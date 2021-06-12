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Священник рассказал, когда нужно молиться Александру Невскому
Фото: Андрей Никеричев / АГН Москва

Священник рассказал, когда нужно молиться Александру Невскому

Рафаэль Залян

Общество

К князю Александру Невскому обращаются с молитвой за защитой от болезней и врагов. Об этом «Вечерней Москве» рассказал иеромонах Владислав Гусев.

— Известны случаи, когда после искренних молитв людям возвращалось зрение. Люди, утратившие способность ходить, снова становились на ноги, — сказал священник.

По словам собеседника «ВМ», святой князь является небесным покровителем воинов и дипломатов.

— Его просят о смелости, мудрости и стойкости для выполнения долга перед страной, — сказал Гусев.

Кроме того, святой помогает освободить человека «от дурного воздействия нечистой силы».

Невский, как напомнил собеседник «ВМ», прожил недолгую жизнь и умер, когда ему было чуть больше сорока лет. Но за этот период он сделал достаточно для того, что его почитали и обращались в молитвах.

— Стараниями благоверного князя Невского на нашей земле сохранилась православная вера как основа русской государственности. Своим благочестием и любовью к родной земле он задал очень высокую духовную планку для любого русского самодержца, — заключил священник.

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