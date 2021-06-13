За какими сезонными ягодами стоит спешить в подмосковные леса

Альпийская ремонтантная земляника / Фото: Михаил Воробьев / «Вечерняя Москва»

В начале июня жителей Подмосковья, желающих отправиться в лес за ягодами, порадует жимолость, а во второй половине месяца начнется сезон земляники. В самом разгаре лета поспеет малина, говорят специалисты. Регулярное употребление этих ягод окажет благотворный эффект на здоровье. О том, какие сезонные ягоды полезны, а какие, напротив, стоит обходить стороной, — в материале «Вечерней Москвы».

Жимолость

В начале июня в лесах появится первая жимолость, «сбежавшая» туда из-за условий культивирования, рассказал биолог Евгений Абизов. По его словам, стоит избегать сдвоенных плодов жимолости, окрашенных в желтый цвет, так как именно они являются ядовитыми.

Фитотерапевт Дмитрий Юровский согласился с тем, что человеку можно употреблять в пищу только традиционную, синюю жимолость. Эта ягода полезна лишь с точки зрения удовольствия: она не обладает ярко выраженными лечебными свойствами.

— Как правило, если ягода имеет ярко выраженный вкус, она содержит большее количество действующих веществ. В противном случае у нее очень низкая фармакологическая активность. К таким как раз относится жимолость — довольно пресная ягода, — объяснил Юровский.

Жимолость не обладает действенным витаминным составом, а потому не оказывает серьезного влияния на человеческий организм, пояснил он.

Земляника

Земляника начнет появляться в подмосковных лесах во второй половине июня, рассказал Абизов. Биолог дал начинающим сборщикам ягод советы по поиску так называемых земляничных мест.

— Земляника любит открытое и большое пространство: опушки, полянки. На земляничной полянке можно собрать множество плодов сравнительно быстро. Ягода также любит «удобрения», которые встречаются на железнодорожных насыпях. Сборщикам ягод стоит помнить, что именно такие плоды нужно тщательно мыть, — порекомендовал Абизов.

По словам фитотерапевта Юровского, земляника способствует избавлению от кожных заболеваний. В прошлом тертые ягоды прикладывали к экземам и местам воспаления, заметил он. Однако сейчас земляника считается полезной в первую очередь для восполнения недостатка гемоглобина в крови. Чтобы получить максимум пользы от ягоды, нужно пить чай из высушенного земляничного листа, посоветовал Юровский.

— В сезон земляники я бы посоветовал обратить внимание не только на сам плод. Гораздо более ценной для здоровья будет листва земляники. Если употреблять настой в течение месяца, можно выровнять уровень гемоглобина в крови. Дело в том, что земляничный лист повышает его, а значит, ягода полезна для больных, страдающих анемией, — рассказал фитотерапевт.

Юровский посоветовал собирать земляничный лист вместе с ягодами, засушивать его в темном месте, а затем хранить в закупоренной емкости. Для заваривания полезного настоя стоит использовать одну столовую ложку листьев на стакан кипятка, добавил он.

Также земляника поможет людям с миокардитом и окажет благотворное влияние на лимфатическую систему, отметил специалист. По его словам, ягода является одним из важнейших природных лечебных средств.

— Земляничный лист хорош и в период простудных заболеваний не только из-за содержащихся в нем витаминов, но и благодаря своему хорошему влиянию на лимфатическую систему. Еще лист земляники назначают при простудных заболеваниях, а в отдельных случаях — при опухолевых, — разъяснил он.

Черника

Черника поспевает в подмосковных лесах вслед за земляникой, то есть в конце июня, сообщил Юровский. Эту ягоду традиционно используют для поддержания функции зрения, заметил он. Фитотерапевт вспомнил о том, что черника входила в обязательный рацион военных летчиков, чтобы обострить их зрение в темное время суток.

— Людям с плохим зрением можно рекомендовать чернику как дополнительный продукт питания. Сейчас есть множество фитопрепаратов, поддерживающих зрение, на основе черники. Можно заготовить ягоду самостоятельно: засушить ее, а затем, измельчив, добавлять в чай. Этот напиток будет иметь красивый синий оттенок, — посоветовал Юровский.

Также собеседник «Вечерней Москвы» поделился рецептом поливитаминного сбора для улучшения зрения. Для этого, по его словам, нужно заготовить и высушить сезонную чернику, а осенью добавить к этому сушеные ягоды красной рябины и калины. При помощи такого напитка можно поддерживать функцию зрения зимой, когда нет возможности употреблять свежие ягоды, заключил фитотерапевт.

Малина

Сезон малины начинается в подмосковных лесах в июле, то есть после поспевания земляники и черники, говорит биолог Абизов. Эта ягода в первую очередь примечательна высоким содержанием в ней салицилатов, которые способствуют снижению температуры тела. Также малина полезна для людей, имеющих сердечно-сосудистые заболевания, отметил Юровский.

— Высокое содержание салицилатов в ягодах малины ценно при борьбе с простудными заболеваниями, ОРВИ. Это способствует снижению температуры тела. Попутно салицилаты могут увеличивать ток крови, ведь они препятствуют склеиванию эритроцитов. Так, малина полезна для людей, страдающих заболеваниями сердечно-сосудистого характера, — поделился фиотерапевт.

Он напомнил, что стоит с особым вниманием относиться к потреблению малины детьми из-за того, что ягода способна понизить температуру тела. Детский организм реагирует на этот фактор быстрее, чем взрослый, добавил собеседник «Вечерней Москвы».

Ядовитые ягоды

В Подмосковье стоит внимательно относиться к ядовитым ягодам, среди которых всем известные волчье лыко, вороний глаз, паслен и различные виды жимолости, окрашенной в желтый цвет, напомнил Абизов. Созревание этих ягод в основном приходится на вторую половину лета. Особое внимание биолог уделил плодам ландыша, которые сборщики ягод часто принимают за клюкву.

— Люди частенько путают с клюквой плоды ландыша, которые могут быть окрашены не только в привычный желтый цвет, но и в красный. В них содержатся гликозиды, которые могут привести к остановке сердца при попадании в организм человека. Надо помнить, что клюква произрастает только в условиях высокого увлажнения, за что ее называют болотной ягодой, — посоветовал собеседник «Вечерней Москвы».

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