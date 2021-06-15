Директор ЦССВ имени Ю. В. Никулина Игорь Акопянц: Цирк — это большая творческая семья для наших воспитанников

Фото: Департамент труда и соцзащиты

Вот уже 25 лет на юго-востоке столицы работает уникальная организация для детей, лишившихся родителей, — Центр содействия семейному воспитанию имени Ю. В. Никулина. Здесь дети-сироты не только живут, учатся, развиваются, находят новые семьи, но и постигают азы циркового искусства. О том, как создавался Центр и как изменился за четверть века, мы поговорили с его директором, заслуженным учителем России Игорем Акопянцем.

— Игорь Ашотович, вы руководите организацией для детей-сирот с 1994 года. С чего начался ваш профессиональный путь?

— В моей семье всегда были педагоги, так что и выбор профессии не стоял. В 1984 году после окончания Чечено-Ингушского государственного университета имени Л. Н. Толстого по специальности «история» я был призван в армию, служил в железнодорожных войсках на БАМе, за что награжден медалью «За строительство Байкало-Амурской магистрали».

После армии пришел учителем истории в школу-интернат № 24 (сейчас это ЦССВ «Каховские ромашки»). В учреждении была интересная насыщенная жизнь, работали кружки, в том числе циркового искусства. Мы, взрослые, видели, как детям нравится заниматься творчеством, и всячески поддерживали их. Кстати, среди наших воспитанников тогда были и солисты легендарной группы «Ласковый май».

В начале 90-х меня назначили заместителем директора, и именно тогда, в сложное для страны время, наш коллектив задумался о возможности создания в Москве профильного учреждения для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в котором ребята занимались бы цирковым искусством.

Фото: Департамент труда и соцзащиты

И вот на одном из благотворительных мероприятий нам удалось познакомиться с народным артистом СССР Юрием Никулиным. Этот удивительный человек поддержал нашу идею. И когда меня назначили директором школы-интерната № 15, идея обрела реальные очертания: при непосредственном участии Юрия Владимировича в 1995 году на карте Москвы появилось единственное в России подобное образовательное учреждение — школа-интернат № 15 циркового профиля, где детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, стали обучать азам циркового искусства. И вот уже 25 лет наша школа живет, развивается, и, самое главное, здесь до сих пор работают люди, которые принимали участие в ее создании.

Фото: Департамент труда и соцзащиты

— Почему именно цирковое искусство было выбрано одним из главных направлений работы с детьми?

— Цирк — это прежде всего труд. А сочетание физической и психологической красоты, силы, ловкости, смелости, упорства в отработке номера, легкости и грации его исполнения на сцене делает искусство цирка привлекательным для всех. И наши воспитанники не исключение.

Цирк «разговаривает» с детьми на языке музыки, танца, смеха, пантомимы, оживших героев фантазий. Это коллективное искусство, большая творческая семья, и каждый несет ответственность не только за себя, но и за тех, кто рядом на арене. Цирк учит любви, доверию, дает уверенность в том, что в трудную минуту ты не останешься один.

Цирк — это равные возможности для каждого проявить талант: кто-то летает под куполом, а кто-то делает уникальный реквизит для номера или моделирует костюм для выступления. И, кроме всего прочего, как уже доказано учеными, занятия цирковым искусством оказывают оздоравливающий эффект. Наши ребята жонглируют, занимаются эквилибром и клоунадой, показывают фокусы, поют, танцуют и играют в спектаклях.

Фото: Департамент труда и соцзащиты

У нас работают удивительные люди — артисты цирка, завершившие свою карьеру на манеже, действующие артисты, педагоги ГУЦЭИ имени М. Н. Румянцева (Карандаша). За годы существования школы с нашими детьми работали и продолжают работать представители известных цирковых династий, на примере которых ребята получают положительный пример выстраивания семейных отношений.

Многолетний опыт нашей работы показал, что все это помогает и в семейном устройстве воспитанников. Кандидаты в приемные родители могут увидеть уникальность каждого ребенка (в том числе ребенка с ограниченными возможностями здоровья), его разностороннее развитие и талант. Благодаря участию в совместных мероприятиях у детей и взрослых появляется возможность для общения, творческой деятельности, что, несомненно, положительно отразится на отношениях внутри будущей замещающей семьи.

— Центр в прошлом году отметил 25-летие. Как менялось учреждение за эти годы?

— За 25 лет произошло многое. Благодаря Юрию Никулину и усилиям всего педагогического коллектива в учреждении сформировалась уникальная материально-техническая база: физкультурно-оздоровительный комплекс с многофункциональным залом, оборудованным всем необходимым для занятий цирковым искусством, залом хореографии, бассейном.

