Преодолеть трудности помогут ответственность и дисциплина: в России отмечают День медицинского работника

Фото: Виктор Хабаров / Вечерняя Москва

В воскресенье, 20 июня — День медицинского работника. Столичные врачи, которые сейчас круглосуточно трудятся и борются с пандемией, рассказали «Вечерней Москве», что считают самым важным в своей работе и к каким выводам пришли за этот непростой год.

При решении любой сложной задачи очень важны командная работа, квалификация сотрудников и наличие ресурсов. Главный врач Городской клинической больницы № 67 имени Ворохобова Андрей Шкода считает, что в московском здравоохранении все эти составляющие реализованы на высшем уровне.

— Проводится масштабное обновление медицинского оборудования, причем закупка совершается в формате контрактов жизненного цикла, что позволяет не только приобрести самое современное оборудование по выгодной цене, но и обеспечить его бесперебойную работу, — говорит Шкода.

Главврач отметил, что пандемия не ослабила медицину, а, наоборот, дала ей мощный стимул к развитию.

— В этих сложных условиях появились и новые технологии. Усилились такие направления, как телемедицина, дистанционные сервисы, цифровые технологии. Сегодня наш госпиталь в Крылатском по праву называется цифровым: вся медицинская документация — в электронном виде. Наш IT-центр ЭКГ каждый день дистанционно расшифровывает сотни исследований, которые проводятся в «красных» зонах. Не могу не упомянуть новый сервис «КТкалькулятор», который был разработан нашими врачами вместе с научными сотрудниками МГУ — эта программа позволяет с высокой точностью определить объем поражения легких. И это лишь часть достижений, — считает Андрей Шкода.

Кроме того, ведется строительство новых медорганизаций и капитально ремонтируются уже работающие. Идут постоянное повышение квалификации медработников и оценка их профессиональных навыков. Например, недавно открылся кадровый центр Департамента здравоохранения города Москвы, в состав которого входят более 30 симуляционных станций, оснащенных специализированным оборудованием для демонстрации практических навыков работы врача. В общей сложности в центр поставлено более тысячи единиц новейшего оборудования.

Старшая медицинская сестра отделения хирургии № 21 Больницы имени Боткина Анастасия Лакеева рассказала, что квалификацию повышает постоянно.

— Мы участвуем в форумах, конгрессах, конференциях. Кроме того, у нас есть возможность практиковаться в медицинском симуляционном центре, который находится на базе Боткинской больницы. Недавно мэр объявил об учреждении статуса «Московская медицинская сестра» по аналогии со статусом «Московский врач», который также позволяет официально подтвердить свой опыт и умения. В совокупности все это — лучшие средства для оказания своевременной и эффективной медицинской помощи, — пояснила она.

Главное изменение, которое отметила старшая медсестра за последний год работы во время коронавируса, — сплочение коллектива.

— Мы стали дружной командой, готовой прийти на помощь всем, кто в ней нуждается. А теперь у нас в отделении идет капитальный ремонт, а значит, условия для лечения пациентов станут еще лучше, удобнее станет работать и медикам. Я очень горжусь своей профессией, призванием, коллективом, больницей и счастлива, что 14 лет своей жизни посвятила медицине. Пандемия доказала, что я пришла сюда неслучайно, — отметила Анастасия Лакеева.

Заведующая отделением помощи на дому взрослому населению городской поликлиники № 2 города Москвы Анастасия Русина отметила, что здравоохранение в Москве стало гораздо удобнее для пациентов, врачи идут туда, где пациентам удобно.

— Уже не первый год обследовать свое здоровье можно в павильонах «Здоровая Москва» в городских парках и скверах, прививку от гриппа, а в этом году и от коронавируса можно сделать не только в медорганизациях, но и на популярных городских площадках: у станций метро, в торговых центрах, в парках, в многофункциональных центрах, — пояснила она.

Русина, как и другие врачи во время пандемии, усвоила главный урок:

— Нужно беречь себя и близких. На своем примере сейчас мы показываем, что важно носить маски и перчатки и обязательно вакцинироваться. Только самодисциплина и ответственность по отношению к окружающим помогут преодолеть все трудности, с которыми нам пришлось встретиться, — считает заведующая отделением городской поликлиники № 2. — В нашей работе важно выявить заболевание на ранних стадиях. Чем раньше мы это сделаем, тем быстрее сможем оказать помощь, своевременно и качественно предоставить медицинские услуги и спасти чью-то жизнь. Важен и ответ пациента на лечение. От того, идет ли больной навстречу и соблюдает ли рекомендации врача, во многом зависит успех лечения. Большую роль играют и наличие современного оборудования, и лекарственное обеспечение, и то, насколько вовремя пациент начал принимать те или иные препараты.