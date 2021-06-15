Чемодан, закройся: что взять с собой в отпуск

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На днях Россия возобновила авиасообщение еще с восьмью странами*. Так что вариантов для проведения отпуска стало еще больше. Итак, собираем чемоданы! О том, какие вещи нужно взять с собой, а что лучше всего оставить дома, чтобы сумка не трещала по швам, «Вечерке» рассказала стилист Ольга Виноградова.

Количество вещей зависит от того, где и как вы проведете отпуск. Если планируете отправиться к морю и просто лежать на пляже, вам вряд ли понадобятся высокие шпильки. А если вы едете на круизном лайнере, то под запрет попадают шлепки. Основные советы таковы: возьмите больше футболок и рубашек, чем юбок и брюк. Лучше не брать одинаковые по фасону вещи, которые отличаются, например, только принтом.

Вряд ли вам понадобятся две юбки, одна из которых, например, в горизонтальную, а другая в вертикальную полосочки. И придерживайтесь правила, что треть гардероба должна быть в базовых оттенках, и только оставшаяся часть ярких цветов. Да, мы хотим взять к морю как можно больше вещей, которые не всегда уместны в городе, но, взяв одни «аляпистые» вещи, какими бы они трендовыми ни были, вы просто не сможете их нормально сочетать, когда посмотрите на свой чемодан без «предотпускной паники».

Все найдется

Если вы беспокоитесь, что багаж случайно останется без присмотра, приобретите специальные трекеры для вещей. Они крепятся на сумки, рюкзаки, чемоданы и оповещают владельца, если он отошел слишком далеко от своих вещей. Также устройство поможет найти потерявшийся предмет. Особенно полезен такой предмет, если вы путешествуете с ребенком.

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Первая помощь

Позаботьтесь заранее об аптечке. Если вы принимаете какие-то препараты по рецепту врача, положите их в первую очередь. Дальше в аптечку добавьте антигистаминные средства, которые помогут справиться с неожиданной аллергией на местную еду или насекомых. В местах с бассейнами может оказаться ротовирусная инфекция. Возьмите лекарства от нее. И конечно, жаропонижающие.

Интернет, как дома

Зачастую в отелях скорость беспроводного интернета оставляет желать лучшего. А многие туристы привыкли совмещать отпуск с решением рабочих дел. Чтобы оставаться на связи — запаситесь усилителем сигнала Wi-Fi. Достаточно просто вставить этот гаджет в розетку гостиничного номера.

Цена: от 850 рублей.

Считаем колесики

Чемоданы на двух колесах лучше катятся по неровной поверхности, но четырехколесные — надежнее и маневреннее. Да, и во втором случае, если во время перелета или при неосторожной транспортировке одно из колесиков вдруг отвалится, нестрашно: останутся еще три.

Волшебные сумочки

Перевозить косметику, аксессуары и другие мелкие детали удобнее всего в специальных сумочках. Компактные органайзеры с большим количеством отделений места в чемодане занимают мало, но при этом очень вместительны. Также сэкономить пространство помогут специальные вакуумные пакеты. Они подходят как для одежды, так и для обуви. К слову, использовать их удобно не только в путешествии, но и дома, чтобы освободить полки в шкафу.

Цена: от 500 рублей за комплект.

Чтобы не остаться без связи

Перед тем как отправиться в другую страну, прочитайте, какого формата там розетки. Может получиться неприятная ситуация, что ваше зарядное устройство не подойдет и вы останетесь без телефона и ноутбука. Приобрести переходники можно в магазинах техники или заказать по интернету.

Цена: от 280 рублей.

Как у русалочки

Девушки на отдыхе часто беспокоятся о своей прическе. Хочется выйти утром с пляжными небрежными «волнами», а к ужину появиться с роскошной укладкой. Для этого приходится брать плойку, средства термозащиты для волос, а то и лак. Но на деле повышенная влажность часто рушит укладку почти с выходом из номера. Поэтому лучше возьмите только соляной спрей для текстурирования волос, а феном воспользуйтесь в отеле. И волосы не будут лишний раз подвергаться «пыткам»: им и так солнца и морской воды более чем достаточно.

