«Я на вас фотоохоту начинаю»: топ мест столицы для красивых и ярких снимков и скетчинга

Фото: Alexey Orlov

Лето — прекрасная пора не только для прогулок и занятий спортом на улице, но еще и для развития творческих навыков. В частности, в фотосъемке или скетчинге. «Вечерняя Москва» узнала, где в столице можно сделать самые красивые фотографии и создать прекрасные рисунки природы, людей и архитектуры.

Природа

Сделать красивые снимки можно, как рассказывает фотограф Артем Бирюков, в Новодевичьем монастыре. Его уникальная архитектура напоминает Суздаль. Поэтому для фотоохоты, по словам эксперта, это классное место.

— Измайловский парк очень красивый. Он достаточно дикий, можно сделать хорошие работы. Такой же прекрасный парк «Покровское-Глебово-Стрешнево», — говорит Бирюков.

Фотограф Сергей Грачев тоже советует за интересными и живописными кадрами отправляться в парки. Он выделяет среди прочих мест парки «Царицыно» и «Коломенское».

— Главное, выбрать правильное время для съемки. В парки лучше идти в период цветения, — рассказывает специалист.

Фотограф Михаил Муравьев говорит, что красивые фотографии можно сделать на ВДНХ. Он считает, что после работ по реконструкции парк будет совершенно прекрасным местом для съемок. Эксперт добавляет, что важно учиться видеть красоту во всем, что нас окружает. И вот тогда красивые кадры можно получить даже при съемке привычного пруда около дома.

Для скетчинга в городе тоже немало подходящих мест. Среди комфортных и интересных для художников парков столицы преподаватель по скетчингу Евгений Кузьмин, как и фотограф Грачев, выделяет «Коломенское» и «Царицыно».

А живописец Владимир Григорян подчеркивает, что оправляться на пленэр нужно именно в старые парки столицы: они более живописны, нежели современные, в них можно приобщиться к природе, созерцать и дышать свежим воздухом. Также, по его словам, очень красиво в Кожуховской бухте. Там стоят корабли и мало отдыхающих. По его словам, не все вообще знают о таком интересном месте для отдыха.

— Художник всегда найдет то, что его будет привлекать. Особенно во всех старых парках Москвы. Если из новых выбирать, то «Зарядье». И то не сам парк, а виды, которые из него открываются на Кремль и старые постройки, архитектуру, — говорит художник.

Он добавляет, что скетчингом удобно заниматься на столичных набережных. Только не в тех местах, где много людей, которые будут отвлекать от творческого процесса.

Художник и преподаватель по скетчингу Анастасия Денисова считает, что в Ботаническом саду можно сделать не только красивые рисунки, но и получить новые знания о ботанике.

— Там есть потрясающая оранжерея, где собраны редкие тропические растения. Там можно делать скетчинг ботанической иллюстрации. Также есть ферма с животными, которых можно рисовать с натуры. Это очень интересно для детей, — говорит Денисова.

Люди

Если хочется пофотографировать прохожих и их эмоции, то лучше отправиться в район Китай-города: на улицы Стретинку и Покровку. По словам Бирюкова, в этих местах обычно много молодежи, а значит, можно запечатлеть веселье, радость и улыбки. Неплохим местом для репортажей по этой же причине станет и улица Хохловка.

Много необычных кадров можно сделать в центре города, если прогуляться с фотоаппаратом, например, возле ГУМа, говорит Грачев. Там, как и в парке «Зарядье», есть возможность встретить разных и удивительных для фотохудожника людей.

— При входе в парк очень много лавочек, люди отдыхают. Там же собираются уличные музыканты, можно сделать хороший репортаж, — делится Грачев.

Художники обычно рисуют людей в метро, говорит Денисова. Это связано с тем, что натура живописца «особо не двигается» и рисовать ее можно долго. Да и героев для рисунков в подземке можно встретить совершенно разных.

Архитектура

Измайловский кремль — очень хорошее место для создания архитектурных снимков, говорит Грачев. А вот если хочется нестандартных работ, то, по словам эксперта, нужно отправляться на Арбат.

Муравьев же рассказывает, что для захватывающих и интересных кадров с архитектурой важно делать акцент на графичность и формы сооружений. В кадр нужно включать то, что интересно. Но при этом объекты нужно строить на линиях, на графике.

— Архитектура — это, конечно, центр Москвы, — добавляет эксперт.

Григорян советует заниматься живописью или скетчингом в районе Арбата, точнее в его переулках. Также он говорит, что стоит обратить внимание на перекрестки на старых улицах. Иногда с них открываются потрясающие живописные виды.

— Сейчас Москва очистилась от мусора, многое отреставрировали и «почистили». Много открылось новых и красивых мест, — добавил художник.

Денисова также советует прогуляться и порисовать переулки города. Она особенно выделяет район Китай-город. Там, в Старосадском переулке, располагается лютеранская церковь — кафедральный собор Святых Петра и Павла.

— Готический, очень красивый собор. Там же есть несколько старинных домов. Есть древние, хоть и немного перестроенные, палаты, — добавляет эксперт.

Московские улочки — прекрасные места для красивых скетчей, уверен Кузьмин. Особенно художник советует порисовать на улицах от станции метро «Трубная» до «Театральной». Эксперт отмечает, что интересную, но более современную архитектуру можно «поскетчить» на Чистых прудах.

— Лучше всего отправляться рисовать в будние дни. И желательно до 12 часов дня. Это самый оптимальный вариант, потому что людей мало, они все в рабочих делах, им не особо интересно, что ты там делаешь. На выходных невозможно: каждый третий подходит и спрашивает, чем занимаешься, — рассказывает Кузьмин.

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