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Александр Мажуга: Возводить соцобъекты выгодно
Александр Мажуга / Фото: Даниил Головкин

Александр Мажуга: Возводить соцобъекты выгодно

Алексей Неплохов

Общество

Ректор Российского химико-технологического университета (РХТУ) имени Менделеева Александр Мажуга 14 июня встретился с жителями Северо-Западного округа Москвы и обсудил вопросы изменения городской среды.

Александр Мажуга предложил законодательно закрепить социальную ответственность застройщиков.

— Все изменения в городе должны быть направлены на улучшение жизни москвичей. Самый наглядный пример таких преобразований — это строительство жилья и всей инфраструктуры. Я говорю о социальной ответственности застройщиков, когда люди получают не только квартиру, но и детский сад, школу, поликлинику, — сказал Мажуга.

Ректор РХТУ уверен, что строительство всех необходимых объектов прилегающей инфраструктуры должно стать правилом без исключений.

— Для ввода стандарта комплексной застройки нужно проработать и принять федеральный закон, чтобы привлекать средства инвесторов для решения инфраструктурных задач, — заявил Александр Мажуга.

По его мнению, застройщики быстро убедятся в том, что реализация проекта с развитой социальной инфраструктурой дает им не только экономические, но и репутационные преимущества. Мажуга подчеркнул, что девелоперы, которые сами создают социальную инфраструктуру в новых кварталах, повышают и капитализацию своих проектов, и качество городской среды. Он также добавил, что сегодня около 40 процентов соцобъектов в Москве строятся за счет средств частных инвесторов.

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строительствогородская инфраструктураЭкология
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