Наше учреждение много раз представляло Москву на международном уровне. С 1995 года мы принимаем участие в официальных программах визитов в нашу страну глав иностранных государств: Канады, Монако, Брунея, КНР, Нигерии. В рамках обмена опытом по реализации образовательных и социальных программ сотрудничали с представителями Германии, Испании, Франции. Уже много лет дружим с посольствами КНР и Франции в РФ.

Творческое сотрудничество связывает Центр со всемирно известным цирком «Дю Солей», артисты которого, бывая на гастролях в Москве, с каждой новой программой приезжают к нам и проводят мастер-классы для воспитанников.

Наша школа дружит с творческими союзами театральных и цирковых деятелей России, Московским цирком Никулина на Цветном бульваре, Большим Московским цирком на проспекте Вернадского, Цирком Чинизелли в Санкт-Петербурге, Центральным домом работников искусств, московским театром Et Сetera, Российским академическим молодежным театром, московским театром «Школа современной пьесы», Театром сатиры. Верными друзьями нашего учреждения стали народные артисты России Александр Калягин, Иосиф Райхельгауз, Эдгард и Аскольд Запашные, заслуженный артист России Александр Олешко.

Фото: Департамент труда и соцзащиты

В 2013 году мы стали частью системы социальной защиты населения города Москвы, и школа-интернат № 15 циркового профиля была реформирована в Центр содействия семейному воспитанию. Мы менялись вместе с системой: нашей главной задачей стало семейное устройство воспитанников, мы открыли Школу приемных родителей, создали службы сопровождения приемных семей и постинтернатного патроната. Наше учреждение было дважды реорганизовано, к нам присоединились специальный дом ребенка № 14 и ЦССВ № 2, в результате чего мы получили опыт работы с детьми-сиротами с ограниченными возможностями здоровья, с синдромом Дауна, ДЦП.

Фото: Департамент труда и соцзащиты

— Могут ли обычные горожане заниматься у вас цирковым искусством?

— Мы рады всем, кто любит цирк, и уверены, что занятия цирковым искусством доступны в любом возрасте. С 2015 года у нас работает отделение платных дополнительных образовательных услуг. Любой москвич может посещать у нас занятия по цирковому и театральному искусству, заниматься плаванием. А дети из многодетных и приемных семей занимаются бесплатно — за счет бюджетных средств города. С 2018 года наше учреждение активно работает в проекте «Московское долголетие». Огромное количество людей серебряного возраста приходит к нам заниматься хореографией, гимнастикой, рукоделием, пением, осваивает информационные технологии.

— Как семья Юрия Никулина связана с вашим учреждением?

— Юрий Никулин — особенный для нашего учреждения человек: благодаря его помощи мы получили возможность реализовать нашу идею. И мы очень гордимся тем, что в 2001 году учреждению было присвоено его имя. Юрий Никулин опекал школу и наших воспитанников, часто бывал у нас в гостях. И дети, и взрослые очень бережно относятся к его памяти. В 2006 году мы открыли мемориальный музей Юрия Никулина. 2021 год для нас особенный — это год 100-летия Юрия Владимировича, и наш коллектив принимает самое активное участие в юбилейных мероприятиях в Москве и России.

Связь с семьей Юрия Владимировича для нас не прерывалась никогда. Наши воспитанники — почетные гости на всех премьерах Цирка Никулина на Цветном бульваре. Максим Юрьевич Никулин, директор и художественный руководитель цирка на Цветном — председатель попечительского совета нашего учреждения. Три года подряд 9 мая наши воспитанники открывают вечернее представление в цирке шествием «Бессмертного циркового полка».

— Ваше учреждение активно участвует и в фестивальном движении, причем не только в городе, но и в стране. Расскажите об интересных творческих проектах.

— Наши воспитанники — постоянные участники различных творческих фестивалей и конкурсов: Международных парадельфийских игр, Молодежных дельфийских игр России, Всемирной цирковой олимпиады, международного многожанрового конкурса «Единство и дружба народов», «Созвездия», циркового фестиваля «Новая волна» и многих других.

Фото: Департамент труда и соцзащиты

Творческий потенциал нашего коллектива позволил нам стать активными участниками фестивального движения в Москве. В 2009 году мы впервые организовали цирковой фестиваль детского и юношеского творчества «Никулинская весна в Кузьминках». Он стал ежегодным, и с 2020-го проводится уже в статусе всероссийского.С 2014 года мы ежегодно проводим межрегиональный театральный фестиваль «Шаг навстречу» для воспитанников организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, из Москвы и регионов России.

