Температурное картирование фармацевтического склада

Фото: Антон Гердо, «Вечерняя Москва»

Владельцы фармацевтических складов обязаны хранить лекарственные средства в подходящих условиях и с соблюдением всех необходимых требований безопасности. Выполнить эту задачу позволяет процедура под названием «температурное картирование».

В частности, существует госстандарт, согласно которому на фармскладах должны быть определенные воздушные потоки и температура. Для того, чтобы вовремя отследить даже незначительные изменения, требуются специальные датчики.Что такое температурное картирование?

Если объяснять простыми словами, то температурное картирование представляет собой процесс изучения распределения температуры воздуха в помещении, где находятся на хранении лекарственные средства.

Эта процедура позволяет выявить изменение температурных условий за продолжительный период. Кроме того, с ее помощью можно обнаружить критические «красные» зоны, где есть серьезные колебания температур. Также данный процесс дает возможность проанализировать соответствие склада всем необходимым требованиям.

В каких случаях проводится картирование

1. Термическое картирование может быть плановым для того, чтобы вовремя обнаружить какие-то неполадки.

2. Термокартирование может быть вынужденным, когда в помещении меняется расстановка стеллажей, ящиков и шкафов с продукцией или когда объект становится больше.

Как проводится картирование

Существует несколько этапов проведения данной процедуры. Так, на первой стадии специалисты прибывают на объект и осматривают его. В ходе проверки они выделяют особенности здания (расположение кондиционеров, вентиляции, отопительных приборов).

На втором этапе устанавливаются датчики. Их размещают в самых горячих и холодных зонах. Стоит отметить, что место для датчиков выбирается для каждого помещения по-разному. Обычно специалисты руководствуются принципом разбиения помещения на однородные по температуре зоны. Данный метод помогает охватить максимальный объем пространства и получить наиболее точные результаты.

Кстати, датчики чаще всего устанавливают на трех уровнях по высоте: под потолком, посередине и над полом. После окончательной установки регистраторов проводится сбор данных. Обычно минимальная длительность проведения измерений составляет четверо суток.

На третьем этапе датчики демонтируют, а информацию о температурных показателях выгружают из памяти и анализируют для получения отчета. Для анализа результатов измерения существует специальное программное обеспечение. На основании полученных данных выявляются зоны, в которых есть значительный перепад температур. В итоге специалисты могут принять меры по устранению неполадок.

Проведение температурного картирования для лицензирования

Стоит отметить, что картирование также требуется предпринимателям для того, чтобы получить лицензию на оптовую фармацевтическую торговлю. Получить лицензию можно по ссылке https://kaslpro.ru/farm/.

Составление температурной карты склада позволит обеспечить условия хранения лекарственных средств и препаратов. При этом правильно оформленное картирование позволит удачно пройти проверки Росздравнадзора и удачно продолжить свою деятельность на рынке.

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