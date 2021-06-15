«Иногда кажется, что ты смотришь очень длинный фильм с разными героями»: психологи делятся рассказами о своей работе

Фото: Департамент труда и социальной защиты населения города Москвы

23 апреля 1991 года, З0 лет назад, была создана служба социальных работников. Сегодня социальная сфера — развитый и очень важный механизм, без которого невозможно представить нашу страну. Психологи реабилитационных и реабилитационно-образовательных центров, подведомственных департаменту труда и соцзащиты, ответили на вопросы о своей работе и поделились, что изменилось в их отношении к своему делу за много лет.

Судьба или обдуманный выбор

Некоторые специалисты честно признаются, что мечтали стать психологом еще со школы. Но, как оказалось, не так важно, когда выбирать профессию. Намного важнее, чтобы человек хотел погрузиться в сложный мир психологии и был готов работать с самими разными аспектами человеческой жизни — мыслями, чувствами, страхами, переживаниями, мечтами и склонностями.

Когда речь идет о работниках социальной сферы — это почти наверняка история о любви к людям. Юлия Пронина, сотрудник Центра комплексной реабилитации инвалидов «Бутово» (ЦРИ «Бутово»), выбрала профессию психолога, потому что хотела помогать детям не только словом, но и делом. Юлия посвятила ЦРИ «Бутово» огромную часть своей жизни. Больше 12 лет Юлия занимается с разными ребятами и помогает им в реабилитации.

— Я училась на пятом курсе факультета психологии, когда узнала про реабилитационный центр в Бутове. Меня пригласили на праздник, где я увидела почти всех реабилитантов центра сразу (а это очень много искренних ребят), и каждый был интересен по-своему. Меня приняли как друга, которого давно знают, — вспоминает Юлия.

Фото: Департамент труда и социальной защиты населения города Москвы

Когда мы слышим такие истории, то понимаем, что речь действительно идет о призвании, даже о судьбе. Однако мало кто может сказать, что с первого раза нашел работу, где остался на долгие годы, и не все психологи сразу поступают на факультет, связанный с их будущей профессией.

— В школе мне были больше близки точные дисциплины, поэтому мой выбор пал на экономический факультет, на котором я весьма успешно проучился три года. Но случилось так, что именно курс по психологии оказался для меня наиболее интересным и даже захватывающим, — делится Олег Щекочихин, психолог Комплексного реабилитационно-образовательного центра.

С тех пор уже прошло больше десяти лет: Олег застал время, когда произошла реорганизация центра, а учреждение перешло в систему департамента труда и соцзащиты.

Не секрет, что люди часто выбирают психологию, желая лучше разобраться в самих себе. Это не значит, что в профессию идут те, у кого обязательно есть какие-то проблемы. Просто психика человека устроена довольно сложно, даже когда речь идет о простых на первый взгляд вещах.

— Мне хотелось получить ответы на многие вопросы. Что заставляет людей совершать те или иные поступки? Отчего в одних и тех же семьях при одинаковых условиях растут совершенно разные дети? Почему люди, говорящие на одном языке, не слышат и не понимают друг друга? И еще много-много вопросов, ответы на которые я ищу до сих пор, — рассказывает Елена Зверкова.

Сейчас Елена уже семь лет работает в Реабилитационно-образовательном центре № 76, но в профессию пришла больше двадцати лет назад: «Иногда кажется, что ты смотришь очень длинный фильм с разными героями и честно веришь в счастливый конец».

Алексей Шемякин, психолог Научно-практического центра медико-социальной реабилитации инвалидов имени Л. И. Швецовой, добавляет: «Понимание человека, его ценностей, мотивов, которые им движут, позволяет глубже взглянуть на окружающую действительность и, как следствие, понять себя и других людей».

О плюсах и минусах работы

В любом деле есть как положительные стороны, так и трудности, которые каждый человек преодолевает по-своему. Очень часто, выбирая профессию, будущий психолог даже не догадывается о том, что вызовет у него наибольшие сложности. Но одно можно сказать точно: понимание всегда приходит вместе с опытом.

— Для меня самое главное — найти индивидуальный подход в реабилитации каждого ребенка. Например, я вижу ребенка и составляю для него программу занятий. В процессе реабилитации данная программа корректируется для достижения наилучшего результата. Сложно брать на себя ответственность и перестраивать уже начатое, однако мне нравится видеть, как ребенок преображается на моих глазах, — рассказывает Юлия Пронина.

Кроме развития профессиональных навыков, существует еще и самочувствие самого психолога — его стрессоустойчивость, энергия и внутренние ресурсы.

— Самая большая сложность у начинающего психолога — выгорание. Но более опытные коллеги и личная супервизия помогли раз и навсегда избавиться от этой неприятности, — говорит Анастасия Кубанова, сотрудник Реабилитационного центра для инвалидов с использованием методов физической культуры и спорта (РЦИМФКиС). Супервизия — это профессиональные консультации, которые проводит один специалист для другого. Они нужны для повышения квалификации психолога, развития его профессионализма и навыков, необходимых в работе.

Олег Щекочихин вспоминает, что одной из самых больших сложностей для него была материально-техническая оснащенность, хотя сейчас, спустя больше чем десять лет, это кажется нам странным.

— Сегодня каждый кабинет оснащен компьютером, принтером и прочей оргтехникой. В нашу работу пришли цифровые инновационные технологии: интерактивные доски, сенсорные панели, планшеты, — добавляет Щекочихин.

Фото: Департамент труда и социальной защиты населения города Москвы

На вопрос о том, что в своей работе они любят больше всего, все психологи отвечают по-разному. Для кого-то самое главное — это результат, для кого-то — постоянное общение с другими людьми и их истории.

— Человек — это самое интересное и загадочное явление. Моя профессия позволяет мне соприкоснуться с внутренним миром человека, с его психической деятельностью, и, конечно, моя профессия — помогающая. Я работаю в социальной сфере. Это особенная ответственность, — рассказывает Татьяна Захарова из РЦИМФКиС.

Анастасия Кубанова добавляет, что для психологов интересен не только результат, хотя он, безусловно, в приоритете, но и сам процесс работы: путь от точки А, когда клиент впервые приходит на прием, до точки Б, когда цель уже достигнута.

Начало карьеры или большой стаж

Сегодня психологи, которые работают в абсолютно разных учреждениях, доказывают, что и начинающих специалистов, и специалистов с многолетним опытом работы объединяет общее дело — помощь другим. Поэтому в социальной сфере больше, чем где-либо еще, важны внутренний мир сотрудника, его характер, жизнелюбие, открытость и вера в лучшее.

Юлия Патонышева, психолог Реабилитационного центра для инвалидов «Ремесла», работает в своей должности чуть меньше трех лет, но при этом четко осознает свои задачи и с каждым днем продолжает учиться:

— За время работы я начала намного лучше понимать людей с инвалидностью и проблемы, с которыми они сталкиваются в повседневной жизни. Я хочу и буду заниматься своим делом, так как уверена, что это поможет моим клиентам стать более уверенными в себе и прийти к внутренней гармонии.

Коллега Юлии, Екатерина Шарыпова, резюмирует:

— Видя результаты своей работы, я понимаю, что я на своем месте.

Психолог — это больше, чем просто профессия. Это люди, которые помогают другим научиться ценить жизнь. Они помогают детям, не умеющим говорить, выражать свои чувства и общаться. Это люди, благодаря которым родители особенных детей начинают принимать своего ребенка и видеть его потенциал. Это история о людях, которые меняют жизни других в лучшую сторону.

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