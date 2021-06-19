«Интимное место»: какую баню построить на участке и сколько это стоит

Фото: Наталья Феоктистова / Вечерняя Москва

Построить баню на участке за лето можно из различных материалов. Однако наиболее популярными являются сооружения из дерева, а еще каркасные. «Вечерняя Москва» разбиралась, сколько времени и денег нужно на возведение качественной и долговечной бани, а также получится ли ее построить самостоятельно.

Какие есть

Бани бывают разные, их видов очень много, рассказал специалист по строительству в сфере индивидуального домостроения Сергей Гладкий. Главное, определиться, для чего конкретно она нужна: просто париться или еще для того, чтобы посидеть с друзьями и при необходимости переночевать в ней.

— Можно построить из кирпича, газосиликатного блока, потом отделать ее внутри липой, канадским кедром или другим материалом, — говорит эксперт.

Есть также бани из бруса и сруба (их просто называют деревянными), а также каркасные. Последние нередко именуют готовыми из-за простоты и скорости их сборки.

— Самая экологически чистая баня — деревянная. Из сруба и бруса. Но все зависит от соблюдения технологии, — отмечает Гладкий.

Самыми популярными банями считаются деревянные. Чего не скажешь о кирпичных, ведь на их строительство нужно больше денег.

Сколько времени нужно?

Мастер по строительству бань Алексей Андреев рассказывает, что всего за две недели специалисты могут построить баню из бруса или сруба. Однако еще полгода потребуется, чтобы постройка «отстоялась».

— А так сейчас есть оптимальный вариант: готовые бани. Привозят, ставят, а к вечеру вы уже паритесь. У моих знакомых такая уже восемь лет стоит, — отмечает мастер.

По словам Гладкого, возведение каркасных бань, которые тоже пользуются популярностью, — самый подходящий вариант для того, чтобы быстрее отправиться в парилку. И самый дешевый. Но недолговечный по сравнению со строениями других типов.

— Дешево и сердито. Я не приверженец таких бань. Это разделение: домики Ниф-Нифа, Наф-Нафа и Нуф-Нуфа. У нас очень многие перешли на вариант строительства — быстро и за маленькие деньги. А через пять–шесть лет начинаются проблемы: тут покосилось, там повело, — добавляет Гладкий.

По его словам, быстро построить баню получится также из теплой керамики или крупноформатного блока. На такие строения и их отделку потребуется четыре месяца.

Как рассказывает строитель деревянных домов и бань из бруса и бревна ручной рубки Виктор Кириллов, чтобы возвести долговечную, качественную и экологичную баню, нужен год. Этот срок обусловлен обязательным соблюдением технологии строительства.

— Дереву нужно отстояться минимум полгода. Оно в любом случае дает усадку. А лучше год. И только после этого времени нужно начинать внутреннюю и внешнюю отделку: печь, полы, потолки, окна, — добавляет мастер.

Он подчеркивает, что быстро и под ключ можно построить баню только из клееного бруса. Но ему также нужно отстояться.

Где ставить?

Построить баню там, где хочется, не всегда возможно. Она должна располагаться, как рассказывает Андреев, подальше от дома, заборов и других строений. Это связано с определенными законами и техникой безопасности.

По словам Гладкого, вопрос расположения бани на участке зависит еще от площади строения и свободной земли. В основном строение возводят в удаленном от дома месте и так, чтобы оно не мешало соседям.

— Баня — это такое интимное место. Для того чтобы посидеть семьей или с друзьями. Важно, чтобы она не мешала, чтобы грязь от дров не разносилась и в дом не тащилась, — сказал эксперт.

Я сам!

По словам Андреева, своими руками вполне реально построить баню. Эксперт советует обращаться за помощью при реализации идеи к видеохостингам и интернет-ресурсам, на которых размещено много информации о том, как возводить место для отдыха.

— Там все есть о том, как строить: проекты для строительства, расчет необходимого материала, — пояснил мастер.

Как говорит Гладкий, собрать баню самостоятельно, конечно, можно. Но для этого нужны «золотые руки и голова на плечах». Он советует информацию по строительству места для отдыха, почерпанную из интернета, хорошенько «делить на несколько раз» и перепроверять. Иначе построить баню вовсе не получится или получится, но небезопасную.

— Лучше довериться профессионалам. Иначе можно попасть, — сказал эксперт.

Кириллов в свою очередь рассказывает, что строительство бани из сруба — целая наука. Без знаний возвести ее самостоятельно вряд ли получится. По словам эксперта, для начала нужно узнать обо «всех изюминках» деревянного домостроения. Мастер добавляет, что баня из сруба требует раз в десять лет покраски хорошей краской.

— Начинается все с фундамента. Заложил — надо подумать о сливе и обо всем таком. Сейчас его делают на сваях. Но это не очень подходит для зимнего периода. Их нужно утеплять. В таком случае лучше подумать о бане на ленточном фундаменте. Конечно, затраты большие, но это того стоит в дальнейшим. Потом между деревом и стяжками нужно сделать хорошую изоляцию. Собрать баню, сделать крышу. Осядет — проконопатить и приступать к окнам, — рассказывает Кириллов.

Он добавляет, что бани из сруба очень долговечны. Радовать хозяина такая постройка может около ста лет. Но все зависит от эксплуатации и леса, использованного для строительства.

Цена вопроса

Построить баню самостоятельно выйдет почти в такую же сумму, как если обратиться к услугам профессиональных строителей. Сэкономить получится только на оплате работы мастеров, говорит Андреев.

— Сейчас материалы подорожали более чем на сто процентов. Лес стоил в начале года примерно 10 500 рублей, а сейчас —20 тысяч рублей, — отметил мастер.

По его словам, только один фундамент бани обойдется не менее чем в 30 тысяч рублей.

Как рассказывает мастер по строительству Александр Карпов, на строительство бани нужно закладывать не меньше миллиона рублей.

— От 1,1 миллиона рублей до 1,2 миллиона нужно рассчитывать, — сказал эксперт.

Гладкий отмечает, что цена за возведение бани очень сильно зависит от выбранного фундамента и есть обстоятельства, при которых сэкономить тут не получится. Также на сумму влияет материал для утепления строения.

— Самый дешевый фундамент — винтовые сваи, если позволяет грунт. Но они для песчаного грунта не пойдут: держать не будут, — добавляет эксперт.

По его словам, если человек хочет поставить «более-менее нормальную баню, то рассчитывать нужно на 1,5–2 миллиона рублей»: она будет с комнатой отдыха.

Как говорит Кириллов, сумма строительства бани из сруба зависит от вкусов заказчиков и площади строения. Так, например, здание площадью 12 квадратных метров обойдется минимум в 600–700 тысяч рублей. Мастер также подчеркивает, что цены зависят от стоимости материалов.