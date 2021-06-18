«Срочно бежать к врачу»: гематолог объяснил, почему нельзя игнорировать дефицит железа
Дефицит железа наблюдается у значительного числа россиян. Точных данных нет, но проблема серьезная, считают врачи. Недостаток этих элементов в той или иной степени способствует развитию различных заболеваний либо усугубляет их течение. О том, почему важно следить за уровнем ферритина в крови, вовремя диагностировать его нехватку и какими последствиями грозит невнимание к этому показателю — в материале «Вечерней Москвы».
Причины нехватки железа
Железо входит в состав белков, которые транспортируют кислород, электроны в организме и во всех клетках, участвуют в энергетическом обмене, рассказал врач-гематолог, доктор медицинских наук, профессор, руководитель курса гематологии кафедры госпитальной терапии с курсом эндокринологии, гематологии и клинической лабораторной диагностики Медицинского института РУДН Николай Стуклов. Он выделил четыре самых распространенных причины нехватки этого элемента.
Первая — нарушения с поступлением железа в организм. Часто такое происходит при вегетарианском образе жизни, если редко есть мясо. Особенно это касается женщин, у которых есть регулярная хроническая кровопотеря. В основном данная проблема, говорит медик, характерна для бедных стран.
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Вторая причина — нарушения всасывания железа. Как правило, они связаны с воспалительными заболеваниями кишечника и последствиями операции по удалению части желудка. Такие недуги в целом встречаются редко.
Третья, самая распространенная и самая опасная, причина, по словам врача, — скрытая хроническая кровопотеря. Чаще всего она наблюдается у женщин с обильной менструацией.
— Любую женщину, если имеется дефицит железа, надо обязательно отправлять к гинекологу, чтобы исключить какое-либо гинекологическое заболевание. Еще более опасна скрытая кровопотеря в желудочно-кишечном тракте. Обычно мы боимся язвы и рака, поэтому если явной причины не видим, то делаем гастро- и колоноскопию для исключения угрожающих жизни заболеваний, — отметил Стуклов.
Четвертая причина нехватки железа — повышенная потребность в нем. Этим страдают спортсмены, особенно девушки-подростки в связи с быстрым ростом, и беременные женщины. Анемия очень часто начинается именно с беременности. По словам профессора РУДН, ей страдают в той или иной степени около 40 процентов будущих российских матерей.
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Как выявить проблему
По словам Стуклова, при дефиците железа нарушается энергетический обмен, функции быстро разделяющихся тканей, в том числе кожи и слизистой оболочки. Из-за этого, поясняет специалист, развивается сухость кожи, наблюдается выпадение волос, воспаляются слизистые, что ведет к различным стоматитам, эзофагитам и так далее. Кроме того, появляется мышечная слабость, которая может отразиться и на сердце. В конечном итоге все это приводит к анемии — неполноценному кроветворению, когда железа не хватает для образования гемоглобина.
— Главное, когда такие симптомы возникают, — посмотреть запасы железа в организме, которые оцениваются по уровню ферритина в сыворотке. Если он меньше 30, значит дефицит железа есть, его надо восполнять. Но прежде чем восполнять, нужно установить причину, которая его вызвала, — добавил медик.
В группе риска — беременные и хроники
Стуклов отметил, что в случае, если дефицит железа обнаружен, не стоит закрывать на это глаза. Последствия недостатка элемента для организма очень серьезные. Например, у женщин во время беременности они могут повлиять на развитие плода. При этом наиболее опасен недостаток вещества у будущей матери именно в начале беременности, когда у ребенка в утробе формируются органы.
На этом этапе дефицит железа и особенно железодефицитная анемия могут вызвать нарушение течения беременности. В некоторых случаях это может даже вызвать преждевременные роды, а также привести к врожденному нарушению умственного или психологического развития ребенка, предупредил Стуклов. Какие-то патологии не удастся потом исправить всю оставшуюся жизнь.
— Если мы в популяции наблюдаем высокую частоту анемии у беременных женщин, то мы будем иметь проблемы со следующим поколением. Запасы железа перед родами формируются в последний месяц беременности, поэтому, если женщина имеет дефицит железа и у нее преждевременные роды, дети рождаются недоношенными с врожденным дефицитом железа, он не компенсируется в большинстве случаев всю их жизнь, — констатировал собеседник «ВМ».
Тут дело в том, что маленький ребенок растет быстро, ему не хватает железа с молоком матери. А мать его кормит и так имея недостаток необходимых веществ. В этом случае у ребенка просто не остается шансов на нормальное развитие, уточнил специалист.
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Впрочем, страдают от него не только 40 процентов женщин репродуктивного возраста, но и, по оценкам эксперта, около 20 процентов российских мужчин. И если возникают подозрения, что эта проблема есть, необходимо сразу же бить тревогу, поскольку если у женщин дефицит железа — признак дисбаланса между менструальной кровопотерей и неправильным питанием, то у мужчин — всегда признак тяжелой патологии.
— Если у мужчины выявляется дефицит железа, надо срочно бежать к врачу и обследоваться при помощи гастро- и колоноскопии, искать рак, другие заболевания. Для мужчин это очень серьезно, — предупредил спикер.
Кроме того, опасен дефицит железа для людей с хроническими и тяжелыми заболеваниями. Он усугубляет их течение, что в конечном итоге увеличивает стоимость лечения и продлевает его во времени, заключил врач.
Что с лечением и профилактикой
Дефицит железа, даже на латентном уровне, когда нет анемии, считается заболеванием, говорит Стуклов. Поэтому, если он проявляется клинически, обнаружен низкий ферритин или есть анемия, нужно обратиться к врачу и начать принимать по его рецепту препараты.
— А вот профилактика дефицита зависит от образа жизни. Женщинам желательно ежегодно контролировать состояние организма на предмет определения уровня железа, регулярно есть мясо и наблюдаться у гинеколога. При наличии хронических заболеваний желудочно-кишечного тракта лекарства имеет смысл принимать даже без дефицита железа, — рекомендовал гематолог.
В ряде случаев только питанием не получится компенсировать недостаток веществ, особенно у женщин репродуктивного возраста, резюмировал профессор РУДН.