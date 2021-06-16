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Надену яркие лисички: стилист рассказал, как подобрать модные очки в этом сезоне
Фото: Рixabay / danielsampaioneto

Надену яркие лисички: стилист рассказал, как подобрать модные очки в этом сезоне

Юлия Зыкина

Общество

В столице наконец-то устоялась солнечная погода. Но врачи-офтальмологи предупреждают, что в такое время необходимо защищать глаза от вредных ультрафиолетовых лучей — носить солнцезащитные очки. Как подобрать модную и актуальную в этом сезоне модель, «Вечерке» рассказала стилист Ольга Чудинова.

— Сегодня актуальны такие классические формы, как авиаторы, кошачий глаз, бабочки. Мода на оверсайз также не прошла мимо очков. Огромные оправы, закрывающие практически половину лица, — хороший выбор для модниц.

Узкие оправы тоже в списке модных трендов. Актуальна геометрия: прямоугольные, круглые, треугольные и многоугольные асимметричные формы.

Радует разнообразие представленных в магазинах цветов как оправ, так и линз. Тренды противоположны: тотал блек (от английского «полностью черный». — «МВ») или яркий монохром (однотонные. — «МВ»), массивные оправы или их отсутствие, круглые или прямоугольные очки. Что и как носить, диктуется не дизайнерами, а остается за потребителями. В моде индивидуальность. Выбирайте те варианты, которые подходят вашим чертам лица, близки вашему стилю и образу жизни.

Тонировка 1990-х

Очки с черными линзами сейчас на пике популярности. Можно выбрать объемные модели, «кошачий глаз» или миниатюрные.

Выйти за рамки

Перешедший с осени тренд — очки с линзами поверх оправ. Пользуются популярностью и стекла, выступающие за пределы оправы. Такие модели встречаются больше у необычных форм: «сердце», «бабочки», «кошачий глаз».

Больше объема

Квадратные и круглые объемные оправы, закрывающие едва ли не пол-лица, снова в моде. Кстати, они популярны среди знаменитостей, скрывающихся от папарацци и вообще от зевак.

Полная защита

Дизайнеры вывели очки на новый уровень. Причина тому — пандемия. Очки в виде защитного экрана все еще популярны.

Привычные авиаторы

Каплеобразные стекла в металлической оправе стали настолько привычными, что многие не могут представить свой образ без них. Именно поэтому они остаются в топе многие годы. Современные авиаторы — это яркие оправы, цветные линзы, стразы и прочий декор. Но помните, что главное — умеренность.

Бессменные вайфареры

В переводе с английского — «путник». Они оправдали свое название и, появившись в середине прошлого века, постоянно в топах моделей. Изначально мужские очки успешно перекочевали и в женскую моду. Это квадратной формы линзы в пластиковой оправе любых цветов.

Еще ярче!

Еще один тренд — цветные линзы. Особенно желтые, синие, фиолетовые, оранжевые и коричневые. Оправа при этом может быть полупрозрачная под цвет линз или тонкая и едва заметная металлическая. Стилисты также советуют присмотреться к оправам, украшенным анималистичным принтом.

Неординарные «Ленноны»

«Ленноны», или тишейды (в переводе с английского — «чайные тени»), стали горящим трендом сезона-2021/2022. Однако такая необычная модель с правильными круглыми стеклами небольших размеров подойдет далеко не каждой моднице. Они создают экстравагантный вид и придают таинственности всему образу.

Игривые «лисички»

Наверное, ни один весенне-летний показ не обходится без этой ретромодели. По-другому их еще называют «кошачий глаз». Эта форма подходит абсолютно всем, нужно лишь подобрать свой размер оправы. «Кошачьи» очки придают легкости и креативности даже самому скучному образу.

Цветные оправы

Без веселеньких разноцветных оправ сложно представить себе яркое лето. Не бойтесь экспериментировать и примерять розовые, синие, оранжевые, лимонные, красные, персиковые и другие цветные оправы. Если хотите продемонстрировать, что вы в курсе модных тенденций, то носите очки неоново-зеленого цвета.

Это эко

Любительницы природы могут выбрать стильные очки из материалов на биооснове, изготовленные по самым современным технологиям. Линзы — из переработанных промотходов и древесины, добытой в экологически чистых лесах и питомниках.

Спортивный стиль

Идеально впишутся даже в повседневный образ. В них удобно бегать, загорать, кататься на велосипеде. Выбирайте оправу удобной формы, чтобы она плотно прилегала к лицу и защищала глаза от ультрафиолета и ветра.

Ты же леди

Очки с полупрозрачной оправой или вовсе без нее придают образу легкости и элегантности. Их легко сочетать с платьем или деловым костюмом.

Овал из прошлого века

И опять ностальгия по 90-м. Вспоминаем постеры со звездами последнего десятилетия прошлого века, кадры из фильмов, с модных показов и концертов тех лет. И сейчас многие звезды предпочитают предельно узкие овальные оправы.

Угловатые формы

Пятиугольные, треугольные или очки в виде сот — все они выглядят максимально элегантно. В геометрических очках этого сезона сочетаются футуризм, легкость, универсальность, гламур. Такие варианты подойдут для тех, кто хочет выделиться из толпы.

Изюминка

Очки с декором — отличный способ приукрасить свой наряд. Но тут важно не переусердствовать. Очки с обилием страз, висячими элементами и пластиковыми вензелями — это не тренд. Интересно и очень стильно будет смотреться пара с жемчугом.

Верхняя планка

В новом сезоне стилисты рекомендуют делать акцент на верхней части очков. Такие оправы называют броулайнерами (в переводе с английского — «линия бровей»). Эти модели универсальны в стилизации, они станут отличной альтернативой авиаторам.

Топ уже не тот

Единственный антитренд — очки с зеркальными стеклами. Раньше их носил каждый третий, но теперь это неактуально. Но если считаете, что очки непременно должны блестеть, выбирайте модели со слегка глянцевыми линзами.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Мария Коновалова, врач-офтальмолог:

— Чтобы не навредить здоровью глаз в летний период, обязательно носите солнцезащитные очки в любую погоду. Ультрафиолетовое излучение есть и тогда, когда солнца не видно. Тем, кто носит медицинские очки, отлично подойдут «хамелеоны».

Они остаются прозрачными в помещениях, а при выходе на улицу затемняются. Важно, чтобы на оправе была пометка UV400. Такая защита не пропустит никакие вредные лучи.

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