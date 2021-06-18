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Кто и как сможет получить QR-код для доступа в «бесковидный» ресторан
Фото: freepik.com

Кто и как сможет получить QR-код для доступа в «бесковидный» ресторан

Юлия Евграфова

Общество

В Москве проведут эксперимент, направленный на снижение риска заражения COVID-19 в ресторанах и кафе. Несколько заведений общественного питания будут тестировать механизм работы QR-кодов для посетителей. Давать такой «пропуск» планируют тем, кто вакцинировался. Кого еще пустят пообедать и готов ли бизнес участвовать в эксперименте, узнала «Вечерняя Москва».

Что за QR-код

С 19 по 29 июня в столице проведут эксперимент по организации «бесковидных» предприятий общественного питания. Предполагается, что зайти в такие заведения разрешат только по QR-коду. Этот «пропуск» жители столицы смогут получить через приложение «Госуслуги Стопкоронавирус».

Сперва нововведение столичные власти планируют тщательно протестировать лишь в нескольких местах общепита. А именно, настроить информационную систему контроля подобных кафе и ресторанов, отработать технологию организации «бесковидных» мест. Если эксперимент продемонстрирует положительные результаты, то подобных заведений в столице станет гораздо больше.

Как уточнил мэр Москвы Сергей Собянин, для детей доступ в «бесковидный» общепит будет открыт. Все потому, что до 18 лет вакцинация от COVID-19 пока не проводится. Правда, посещать такие места несовершеннолетние смогут только в сопровождении родителей или других законных представителей.

Лучше локдауна

Как объяснил в беседе с «ВМ» президент Федерации рестораторов и отельеров России Игорь Бухаров, в предлагаемые «бесковидные» места по QR-коду планируется пускать не только привитых россиян.

— Вакцинируемые, дети до 18 лет в сопровождении вакцинируемых взрослых, у кого есть антитела или медотвод, отрицательный ПЦР-тест. Они смогут получить QR-код. На входе в заведение он нужен вместе с паспортом, а сам код будут сканировать с помощью специального приложения, — уточнил собеседник «ВМ».

«Пропуск», по словам Бухарова, смогут получить не только коренные москвичи, но и граждане РФ, просто проживающие в столице. При этом подделать QR-код или передать кому-то не получится.

Сейчас московские предприниматели должны принять для себя решение: участвовать в эксперименте или нет. На данный момент рестораторам, которые еще не определились, работать не запрещают, отметил президент федерации. Но самое страшное для владельцев бизнеса, по словам собеседника «ВМ», — повторение локдауна. Поэтому решение будет приниматься исходя из всех обстоятельств, заключил эксперт.

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