Троица: что нужно знать о празднике и чего нельзя делать в этот день

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День Святой Троицы — это один из двенадцати главнейших после Пасхи праздников православной церкви. В этом году он приходится на 20 июня. «Вечерняя Москва» разбиралась, что важно знать о празднике, что можно делать в этот день и чего нельзя.

О чем праздник?

Настоятель храма Всемилостивого Спаса в московском Митине, священник Григорий Геронимус рассказал, что День Святой Троицы — один из важнейших дней в календаре православной церкви. На пятидесятый день после Пасхи православные вспоминают значимое событие для христианства — в этот день собрались апостолы, с которыми была Богородица, и на них сошел Святой Дух при звуке сильного ветра и языков огня.

— Подробнее об этом рассказывается в книге Деяние святых апостолов, которая входит в состав Нового Завета, — сказал священник.

По его словам, со дня схода Святого Духа апостолы наполнились особой силой, особым вдохновением и пошли проповедовать о Христе по всем странам и городам мира. Как отметил собеседник «ВМ», День Троицы еще называют Днем рождения церкви.

— С этого дня началась жизнь церкви христовой. Апостолы, вдохновленные духом, уже не просто растерянные ученики, а стали людьми, исполненными особой силой. И эта сила дала им возможность проповедовать о Христе во всем мире, — добавил Геронимус.

День Святой Троицы так называется, потому что христиане верят, что дух, который сошел на апостолов, — это Бог, сказал священник. Он пояснил, что в этот день «в полноте явилось третье лицо Святой Троицы».

— Таким образом, три лица Святой Троицы оказались здесь, на Земле. И мы имеем возможность входить в общение с Богом в трех лицах Святой Троицы: с Отцом, Сыном и Святым Духом, — добавил священник.

Что делать в праздник?

Как рассказал Геронимус, в день праздника в храмах проводятся богослужения. Они проводятся необычным образом — после литургии совершается еще одна служба, которая бывает раз в году и только в день Святой Троицы.

— С чтением коленопреклоненными молитвами осуществляются умилительные важные молитвы, которые лишь раз в год читаются, — добавил священник.

По его словам, весь период от Пасхи до Троицы верующие не совершают винных поклонов, не встают на колени. Кроме того, исключаются из службы молитвы, обращенные к Святому Духу, потому что его приход только ожидается.

— А на Троицу снова начинаем читать эти молитвы. Впервые после большого перерыва встаем на колени. И коленнопреклоненно молимся, — отметил Геронимус.

Он подчеркнул, что в праздник важно прийти в храм и приготовиться к тому, что богослужение будет особенно продолжительным. Также священник рассказал, что в праздник храмы особо красиво украшаются травой, цветами и ветками березы.

— Потому что именно Дух Святой — он податель жизни всему живому. И в храм вносим дополнительную жизнь в виде этой зелени и растительности, — добавил собеседник «ВМ».

Чего нельзя делать?

Как отметил священник, в праздник не запрещено ходить на кладбище, но и традиции такой нет. Геронимус подчеркнул, что в День Святой Троицы не стоит заниматься тяжелым физическим трудом или работать.

— Тяжелую физическую работу, если есть возможность, лучше перенести на другие дни. Работу по дому, уборку, лучше сделать или заранее, или потом, — отметил священник.

Также он подчеркнул, что вся неделя после Троицы — праздничная. В это время отменяются все посты.