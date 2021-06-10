Танцы и фитнес: теряем калории, запасаемся бодростью

Москвичка Ольга Исаева на старте «Спортивных выходных». Бесплатные тренировки в парках собирают большое количество любителей активного отдыха. Танцы и фитнес на свежем воздухе заряжают энергией всех от мала до велика / Фото: Пелагия Замятина / Вечерняя Москва

«Спортивные выходные» — это бесплатные тренировки для всех, которые проходят в 15 столичных парках каждый уик-энд. Сотни тысяч москвичей участвуют в этом проекте.

Корреспондент «Вечерней Москвы» посетил Лианозовский парк, чтобы на личном опыте убедиться, что танцы на свежем воздухе являются отличной физической зарядкой.

Танцевальную тренировку под ритмы современной музыки, которую проводит тренер, можно назвать по-разному — аэробикой, зумбой, фитнес-нагрузкой или данс-миксом. Название не меняет сути. В течение часовой тренировки танцоры гарантированно получают отменную физическую нагрузку, заряд бодрости, а теряют только калории (до 900 за одно занятие!).

В этом несложно убедиться, посетив хотя бы одно такое занятие, которое проводит лицензированный тренер по танцевальной фитнес-программе Zumba Антон Назаров.

Постоянные участники его тренировок очень лестно отзываются о молодом танцмейстере.

— Мужчина-тренер лучше заряжает меня особой энергетикой во время танцевального занятия, нежели женщина-тренер. Я это как специалист говорю, потому что 15 лет занимаюсь спортивными танцами. Наш наставник Антон Назаров — очень позитивный человек, я третий раз уже прихожу на его занятия по выходным и очень довольна, — рассказала корреспонденту «ВМ» москвичка Екатерина Гиндуллина перед началом тренировки.

— Я живу в этом районе и стараюсь не пропускать спортивные мероприятия, которые здесь проводятся. Мы немолодые уже дамы, а нам хочется быть гибкими, молодыми, красивыми, и это достигается на танцплощадке. У кого сил много, они делают более энергичные движения: широкие шаги, взмахи, а я, если устала, могу то же самое делать потихоньку или присесть отдохнуть. Еще один плюс: мы танцуем на свежем воздухе, минус — молодежь почему-то не очень активно участвует в танцах, — рассказала «ВМ» москвичка Наталья Кудрявцева.

К 14:00 пустовавшая танцплощадка, расположенная в сердце Лианозовского парка, превращается в настоящее танцполе, где нужно еще суметь занять место, чтобы натанцеваться от души. Тренер Назаров зажигает на сцене так, что и у корреспондента «ВМ» ноги сами готовы пуститься в пляс. Под музыку на тренировках Назарова можно не только танцевать, но и громко петь. Лишь бы пела душа.

— Данс-микс — это танцевальный фитнес, физкультура и хорошее настроение. Во время тренировки мы дарим людям позитив, заряжаем бодростью и прекрасным настроем. У нас зажигательная музыка, специально написанная для этих занятий, плюс признанные мировые хиты. Во время тренировки я всегда говорю со сцены, что важно соблюдать три главных правила: улыбаться, улыбаться и улыбаться, — поделился с «ВМ» профессиональными секретами Антон Назаров после тренировки.

Велика вероятность, что на следующем занятии этого зажигательного тренера в Лианозовском парке хватит места на танцплощадке уже не всем желающим. Тем более что возрастных ограничений для занятий танцами, строго говоря, нет. Возраст участников тренировок по программе данс-микс — от трех лет и до бесконечности. Как говорится, танцуй, пока молодой или пока танцуешь — ты молод. На занятиях задорного 34-летнего тренера абсолютно верны оба постулата.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Оксана Попова, волонтер Лианозовского парка:

— В 15 парках проходит 4-й сезон проекта «Спортивные выходные», организатором которого выступает столичный Департамент спорта совместно с центрами госуслуг «Мои документы». Четвертый сезон проекта мы начали в мае. К услугам москвичей — разнообразные бесплатные тренировки. Йога, функциональная тренировка, воркаут, стречинг, данс-микс и другие виды спортивной нагрузки. Тренеры из Москомспорта проводят занятия для всех желающих.

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