Еще хочется рассказать о проекте «Социоцирк»: наши воспитанники и педагоги в качестве волонтеров проводят мастер-классы по цирковому искусству в организациях социальной сферы. В процессе реализации проекта родился еще и фестиваль «Социоцирк» — массовый цирковой праздник для детей и взрослых, который с 2018 года проходит ежегодно. За эти годы в наших творческих фестивалях приняло участие более пяти тысяч человек из самых разных регионов нашей страны — от Смоленска до Хабаровска — и даже из государств ближнего зарубежья.

Фото: Департамент труда и соцзащиты

— Каков главный принцип вашей работы?

— Семья нужна каждому. Счастлив ребенок — тот, который родился в хорошей, дружной семье. Но как быть тем детям, которые в силу жизненных обстоятельств лишились мамы и папы? В нашей стране исторически сложилось, что детей-сирот брали на воспитание в семьи. И наш коллектив делает все, чтобы детские мечты о новых семьях осуществились. Мы открыли Школу приемных родителей, которую с 2013 года окончило более 800 человек. Только за последние десять лет 205 наших воспитанников вернулись к кровным родственникам или обрели любящих приемных родителей.

Сейчас у нас в учреждении живут несколько многодетных семей братьев и сестер — от трех до семи человек, и мы очень хотим, чтобы нашлись серьезные и ответственные люди, которые приняли бы в свою семью этих добрых, дружных и талантливых ребят. Специалисты службы семейного жизнеустройства и сопровождения семей, которая уже много лет работает в нашем учреждении, помогают приемным семьям преодолеть все возникающие проблемы. Сейчас на сопровождении специалистов состоят 45 семей, в которых воспитываются65 детей, в том числе дети с ограниченными возможностями здоровья и дети с инвалидностью.

Фото: Департамент труда и соцзащиты

А еще мы убеждены: каждый ребенок талантлив! Наша задача — раскрыть и поддержать его талант. Нужно все время двигаться вперед — это залог успеха. Учиться, самосовершенствоваться, быть все время в развитии, отвечать на вызовы современности. Особенно актуальным это стало в прошлом году, когда всю нашу жизнь изменил COVID-19. Мы все учились жить в новой реальности. Это был новый опыт и новые направления развития. Например, во время самоизоляции наши педагоги проводили онлайн-занятия по цирковому искусству сначала для наших воспитанников, а потом и для всех жителей Москвы на портале департамента труда и социальной защиты населения «Я дома». Своим достижением мы считаем, что некоторые дети, занимавшиеся онлайн, потом пришли к нам на очное обучение. Кроме того, в 2020 году мы провели в онлайн-формате и все наши творческие фестивали.

— Расскажите о выпускниках Центра. Как складываются их судьбы?

— За время существования наш Центр выпустил более 500 юношей и девушек. Большинство из них — успешные люди, они создали крепкие семьи, воспитывают своих детей. Специалисты нашей службы постинтернатного патроната всегда прийти на помощь выпускникам в любой сложной жизненной ситуации.

Фото: Департамент труда и соцзащиты

Для меня главное, что они помнят дом, в котором выросли. Дважды в год мы встречаемся — на «Празднике прощания с домом» (так мы называем праздник для наших выпускников) и на дне рождения школы. Хочу отметить, что наши выпускники состоялись и в профессиональном плане: среди них есть учителя, школьные психологи, врачи, экономисты, таможенные и налоговые инспекторы, юристы, дизайнеры, бухгалтеры, аспиранты ГУУ и Московского института международных экономических отношений. И естественно, что кто-то из наших детей выбрал профессии, непосредственно связанные с профилем образовательного учреждения: артисты цирка, артисты драматического и музыкального театра, режиссеры массовых мероприятий, профессиональные свето- и звукооператоры.

— Игорь Ашотович, каким вы видите будущее своего учреждения?

— Наше учреждение создавалось как специализированное, профильное, творческое. И хотелось бы в будущем продолжать этот путь. Мы до сих пор единственная в России организация для детей-сирот цирковой направленности, и мы по-своему уникальны. Хотелось бы сохранить наш стабильный, дружный, профессиональный коллектив. У нас детям помогают заслуженные учителя РФ, заслуженные работники культуры РФ, доктор философских наук, кандидаты педагогических наук, победители международных творческих и профессиональных конкурсов. И этот коллектив способен дать детям уверенный старт в большую творческую жизнь.

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