Лучше, чем TikTok и Instagram: как работают pet-friendly-офисы в Москве

Фото: Софья Сандурская / АГН Москва

Работа сопряжена с недостатком физической активности и стрессом, утверждают многочисленные исследования. Однако существуют различные способы сгладить негативный эффект от постоянного пребывания в офисе. Один из них — присутствие на работе вместе с питомцем — набирает популярность с каждым годом. Так называемые pet-friendly-офисы стали появляться в Европе еще в начале 2000-х. Теперь данный формат стремительно развивается и в России. «Вечерняя Москва» поговорила с представителями московских pet-friendly-компаний и узнала, как это работает и как влияет на сотрудников.

«Родительские чувства»: зачем ходить на работу с питомцем

Pet-friendly-офис — это прежде всего комфорт и взаимопонимание, а не способ развлечься на рабочем месте. Эту мысль высказывают практически все собеседники «Вечерней Москвы», которые трудятся в офисах, доступных для посещения с животными.

Так, компания Purina в России позволила своим сотрудникам ходить на работу с питомцами в 2019 году. Проект направлен на «предоставление питомцам и их хозяевам возможности проводить больше времени вместе», комментирует руководитель управления по корпоративным коммуникациям компании Виктория Васякина.

Офис крупной рекламной компании BBDO также доступен для посещения с животными. Ни одна рабочая неделя не обходится без их присутствия, рассказывает старший менеджер по работе с клиентами BBDO Moscow Ася Шапиевская. Уже несколько месяцев она ходит в офис вместе со щенком йоркширского терьера.

— Восприятие животного схоже с родительскими чувствами. Я стараюсь приехать в офис заранее, чтобы питомец успел адаптироваться. В это время я организую наше рабочее место. Когда приходят другие сотрудники, пес подбегает к ним всего на пару минут: они играют, и я вижу, как мои коллеги улыбаются. Все это оказывает позитивный эффект на рабочий процесс, — отмечает Шапиевская.

По ее словам, присутствие питомца на рабочем месте не только разряжает обстановку, но и позволяет проявить заботу о нем. Благодаря формату pet-friendly ей не приходится выбирать между своей карьерой и комфортом для собаки. Кроме того, причиной развития формата в офисе стала пандемия коронавируса, говорит HR-директор BBDO Group Анастасия Алехина.

— Работая из дома, сотрудники привыкли быть рядом с питомцами. Для некоторых карантин стал поводом завести кошку или собаку. Когда сотрудники начали возвращаться в офис, многие задумались о том, чтобы начать приводить животных на работу, — объясняет Алехина.

Это мнение разделяют и представители компании Mars, офис которой открыт для сотрудников с питомцами с 2016 года.

— 2020 год усилил эмоциональную связь между питомцами и их хозяевами. Теперь «родителям» сложно надолго расставаться со своими любимцами, — рассказывает старший специалист по коммуникациям Mars Petcare Дмитрий Миронов.

Как правило, в pet-friendly-офис можно привести любого питомца. Однако чаще всего выбор падает именно на собак: они легче адаптируются к новым условиям и поддаются дрессировке. Перед началом работы с собакой в офисе следует выполнить ряд базовых требований. Например, предоставить справку о состоянии здоровья четвероногого, сделать питомцу все необходимые прививки. Также собаку рекомендуется показать кинологу, чтобы удостовериться в том, что животное является социально адаптированным и не принесет вреда сотрудникам компании.

Эти правила близки всем pet-friendly-офисам. Важно, чтобы животное не оказывало негативного влияния на рабочий процесс.

— Если собака имеет привычку громко лаять или агрессивно реагировать на внешние раздражители, мы рекомендуем сотруднику не приводить ее на работу. Это поможет избежать конфликтных и неловких ситуаций, — отмечает Алехина.

Pet-friendly: продуктивность или развлечение?

