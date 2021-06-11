Крестный ход с мощами Александра Невского пройдет в Москве

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Россия, Москва, улица Волхонка, 15 Карта всех событий

Крестный ход с мощами Александра Невского пройдет в храме Христа Спасителя в Москве. Об этом рассказал заместитель директора Благотворительного фонда имени святого равноапостольного князя Владимира Антон Голик.

Он пройдет по местам жизни князя по маршруту через Владимир в Шлиссельбург. Второй путь будет начинаться в храме в Московской области.

— Второй крестный ход стартует из Вознесенской Давидовой пустыни Чеховского района Московской области. Он пройдет по городам Центрального федерального округа и по городам Белоруссии, — уточнил Голик.

Акция памяти приурочена к празднованию 800-летия со дня рождения князя Александра Невского. Ее будут проводить с 12 по 14 августа 2021 года в 86 городах в России и Белоруссии.

Южный крестный ход начнется в Ростове-на-Дону, а восточный — в Екатеринбурге.

Ранее сообщалось, что памятник митрополиту Питириму открыли в подмосковном Волоколамске.

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