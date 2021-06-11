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12 июня известно в народном календаре как Исакиев день, Змеиный праздник или Исаакий-змеевик. Святым покровителем этого дня, в который издавна принято устраивать свадьбы, является преподобный Исаакий.

Согласно приметам, в этот день ни в коем случае нельзя покупать посуду. В противном случае она, скорее всего, треснет или отколется, что повлечет за собой денежные проблемы, способные «разбить жизнь на мелкие кусочки». Если же обязательно нужно приобрести посуду, то в нее после покупки следует положить монетку — это позволит нейтрализовать примету и защитить себя от проблем.

Если в этот день удается обнаружить змеиную кожу, следует положить ее под входную дверь. Это принесет в жилище атмосферу взаимопонимания и мира. Если же пройти мимо, то существует вероятность большого скандала, который навсегда поссорит любящих людей.

Подробности в видеосюжете «ВМ»:

Народный календарь. Что нельзя покупать 12 июня, чтобы избежать финансовых проблем

Приметы погоды 12 июня обещают похолодание, если кричит сова, и осадки, если шмели ведут себя беспокойно. Обильное цветение шиповника сулит суровую зиму, а закрывшиеся кувшинки на реке — дождь.

12 июня отмечается День России — важный государственный праздник. До 2002 года он назывался Днем принятия Декларации о государственном суверенитете России. Праздник считается одним из самых «молодых» в стране.

Также в этом году на дату приходится День пивовара, отмечаемый каждую вторую субботу июня. Праздник был учрежден 23 января 2003 года в Санкт-Петербурге, его основал совет Союза российских пивоваров.

Также 12 июня 1991 года в России состоялись первые в истории президентские выборы. В голосовании приняли участие 79 498 240 человек.

В этот день родились 41-й президент США Джордж Буш — старший, театральный режиссер и педагог Иосиф Райхельгауз, клоун Вячеслав Полунин, актриса Алиса Гребенщикова и бразильская супермодель Адриана Лима.

Именины отмечают Василий, Никанор и Исаакий.

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