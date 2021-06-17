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Доктор Облокулов Фахриддин 20 июня проведет открытый онлайн-семинар
Фото: Вечерняя Москва

Доктор Облокулов Фахриддин 20 июня проведет открытый онлайн-семинар

Полина Французова

Общество

Доктор Облокулов Фахриддин — опытный хирург и ЛОР, специализирующийся на открытой и закрытой ринопластике — проведет открытый онлайн-семинар для специалистов и людей, интересующихся трендами современной пластической хирургии. Дата семинара — 20 июня.

Основная тема выступления известного ташкентского специалиста — использование инновационных материалов и методик в ходе операций по коррекции формы носа, перегородки и крыльев.

Отдельное внимание врач планирует уделить особенностям использования ультратонких шовных материалов импортного производства. По его мнению, они являются одним из факторов, влияющих на период реабилитации.

Хирург, к которому на прием приезжают не только люди со всего СНГ, но и из Европы, на практике убедился в важности применения качественных инновационных материалов. Те же шовные нити, к примеру, позволяют снизить срок восстановления после операции до 7–10 дней, что по меркам пластической хирургии очень быстро.

Еще одна тема предстоящего семинара — внедрение в косметологическую хирургию методик с минимальным травматическим воздействием. Например, французской пьезотехнологии или специализированного лазерного оборудования.

Основной аудиторией анонсированного онлайн-семинара доктор, который и сам постоянно посещает съезды хирургов-ринопластов, видит не только врачей. Да, большая часть тем в повестке онлайн-лекции предназначена для людей из медицинской сферы.

С другой стороны, хирург хотел бы увидеть в числе зрителей тех, кто планирует сделать коррекцию носа, но не знает, как она проходит, каких результатов можно ожидать. Еще одна цель врача — донести, что с использованием дорогих современных материалов и инновационных методик пластическая хирургия может быть безболезненной, относительно комфортной, а результаты — быстрыми, без отеков, синяков, шрамов и долгой реабилитации.

Доктор Облокулов Фахриддин — практикующий хирург и ЛОР с основной специализацией в области рино- и септопластики — ежегодно проводит несколько сотен операций. В своей работе делает акцент на детальном информировании пациентов о методах диагностики и оперативного вмешательства, на индивидуальном подходе и применении наименее травмирующих, бережных методик.

Подробности и повестку предстоящего семинара, а также фото пациентов хирурга до и после операций можно посмотреть в «Инстаграме» доктора @doctor_fahriddin.

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