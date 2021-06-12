Мафия, хаос и Третий Рим: что иностранцы думают о России и русских

Фото: Пелагия Замятина / Вечерняя Москва

12 июня россияне отмечают, пожалуй, самый государственный и объединяющий праздник в году — День России. Несколько лет назад опрос среди граждан РФ выявил две главные черты русского человека: он очень гостеприимный, но при этом пьющий. А какими нас видят иностранцы, разбиралась «Вечерняя Москва».

«Сумасшедшие водочники»

С большой иронией к россиянам относятся французы: уж они на колкие, но теплые комментарии не поскупились. Судя по опросам на международных форумах, россияне являются «сумасшедшими водочниками, живущими в очень холодной стране, которую невозможно завоевать».

— Россия до событий на Украине была в хаосе, и русские были хаотичны. Теперь еще повсюду русская мафия, — пишет Лорелей Сноу, пользовательница портала Quora, проживающая и работающая в Париже.

По ее словам, после обострения ситуации в Донбассе европейцы стали узнавать россиян и конкретно русских людей с другой стороны. Оказалось, пишет Сноу, «никто понятия не имел, какая у них на самом деле культура». О ней, в частности, поподробнее попытался рассказать еще один комментатор из Франции Азилиз Клуатр.

— Нам всем кажется, будто они (россияне — прим. «ВМ») выпивохи, но даже с учетом пагубной привычки россияне умудряются приемлемо выглядеть и работать. К сожалению, старое поколение в РФ, кажется, живет с предубеждениями, тоскуя по СССР. Молодое поколение русских тоже будто бы отстает, но это не их вина, — отметил француз.

При всем этом он отметил красоту россиянок и выразил разочарование только по поводу того, что в РФ все еще «есть расистские настроения, с которыми надо бороться изнутри».

Фото: Анна Быкова / Вечерняя Москва

«Жители Третьего Рима»

В дискуссии о характере россиян также принял участие англичанин Марк Саймон Хоки, который рассказал пользователям, что еще несколько десятков лет назад, во времена СССР, посетил советское государство по служебным целям. Первое впечатление о русских с годами у британца несильно изменилось.

— Для них мы все «чертовы иностранцы», для нас они «агрессивные и обидчивые» (Хоки использовал слово bolshy, происходящее от кальки bolshevik — прим. «ВМ»). Россияне — действительно очень чуткие люди, но при этом широкой доброты, человечности и искренности, — написал участник форума.

Он также выразил мнение, что русские не без оснований считают себя «жителями Третьего Рима, наследниками Византийской империи, победителями Золотой Орды, Наполеона и Гитлера».

— Русский алфавит уникален, и русские многое дали европейской науке, музыке и литературе. И хотя кажется, будто Западная Европа со снисхождением смотрит на Россию, это совсем не так, — заключил Марк.

Фото: Александр Авилов / АГН Москва

«Очень начитанные»

Уроженка Шотландии Луиза Херд также рассказала гостям форума, что ей довелось побывать в России, и впечатления остались положительные. Она даже решила выучить русский язык и заявила, что добилась в этом определенных успехов.

— В России очень интеллигентные и начитанные люди. Они уважают эрудицию, а вот мы на Западе вечно в чем-то подозреваем «читающих» людей, — указала женщина.

Она отметила русское гостеприимство, вкусную еду и мощную архитектуру, особенно ту, которую можно встретить в метро.

— Московское метро — это настоящее творческое путешествие всего за несколько рублей, — призналась Херд. — А, и еще: русские мужчины — самые сексуальные парни на планете.

Фото: Андрей Любимов / АГН Москва

«Похожи по менталитету»

В Германии о России отзываются неоднозначно: одни комментаторы боятся, что русские до сих пор ненавидят немцев за былые обиды, другие сами испытывают смешанные чувства. По мнению жителя ФРГ Арна Траутманна, в Германии «очень уважают русских, учитывая, что в 1945-м они фактически одной ногой были в наших гостиных». Иностранец вместе с тем призвал не выстраивать текущие отношения на основе прошлых, «неприятных для обеих сторон» вещей.

— В плане менталитета немцы и россияне очень похожи, мы отлично ладим. Если бы мы начали больше работать вместе, мы бы запускали ракеты в космос, — считает Траутманн.

Еще один участник беседы, немец Герберт Питтерманн признал, что россияне в некоторых аспектах даже лучше немцев. По мнению Питтерманна, русский человек зачастую оказывается умнее и производительнее, но страдает от того, что привык жить по указке.

— Если начальник что-то сказал русскому, он пойдет и сделает без раздумий или возражений. Немец же поинтересуется, так ли необходимо выполнять ту или иную задачу, после чего даст вежливый ответ боссу. Россиянам нужно научиться давать обратную связь! — заключил житель Германии.

Читайте также: Народные забавы, игры и бумажное шоу: как пройдет День России в парке «Сказка»