Первый вопрос, который возникает при знакомстве с pet-friendly-форматом: как сотрудникам удается сохранять работоспособность, находясь бок о бок со своими любимцами в офисе? Васякина подтверждает, что «до недавнего времени был широко распространен миф о том, что собаки на рабочем месте могут отвлекать сотрудников». Однако, по ее словам, результаты исследований говорят об обратном: развитие формата pet-friendly способствует росту мотивации и внимания к поставленным задачам. Более 33 процентов сотрудников заявляют о росте продуктивности в присутствии питомца, согласно результатам исследования Университета Линкольна.

Также исследователи говорят о повышении лояльности к работодателю, что связано с внедрением pet-friendly-формата в компаниях. Эту мысль наглядно иллюстрируют слова сотрудницы BBDO Moscow Аси Шапиевской.

— Я абсолютно уверена в том, что такая инициатива может влиять на выбор вакансии. Как владелец собаки я понимаю, насколько важно не расставаться с питомцем. Если бы офис, где я хотела работать, не имел формата pet-friendly, меня бы это могло остановить. Когда питомец обеспокоен и ему плохо одному, для меня важно иметь возможность быть рядом с ним, — рассказывает она.

На мнение исследователей ссылается и Дмитрий Миронов. Он говорит, что в Мичигане отметили влияние животных на формирование доверительных отношений между сотрудниками, а в Кентукки доказали, что питомцы на рабочем месте помогают справляться со стрессом и создавать доброжелательную обстановку в офисе.

Мысль о том, что присутствие собак в офисе не снижает уровня продуктивности, подтверждает сотрудница Independent Media Мария Буянова, у которой нет питомца. Однако она выступает в роли наблюдателя, способного оценить инициативу pet-friendly со стороны.

— Работа не превращается в развлечение: для хозяев это двойная ответственность. Животные не мешают мне работать. Питомец, который пришел со своим хозяином, проводит с ним большую часть времени. Собаки не носятся по офису с утра до вечера. Скорее, даже люди мешают собаке, а не она им. Многие бегут навстречу животному, чтобы его погладить, — комментирует Буянова.

В свою очередь сотрудница BBDO Moscow Шапиевская отмечает, что в присутствии собаки она не теряет работоспособность, а, напротив, улучшает ее.

— Когда в моей жизни появилась собака, я стала гораздо лучше распределять свое время. В течение рабочего дня питомец просто лежит под моим столом. Конечно, он может подойти, опереться на меня лапами, но погладить его занимает минуту, — говорит она.

Как правило, работа в офисе неразрывно связана с переключением внимания на сторонние объекты, напоминает она. По словам собеседницы «Вечерней Москвы», гораздо приятнее отвлечься на общение с животным, а не на социальные сети.

— В течение рабочего дня всем нужно делать небольшие перерывы: так работа будет продуктивнее. Гораздо лучше получить позитивные эмоции от щенка, чем развлечь себя гаджетом, ведь питомец приносит гораздо больше счастья, — рассуждает она.

Собачий лай во время совещания: как животные в офисе избавляют от стресса

Присутствие питомца на рабочем месте снижает уровень стресса, отмечают сотрудники pet-friendly-компаний. Так, опрос компании Mars показал, что почти 70 процентов коллег положительно реагируют на работу рядом с питомцами, а 92 процента замечают улучшение микроклимата в коллективе, делится Дмитрий Миронов.

— Наши сотрудники встретили возможность работать с питомцами на ура, — добавляет он.

В компании BBDO разделяют мнение о положительном влиянии животных на психологическое состояние сотрудников.

— У нашего HR-отдела есть два «стажера»: сиба-ину Вафля и йорк Майк, который однажды стал счастливым талисманом кандидата. Девушка очень нервничала перед собеседованием, но ей на помощь пришел Майк: он решил успокоить ее и лизнуть на удачу. Встреча с руководителем прошла отлично, и кандидат получил предложение о работе, — рассказывает Анастасия Алехина.

