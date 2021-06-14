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Сократить количество заболевших поможет только вакцинация
Фото: Владимир Смоляков / Вечерняя Москва

Сократить количество заболевших поможет только вакцинация

Марьяна Шевцова

Общество

Введенные правительством столицы ограничения из-за коронавируса в первую очередь поддержали те, кто уже больше года на передовой борьбы — медики. 14 июня они в очередной раз обратились к жителям города с просьбой сделать прививку.

Главный врач Консультативно-диагностической поликлиники № 121 Андрей Тяжельников отметил, что рост числа заболевших серьезный.

— В КТ-центры в поликлиниках поступает все больше молодых, невакцинированных, — рассказал он.

Медик подчеркнул, что замедлить темпы заболеваемости в силах каждого из нас.

— Во-первых, вакцинируйтесь! Во-вторых, не пренебрегайте средствами индивидуальной защиты, соблюдайте социальную дистанцию. Будьте бдительны, берегите друг друга и по возможности не ходите в места скопления людей, — рекомендовал он.

Заместитель главного внештатного специалиста по скорой медицинской помощи Депздрава Алексей Безымянный подчеркнул, что врачи работают, несмотря на выходные и праздничные дни.

— В КТ-центрах врачи зашиваются, в больницах коек ограниченное количество. Москва делает все возможное, но важно помочь себе и своим близким. Самый главный способ профилактики — вакцинация, — сказал он. — Не пренебрегайте простыми способами профилактики.

С призывом сделать прививку выступил и главный врач больницы имени Спасокукоцкого Алексей Погонин.

— Я постоянно делаю обход пациентов, которые поступили к нам. Захожу в палаты, спрашиваю — почему не вакцинировались, а в ответ лишь пожимают плечами, говорят, что теперь бы уже точно сделали прививку, — поделился он. — Обращаюсь ко всем жителям: не доводите до больницы, используйте ту возможность, которая есть сегодня.

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