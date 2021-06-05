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Иммунолог объяснила, почему не стоит варить компот из ягод
Фото: pixabay.com

Иммунолог объяснила, почему не стоит варить компот из ягод

Виктория Родимкина

Здоровье

Врач — аллерголог-иммунолог Марина Аплетаева рассказала о полезных напитках из сезонных ягод, а также объяснила, почему не стоит варить из них компот.

По словам специалиста, самыми полезными являются ягоды, которые термически не обрабатывалась. Так удается сохранить в них весь витаминный комплекс.

Марина Аплетаева пояснила, что в ярких ягодах присутствует большое количество антиоксидантов. У них высокие оздоравливающие свойства, которые защищают клетки от токсического поражения, повышают иммунную систему.

Иммунолог также отметила, что при термической обработке теряется витамин С.

Самым полезным напитком из ягод, по мнению Марины Аплетаевой, является смузи — перемолотые ягоды без обработки и сахара.

Компоты полезны в значительно меньшей степени, так как ягоды приходится варить. Но антиоксиданты присутствуют даже в таком напитке, добавила специалист в интервью с «Москвой 24».

Ранее диетолог рассказала, как сэкономить на полезной еде.

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