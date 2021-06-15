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Сыр для тех, кто бережет фигуру
Фото: Рixabay

Сыр для тех, кто бережет фигуру

Никита Миронов  

Общество

Москвичи голосуют за лучших производителей легкого сыра. Уже появились явные лидеры.

Так, по данным голосования, лидируют компании ПиР-ПАК и «Валио». К ним приближается «ВкусВилл» (см. инфографику).

— Понятия «легкий» в техническом регламенте не существует. Оно придумано маркетологами, чтобы потребитель мог выбрать продукцию с невысоким содержанием жира, — пояснила технолог молочного производства Марина Басаргина. — Зато есть термин «пониженная энергетическая ценность», который говорит, что калорийность продукта снижена не менее чем на 30 процентов относительно калорийности аналогичного товара.

Как пояснила эксперт, массовая доля жира в сухом веществе традиционных гостовских сортов сыра — 45– 50 процентов. У большинства легких сыров массовая доля жира в сухом веществе — 30– 35 процентов.

— И производители, поверьте, не жульничают, поскольку иметь более низкую долю жира в продукте даже выгодно, — пояснила эксперт. — Молочный жир денег стоит.

Тут главное, чтобы производители не заменяли его растительным, что, к сожалению, случается сплошь и рядом. Фальсификатов очень много. Марина Басаргина советует выбирать легкий сыр известных производителей, покупая его в сетевых магазинах: так значительно меньше шансов приобрести подделку.

— Преимущество легкого сыра в том, что он менее калорийный, а значит, позволяет сохранить фигуру, — рассказывает эксперт. — Обычно такой сыр едят с зеленью.

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