По словам сотрудницы BBDO Шапиевской, формат pet-friendly особенно важен в условиях жизни большого города. Уровень стресса и невроза можно снизить в том числе и путем внедрения данной инициативы. Вот почему так важно делать офисную жизнь более непринужденной, приятной, считает она.

Присутствие питомцев мотивирует сотрудников на решение рабочих проблем и позволяет формировать оптимистический взгляд на происходящее, также признается представительница Purina.

— Для меня большая радость видеть счастливые лица и улыбки коллег во время их общения с питомцами, слышать веселый собачий лай, сидя на совещании. Это дает мощный заряд позитива и позволяет под другим углом посмотреть на проблему, — говорит Васякина.

«Принцип ответственной демократии»: как угодить всем

Конечно, pet-friendly-формат подойдет не всем: он не понравится как минимум аллергикам и людям, страдающим фобиями. Однако эти проблемы легко решаемы, говорят собеседники «Вечерней Москвы». Как правило, условия пребывания животных в офисе строятся на взаимоуважении и понимании. Коллегам удается найти компромисс.

Ася Шапиевская говорит о том, что реализация формата — это «обычная этика отношений в команде». Так, офис BBDO спроектирован таким образом, что хозяин может уединиться с питомцем, не мешая коллегам. Единственная мера предосторожности, по словам сотрудницы, заключается в своевременном закрывании всех дверей.

— Жесткого регламента относительно присутствия животных в офисе у нас нет. Тут скорее действует принцип ответственной демократии, когда свобода не есть вседозволенность, — комментирует Алехина.

Каждая компания самостоятельно выбирает способ организации взаимодействия с животными. В компании Mars правила пребывания питомцев на рабочем месте регламентированы.

— Визит питомца необходимо отмечать в специальном журнале на входе в офис. Это важно для обеспечения безопасности в случае ЧС. Еще мы выдаем специальные таблички с надписью «Сегодня я работаю со своим питомцем», — объясняет Миронов.

Проблема с аллергией на животных, по его словам, решается «банальным зонированием». Так, в офисе Mars сотрудникам с животными разрешено посещать два этажа, а два других для них недоступны.

В компании Purina также действуют принципы зонирования. Васякина советует «отметить специальными символами кабинеты, переговорные и другие помещения, в которых разрешено находиться вместе с животными». Более того, перед внедрением в офисе pet-friendly-формата, стоит провести опрос среди коллег.

— Перед принятием окончательного решения необходимо получить обратную связь от сотрудников. Начните с небольшого тест-опроса: узнайте у коллег, что они думают об инициативе в целом, как относятся к идее внедрить ее в офисе, — рекомендует Васякина.

Также следует договориться с арендодателем, заверив его в ответственном отношении к реализации проекта. Очень важно дать ему понять, что животные будут находиться только в зонах, отведенных для этого, говорят собеседники «Вечерней Москвы».

«Вопрос времени»: перспективы развития pet-friendly в России

По мнению Васякиной, развитие pet-friendly-офисов в России — это лишь вопрос времени. Первый офис компании, доступный для питомцев, открылся в Великобритании еще в 2003 году. На данный момент проект реализован уже в двадцати трех странах, включая Россию.

— Более 70 процентов всех новых партнерств было заключено в течение 2019–2020 годов, несмотря на ограничения, связанные с COVID-19. Pet-friendly — это развивающаяся тенденция, которая, мы верим, не обойдет стороной и Россию, — считает Васякина.

Похожее мнение высказывают и в Purina. По словам представителей компании, подходы к организации офисной работы сейчас претерпевают значительные изменения: все больше сотрудников работает в гибридном режиме, и в помещениях появляются зоны отдыха.

В компании Mars подтверждают существование тенденции к развитию pet-friendly в России.

— Определенно, количество pet-friendly-офисов в Москве (и не только) будет расти, — говорит Миронов.

По словам собеседника, 50 процентов опрошенных руководителей компаний заявили, что планируют разрешить сотрудникам нахождение в офисе с домашними животными по возвращении с удаленки, согласно исследованиям Banfield Pet Hospital.