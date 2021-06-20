Футбольный переполох: как российские болельщики не попали на матчи Евро-2020 в Дании

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Сообщение о том, что власти Дании не допустят на чемпионат Европы по футболу болельщиков из России, было одной из главных спортивных новостей минувших дней. Вслед за этой страной о намерении пропускать в ограниченном количестве иностранных болельщиков и не впускать россиян заявили Нидерланды, Италия, Германия и Испания. «Вечерняя Москва» узнала, в какие страны в рамках Евро-2020 россиянам путь открыт и куда девают билеты те, кто на футбольный праздник так и не попал.

Москвич Николай Лисичкин вместе с друзьями специально готовился на протяжении нескольких месяцев к поездке в Копенгаген на игру российской сборной с датчанами. Он даже четко спланировал свой отпуск, чтобы 21 июня быть в Копенгагене.

Однако, прочитав сообщение о том, что власти Дании будут не особо рады гостям из России и ограничат для них въезд в страну, футбольный фанат очень расстроился:

— Проблема в том, что мы с друзьями приобретали билеты на матч сборной России с Данией еще до коронавирусной пандемии, когда границы были открыты и не было никакой угрозы. А поскольку сейчас ситуация изменилась и нашим соотечественникам въезд в Копенгаген запретили, то по традиции наши билеты должны были аннулировать и возместить их полную стоимость.

Однако в настоящее время, по словам Николая, билеты до сих пор «рабочие» и ими можно воспользоваться. А вот вернуть деньги за них не удастся, поскольку портал возврата до сих пор закрыт.

— Мною было принято решение просто перепродать билет — пусть хоть кто-то посмотрит матч вживую. Пришлось вместо футбольного фаната заделаться коммерсантом.

Стоимость такого «пропуска» на трибуны, по словам москвича, сейчас колеблется от 35 000 рублей до 180 тысяч и выше.

— Мы решили перепродать свои билеты жителям Европы, которые могут въехать на территорию Дании и посмотреть матч. Кто-то идет на иного рода сделки и, скажем, меняет билет «Россия — Дания» на матч, который россиянам разрешено посещать.

А вот другой ярый болельщик футбола, Ольга Лознева, рассказала «Вечерней Москве», что с 2019 года подготовила всю фанатскую атрибутику любимой российской сборной и готова была выезжать в Данию по первому же щелчку. Но, как говорится, не тут-то было:

— Мы с мужем покупали до карантина билеты, наверное, как и многие россияне. Когда началась эпидемия и пошла информация о переносе чемпионата, на сайте, где мы бронировали билеты, появилось сообщение о том, что пропуска не утратят свою силу и будут переориентированы на новые даты проведения футбольных матчей.

Актуальные пропуска продолжали «висеть» у москвички в личном кабинете портала, через который она приобрела билеты.

— Весь год мы заходили и отслеживали свои пропуска, — говорит москвичка, — они были на месте и ждали своего часа. Когда появились новости про ограничения на стадионах, то пошли слухи о том, что одним людям билеты вернули, а другим — нет. У нас возникла другая ситуация: наши билеты просто пропали. Да, я понимала, что ими все равно не смогу воспользоваться, так как Копенгаген для нас закрыт, но я могла их хотя бы перепродать.

Несмотря на неудачу, Ольга решила не сдаваться и в настоящее время занимается поиском билетов на другие игры, где будет представлена Россия и где для российских болельщиков «горит зеленый свет».

— Сейчас много перекупщиков, мы уже нашли ребят, которые нам предложили матчи в Бухаресте, — поделилась женщина, — пока прицениваемся. Посмотрим, во сколько нам эта поездка обойдется.

По словам футбольной фанатки, для россиян открыты для посещения матчи на территории Венгрии и Румынии. Чтобы туда попасть, достаточно иметь билет на матч и отрицательный тест на COVID-19.

Кстати, в Баку, где тоже пройдут матчи, россиянам потребуется отрицательный результат ПЦР-теста на коронавирус и билет на игру. Жители РФ смогут попасть в столицу Азербайджана, если сборная России займет второе место в группе и победит в матче 1/8 финала.

На финальную неделю чемпионата Европы, который состоится в Великобритании, россияне тоже не смогут попасть, так как авиасообщение закрыто, а по приезде необходимо 10 дней пробыть в карантине и сделать два теста на COVID-19.