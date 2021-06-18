«Срочно бежать к врачу»: гематолог объяснил, почему нельзя игнорировать дефицит железа

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Дефицит железа наблюдается у значительного числа россиян. Точных данных нет, но проблема серьезная, считают врачи. Недостаток этих элементов в той или иной степени способствует развитию различных заболеваний либо усугубляет их течение. О том, почему важно следить за уровнем ферритина в крови, вовремя диагностировать его нехватку и какими последствиями грозит невнимание к этому показателю — в материале «Вечерней Москвы».

Причины нехватки железа

Железо входит в состав белков, которые транспортируют кислород, электроны в организме и во всех клетках, участвуют в энергетическом обмене, рассказал врач-гематолог, доктор медицинских наук, профессор, руководитель курса гематологии кафедры госпитальной терапии с курсом эндокринологии, гематологии и клинической лабораторной диагностики Медицинского института РУДН Николай Стуклов. Он выделил четыре самых распространенных причины нехватки этого элемента.

Первая — нарушения с поступлением железа в организм. Часто такое происходит при вегетарианском образе жизни, если редко есть мясо. Особенно это касается женщин, у которых есть регулярная хроническая кровопотеря. В основном данная проблема, говорит медик, характерна для бедных стран.

Вторая причина — нарушения всасывания железа. Как правило, они связаны с воспалительными заболеваниями кишечника и последствиями операции по удалению части желудка. Такие недуги в целом встречаются редко.

Третья, самая распространенная и самая опасная, причина, по словам врача, — скрытая хроническая кровопотеря. Чаще всего она наблюдается у женщин с обильной менструацией.

— Любую женщину, если имеется дефицит железа, надо обязательно отправлять к гинекологу, чтобы исключить какое-либо гинекологическое заболевание. Еще более опасна скрытая кровопотеря в желудочно-кишечном тракте. Обычно мы боимся язвы и рака, поэтому если явной причины не видим, то делаем гастро- и колоноскопию для исключения угрожающих жизни заболеваний, — отметил Стуклов.

Четвертая причина нехватки железа — повышенная потребность в нем. Этим страдают спортсмены, особенно девушки-подростки в связи с быстрым ростом, и беременные женщины. Анемия очень часто начинается именно с беременности. По словам профессора РУДН, ей страдают в той или иной степени около 40 процентов будущих российских матерей.

Как выявить проблему

По словам Стуклова, при дефиците железа нарушается энергетический обмен, функции быстро разделяющихся тканей, в том числе кожи и слизистой оболочки. Из-за этого, поясняет специалист, развивается сухость кожи, наблюдается выпадение волос, воспаляются слизистые, что ведет к различным стоматитам, эзофагитам и так далее. Кроме того, появляется мышечная слабость, которая может отразиться и на сердце. В конечном итоге все это приводит к анемии — неполноценному кроветворению, когда железа не хватает для образования гемоглобина.

— Главное, когда такие симптомы возникают, — посмотреть запасы железа в организме, которые оцениваются по уровню ферритина в сыворотке. Если он меньше 30, значит дефицит железа есть, его надо восполнять. Но прежде чем восполнять, нужно установить причину, которая его вызвала, — добавил медик.

В группе риска — беременные и хроники

Стуклов отметил, что в случае, если дефицит железа обнаружен, не стоит закрывать на это глаза. Последствия недостатка элемента для организма очень серьезные. Например, у женщин во время беременности они могут повлиять на развитие плода. При этом наиболее опасен недостаток вещества у будущей матери именно в начале беременности, когда у ребенка в утробе формируются органы.

На этом этапе дефицит железа и особенно железодефицитная анемия могут вызвать нарушение течения беременности. В некоторых случаях это может даже вызвать преждевременные роды, а также привести к врожденному нарушению умственного или психологического развития ребенка, предупредил Стуклов. Какие-то патологии не удастся потом исправить всю оставшуюся жизнь.

— Если мы в популяции наблюдаем высокую частоту анемии у беременных женщин, то мы будем иметь проблемы со следующим поколением. Запасы железа перед родами формируются в последний месяц беременности, поэтому, если женщина имеет дефицит железа и у нее преждевременные роды, дети рождаются недоношенными с врожденным дефицитом железа, он не компенсируется в большинстве случаев всю их жизнь, — констатировал собеседник «ВМ».

Тут дело в том, что маленький ребенок растет быстро, ему не хватает железа с молоком матери. А мать его кормит и так имея недостаток необходимых веществ. В этом случае у ребенка просто не остается шансов на нормальное развитие, уточнил специалист.

Впрочем, страдают от него не только 40 процентов женщин репродуктивного возраста, но и, по оценкам эксперта, около 20 процентов российских мужчин. И если возникают подозрения, что эта проблема есть, необходимо сразу же бить тревогу, поскольку если у женщин дефицит железа — признак дисбаланса между менструальной кровопотерей и неправильным питанием, то у мужчин — всегда признак тяжелой патологии.

— Если у мужчины выявляется дефицит железа, надо срочно бежать к врачу и обследоваться при помощи гастро- и колоноскопии, искать рак, другие заболевания. Для мужчин это очень серьезно, — предупредил спикер.

Кроме того, опасен дефицит железа для людей с хроническими и тяжелыми заболеваниями. Он усугубляет их течение, что в конечном итоге увеличивает стоимость лечения и продлевает его во времени, заключил врач.

Что с лечением и профилактикой

Дефицит железа, даже на латентном уровне, когда нет анемии, считается заболеванием, говорит Стуклов. Поэтому, если он проявляется клинически, обнаружен низкий ферритин или есть анемия, нужно обратиться к врачу и начать принимать по его рецепту препараты.

— А вот профилактика дефицита зависит от образа жизни. Женщинам желательно ежегодно контролировать состояние организма на предмет определения уровня железа, регулярно есть мясо и наблюдаться у гинеколога. При наличии хронических заболеваний желудочно-кишечного тракта лекарства имеет смысл принимать даже без дефицита железа, — рекомендовал гематолог.

В ряде случаев только питанием не получится компенсировать недостаток веществ, особенно у женщин репродуктивного возраста, резюмировал профессор РУДН.