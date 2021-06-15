Смелее некуда: лосины телесного цвета — новый тренд этого лета

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В социальных сетях набирают популярность так называемые «голые» лосины. Это легинсы телесного цвета, которые издалека выглядят на девушках так, как будто те разгуливают по улицам почти без одежды. «Вечерка» узнала у клинического психолога Ульяны Карагезьян, что можно сказать о барышнях, предпочитающих такой смелый образ.

Фотографии и видеозаписи, на которых столичные девушки без смущения щеголяют в «голых» легинсах, моментально разлетелись по соцсетям и набрали множество лайков и просмотров. Как видно, одни барышни предпочитают укороченную версию этого предмета гардероба — телес ного цвета велосипедки с черной окантовкой, подчеркивающей ягодицы.

Другие выбирают однотонные лосины традиционного кроя. Одно можно сказать точно: ни те, ни другие не оставляют равнодушными пользователей сети и прохожих, которые спешат запечатлеть увиденное на свои смартфоны.

Сейчас наибольшей популярностью такой предмет гардероба пользуется у моделей и девушек-блогеров. Они массово размещают на страничках в соцсетях свои горячие снимки, сделанные в тренажерных залах, на улице или в домашней обстановке. Некоторые даже устраивают целые фотосессии, чтобы показать себя в лосинах.

— Легинсы — это, конечно, классно, — говорит «Вечерке» Ульяна Карагезьян. — Прошлым летом были в тренде яркие цвета, сейчас дело дошло до нюдовых. Их носят девушки очень раскованные и смелые, которые желают быть замеченными. Они преследуют определенную цель — привлечение партнера.

Психолог подчеркивает, что далеко не каждая женщина рискнет выйти на люди в «полуголом» виде.

— Все зависит от ее психотипа, — отмечает Ульяна. — Например, ипохондрики относятся к депрессивно-печальному психотипу, они закрытые и, конечно, никогда не наденут такого плана одежду. А, допустим, женщины-истероиды (капризные, нуждающиеся в похвале. — «МВ») настолько обожают внимание, что готовы заполучить его любой ценой. Так что «голые» легинсы как раз для них!

Есть еще психотип — параноял. Таким представительницам слабого пола важнее всего достичь цели, к которой они идут, не видя никаких преград. И если лосины помогут им в этом деле, то они наденут их даже в том случае, если такая одежда им не нравится или не подходит.

Но нужно понимать, что барьером в данном случае может стать излишний вес или далеко не самые идеальные формы тела.

— Конечно, позволить себе облачиться в такую сексуальную вещь могут лишь те, кто за собой следит, имеет хорошую фигуру, — подчеркнула психолог. — Если хотите носить «голые» легинсы — лучше лишний раз задуматься о здоровом образе жизни и заняться собой.

По улицам гуляют пупсы

Мнения экспертов моды о новом тренде разделились. Своими рассуждениями о «голых» легинсах с «Вечеркой» поделилась стилист Элина Курбатова.

— В принципе, этот тренд нельзя назвать вульгарным, но, на мой взгляд, женщина в подобных «голых» лосинах выглядит как пупс, то есть становится похожа на бесполую игрушку и безвозрастное существо, — говорит эксперт. — Наверное, многие девушки, надевая подобные легинсы, думают, что смогут в таком откровенном наряде привлечь внимание мужчин. Но надо сказать, что далеко не самых порядочных.

И разве это смотрится сексуально? Мне кажется, нет. Представление ошибочное. Существует очень много других вариантов одежды, которым действительно можно дать такое определение.

В целом этот тренд можно назвать обратной стороной бодипозитива (общественного движения, выступающего за право комфортно чувствовать себя в своем теле при любой внешности. — «МВ»), когда представительница слабого пола говорит: «Я человек, я личность, но не важно, что я женщина. Отстаньте от меня со своими раздумьями о том, какой я должна быть».

Считаю, что такая мода будет существовать совсем недолго. Скорее всего, это лето еще поживет и потом пропадет. Надеюсь, что в следующем году таких «голых пупсов» мы больше не увидим — ни на столичных улицах, ни в каких-либо других общественных местах. А девушки будут подчеркивать свою привлекательность другими способами.

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