.

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