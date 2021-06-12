Как обезопасить себя от варикоза с помощью йоги

Фото: pexels.com / Elly Fairytale

Варикозное расширение вен и болезненные ощущения, которые оно вызывает, является очень частой проблемой среди людей разных возрастов. Конечно, чем старше становится человек, тем сильнее усугубляется ситуация. Виной появления варикоза может стать как генетическая предрасположенность, так и ряд внешних факторов, которые зависят от образа жизни. Сертифицированный специалист Yoga Alliance, преподаватель йоги, практик медитации и создатель курса «Три ступени осознанности», директор Организации 108 Нина Коломийцева назвала пять асан, которые помогут избежать появления варикоза или уменьшить его проявление.

Тадасана (поза Горы)

Это самая простая асана, которая только кажется такой безобидной. В Тадасане практикующий фокусируется на том, чтобы все мышцы тела были в тонусе, позвоночник — ровный, но при этом не было чрезмерного напряжения. Эта асана хорошо укрепляет мышцы ног, так как во время ее выполнения мышцы бедер и голени находятся в состоянии тонуса и удерживают тело в ровном положении.

Матсиасана (поза Рыбы)

Одна из самых действенных поз, когда речь идет о снятии варикозных симптомов. В ней происходит хорошее вытяжение ног, при этом в расслабленном состоянии, что помогает наладить здоровую циркуляцию крови в организме и снять напряжение. Также асана полезна тем, кто страдает от судорог в икроножных мышцах.

Навасана (поза Лодки)

Одна из поз, в которой ровные ноги приподняты над полом и вытягиваются вперед без особого усилия. Подъем ног помогает избавиться от лишней жидкости и «согнать» кровь в верхнюю часть тела. Плюс, в этой позе хорошо прокачиваются мышцы кора и пресса, что не может не радовать.

Фото: Из личного архива Нины Коломийцевой

Уттанасана (поза Вытяжения)

Эта поза очень хорошо помогает восстановить нормальную циркуляцию крови в организме, а также хорошо вытягивает заднюю поверхность бедра и голени, позволяя снять напряжение и повысить гибкость этой части тела. Именно там чаще всего проявляется варикоз. Эта асана вытягивает и укрепляет мышечный каркас, который служит хорошей защитой от заболевания.

Сарвангасана (поза Свечи)

Это асана, которую все помнят из детского сада под названием «Березка». Ее выполнение положительно сказывается на лечении варикоза. Во-первых, ноги оказываются выше головы, что нормализует циркуляцию и давление во всем организме. Уходят отечность и напряжение, которое испытывают сосуды под действием наполненных лишней жидкостью тканей. Во-вторых, мягко вытягиваются ноги и снимаются зажимы в позвоночнике. Это тоже очень хорошо сказывается на том, насколько хорошо кровь циркулирует по организму. Укрепление мышцы кора идет приятным бонусом.

Конечно, варикоз очень сложно полностью вылечить с помощью йоги, но есть шансы избежать его появления и снять болевые ощущения благодаря практике. Важно понимать, что в случае, когда у человека присутствует варикозное расширение вен, его занятия обязательно должны быть размеренными и направленными на снятие напряжения и повышение мобильности. Именно благодаря растяжке, расслаблению и улучшению подвижности налаживается кровоснабжение всего организма и снимаются болевые симптомы.

Читайте также: Танцы и фитнес: теряем калории, запасаемся бодростью