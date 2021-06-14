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Доля пациентов молодого возраста с коронавирусной инфекцией выросла
Фото: Андрей Никеричев / АГН Москва

Доля пациентов молодого возраста с коронавирусной инфекцией выросла

Марьяна Шевцова

Общество

Больницы вновь стремительно заполняются пациентами с коронавирусом. 14 июня о ситуации в станционарах рассказали лауреаты государственных наград, главные врачи ведущих медучреждений столицы.

По словам главного врача больницы № 52 Марьяны Лысенко, рост заболеваемости — естественный процесс в условиях недостаточного коллективного иммунитета, на создание которого с помощью вакцинации к началу лета очень рассчитывали медики.

— Эпидемия движется по обычному своему пути развития. И пока мы все не привьемся или не переболеем, что значительно хуже, и не выработаем коллективный ответ на вирус, история эта не то чтобы не закончится — она даже не стабилизируется, — отметила Лысенко.

Снова в бой с коронавирусной инфекцией вступает больница № 15 имени Филатова. Ее главный врач Валерий Вечорко рассказал, что количество заболевших выросло до пиковых значений прошлого года.

— Увеличилось количество тяжелых пациентов, пациентов с осложнениями. Молодые поступают все чаще — это почти треть от всех болеющих, — добавил он.

По мнению врача, меры, предложенные правительством, оправданны и своевременны.

— Я рекомендую провести эти дни в кругу близких людей, по возможности сократить внешние контакты. Побудьте с семьей, долгие выходные — это такой отличный повод. Если остаться дома нет возможности — соблюдайте социальную дистанцию, носите средства индивидуальной защиты и непременно вакцинируйтесь! — рекомендовал Вечорко.

Он также напомнил, что в городе развернута масштабная сеть пунктов вакцинации.

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