Мужской подход

Мужчины относятся к сбору чемодана совершенно не так, как девушки. Им кажется, что плавок, шорт и одной футболки более чем достаточно для отдыха. Но все же стилисты рекомендуют взять с собой как минимум одну рубашку и парю брюк. Вдруг вам захочется сходить в ресторан, да и в некоторых отелях вас не пустят в шлепках и плавках на завтрак, обед или ужин. Стилисты рекомендуют обратить внимание на льняной костюм — тренд этого лета. А еще можно взять пастельные шорты-бермуды, матроску и пару ярких, неоновых футболок.

С легким паром

Почти во всех отелях в номерах есть полотенца для каждого гостя. А еще есть прокат пляжных полотенец, которые можно несколько раз менять. Так что, если ваш маленький чемодан страдает от недостатка места, можете вычеркнуть эту категорию из списка.

Тепло ли тебе, девица

Многие, собирая чемодан летом, забывают о теплых вещах. Конечно, брать теплый свитер бесполезно, но вот трендовый свитшот или худи «спрячет» вас от прохладного бриза и согреет во время ночной прогулки. Выбирайте белые худи с надписями или с декоративными элементами. Сочетать их можно как с юбками и брюками, так и с джинсовыми шортами.

Неочевидный пункт

Довольно часто путешественники забывают взять с собой солнцезащитные очки. По статистике одной из компаний аналитиков, аж 24 процента людей не находят их ни в чемодане, ни в ручной клади. А без очков на пляже не обойтись, и тем более во время экскурсий или самостоятельных прогулок. Чтобы они не сломались, возьмите с собой твердый, но тонкий футляр.

Опасное солнце

Загар — почти неотъемлемая часть отдыха. Средства для загара берут с собой почти все, но вот кремами или спреями после принятия солнечных ванн, и особенно от ожогов, часто пренебрегают. И очень зря! Коварное летнее солнце может «подарить» сгоревшую кожу. Поэтому лучше пожертвовать частью косметики, но захватить с собой средство, которое поможет при ожогах.

Без лишней складочки

Сейчас в большинстве отелей есть услуга по аренде утюга или же специальные прачечные. Если вы не хотите, чтобы одежда смялась, перед сборкой чемодана прогладьте ее и сложите плотными рулонами. А по приезде в отель развесьте на вешалки или спинку стула.

Помогаем природе

Полезным на отдыхе будет небольшой термос. В него можно набрать воду, чтобы спокойно лежать у моря, не бегая постоянно к бару. Да и на прогулке такая фляга не будет лишней: наполнить многоразовую тару можно в отеле, чтобы не тратиться на покупку пластиковых.

Цена: от 590 рублей.

Много туфель — лишняя морока

Перед путешествием многие девушки почему-то решают взять с собой чуть ли не всю коллекцию обуви. Но на деле обойтись можно лишь несколькими парами. В самолет лучше надеть удобные кроссовки: они не займут много места в багаже, да и полет пройдет комфортнее. В багаж же отправляются пляжные шлепки и легкие кеды, топсайдеры или босоножки на плоской подошве, в которых можно и по отелю ходить, и в город выйти. Если вы точно знаете, что у вас будут «выходы в свет», возьмите одну пару туфель. Вся обувь должна быть заранее разношенной.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Кристина Дворецкая, стилист-имиджмейкер:

— Шелк, джинса и натуральный хлопок — те «летние» ткани, которые почти не мнутся. Сделайте упор на одежду из этих материалов, если переживаете, что будете выглядеть неряшливо и не сможете прогладить вещи. А еще не забудьте про головные уборы. Они не только защитят вас от солнца, но и станут стильными аксессуарами. Сейчас в моде ковбойские шляпы и бейсболки, а также косынки и платки.

ОН ОБЕЩАЛ ВЕРНУТЬСЯ

Потерять чемодан — кошмар для туриста. Вот несколько советов, чтобы багаж не отправился в другую страну.

— Снимите старые бирки, наклейки и штрихкоды. Они могут запутать как человека, так и систему.

— Выберите яркую расцветку. Маловероятно, что кто-то по ошибке схватит необычный чемодан.

— Повесьте на чемодан бирку со своими данными. Это поможет быстрее «распознать» владельца в случае утери багажа.

— Важные вещи возьмите в ручную кладь. Не убирайте в чемодан деньги, документы и другие ценные вещи. И главное — не паникуйте! Чемодан вам обязательно вернут.

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